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10 ولايات مقابل 8.. حرب الأرقام تشتعل بين ترامب وهاريس

11/5/2024 11:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهرت النتائج الأولية بعد 3 ساعات من إغلاق أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم في 10 ولايات، مقابل 8 للمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وبعد أن تقدم ترامب بشكل لافت في أولى الولايات التي بدأ فيها فرز الأصوات، قلصت هاريس الفارق وتمكنت من التقدم في 8 ولايات؛ هي إيلينوي وديلوير ونيوجيرسي وماساشوسيتس وكونيتيكت وماريلاند وفيرمونت ومقاطعة كولومبيا.

في المقابل، يتقدم ترامب في الولايات التالية: ألاباما وأركنساو وفلوريدا وإنديانا وكنتاكي وميسوري وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتينيسي ووست فرجينيا.

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