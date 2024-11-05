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هاريس تفوز بولاية نيويورك

11/5/2024 11:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بولاية نيويورك، إحدى الولايات الرئيسية التي تزن 29 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعزز موقفها في السباق الرئاسي.
وفي المقابل، حقق المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزًا في ولايتي كانساس ولويزيانا، حيث تزن كانساس 6 أصوات ولويزيانا 8 أصوات في المجمع الانتخابي، مما يدعم رصيده الانتخابي ويعزز من فرصه في الولايات ذات التوجه الجمهوري.

وتعكس هذه النتائج الأولية نمط التصويت المعتاد في هذه الولايات، حيث تميل نيويورك، ذات الطابع الحضري والمتنوع، تقليديًا نحو الحزب الديمقراطي، بينما تعد ولايتا كانساس ولويزيانا من المعاقل الجمهورية في منطقة الغرب الأوسط والجنوب.

ويستمر السباق المحتدم بين هاريس وترامب في ولايات أخرى حاسمة ستحدد الفائز في هذا السباق الرئاسي، إذ تعتمد الانتخابات الأميركية على نظام المجمع الانتخابي، حيث يحتاج المرشح إلى تأمين 270 صوتًا من أصل 538 للفوز بالرئاسة. ومع تقدم فرز الأصوات، تتركز الأنظار على الولايات المتأرجحة التي من المرجح أن تحسم النتيجة النهائية.

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