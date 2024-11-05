هاريس تفوز بولاية نيويورك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت النتائج الأولية
للانتخابات الرئاسية الأميركية فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بولاية
نيويورك، إحدى الولايات الرئيسية التي تزن 29 صوتًا في المجمع الانتخابي، ما يعزز
موقفها في السباق الرئاسي.
وفي المقابل، حقق
المرشح الجمهوري دونالد ترامب
فوزًا في ولايتي كانساس ولويزيانا، حيث تزن كانساس 6
أصوات ولويزيانا 8 أصوات في المجمع الانتخابي، مما يدعم رصيده الانتخابي ويعزز من
فرصه في الولايات ذات التوجه الجمهوري.
وتعكس هذه النتائج
الأولية نمط التصويت المعتاد في هذه الولايات، حيث تميل نيويورك، ذات الطابع
الحضري والمتنوع، تقليديًا نحو الحزب الديمقراطي، بينما تعد ولايتا كانساس
ولويزيانا من المعاقل الجمهورية في منطقة الغرب الأوسط والجنوب.
ويستمر السباق المحتدم
بين هاريس وترامب في ولايات أخرى حاسمة ستحدد الفائز في هذا السباق الرئاسي، إذ تعتمد
الانتخابات الأميركية على نظام المجمع الانتخابي، حيث يحتاج المرشح إلى تأمين 270
صوتًا من أصل 538 للفوز بالرئاسة. ومع تقدم فرز الأصوات، تتركز الأنظار على
الولايات المتأرجحة التي من المرجح أن تحسم النتيجة النهائية.
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