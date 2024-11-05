للمرة الثانية.. موسكو ترد على اتهامات واشنطن بشأن الانتخابات

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في ثاني رد بعد وزارة
الخارجية الروسية، علقت سفارة موسكو في واشنطن، على الاتهامات الأميركية بشأن التدخل
بالانتخابات الرئاسية الأميركية.
واعتبرت السفارة
الروسية أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل بالانتخابات الأميركية
"افتراءات خبيثة".
ويوم الثلاثاء، وجهت
واشنطن، أول تهديد مباشر لروسيا، تضمن محاولتها التأثير في سير العملية الانتخابية.
وقال وزير
خارجية ولاية جورجيا براد رافينسبيرجر، إن التهديدات بالقنابل
الصادرة من روسيا كانت موجهة إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولاية، ما تسبب بتأخير
التصويت لفترة وجيزة في موقعين.
وقال رافينسبيرجر عن
الممثلين الروس خلال مؤتمر صحفي: "يبدو أنهم يخططون لفعل شيء سيئ. إنهم لا
يريدون لنا أن نحظى بانتخابات سلسة وعادلة ودقيقة"، مضيفًا أن 5 إلى 7 مراكز
انتخابية تأثرت بالتهديدات بالقنابل.
وقالت المتحدثة باسم
مقاطعة فولتون، إن التهديدات تسببت بالإغلاق المؤقت لمركزين للاقتراع في يونيون
سيتي، وهي مجتمع خارج أتلانتا يسكنه أغلبية من السود.
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