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للمرة الثانية.. موسكو ترد على اتهامات واشنطن بشأن الانتخابات

11/5/2024 11:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في ثاني رد بعد وزارة الخارجية الروسية، علقت سفارة موسكو في واشنطن، على الاتهامات الأميركية بشأن التدخل بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
واعتبرت السفارة الروسية أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل بالانتخابات الأميركية "افتراءات خبيثة".

ويوم الثلاثاء، وجهت واشنطن، أول تهديد مباشر لروسيا، تضمن محاولتها التأثير في سير العملية الانتخابية.

وقال وزير خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر، إن التهديدات بالقنابل الصادرة من روسيا كانت موجهة إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولاية، ما تسبب بتأخير التصويت لفترة وجيزة في موقعين.

وقال رافينسبيرجر عن الممثلين الروس خلال مؤتمر صحفي: "يبدو أنهم يخططون لفعل شيء سيئ. إنهم لا يريدون لنا أن نحظى بانتخابات سلسة وعادلة ودقيقة"، مضيفًا أن 5 إلى 7 مراكز انتخابية تأثرت بالتهديدات بالقنابل.

وقالت المتحدثة باسم مقاطعة فولتون، إن التهديدات تسببت بالإغلاق المؤقت لمركزين للاقتراع في يونيون سيتي، وهي مجتمع خارج أتلانتا يسكنه أغلبية من السود.

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