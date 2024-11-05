10 ولايات مقابل 8.. حرب الأرقام تشتعل بين ترامب وهاريس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أظهرت النتائج الأولية
بعد 3 ساعات من إغلاق أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن
المرشح الجمهوري دونالد ترامب يتقدم في 10 ولايات، مقابل 8 للمرشحة الديمقراطية
كامالا هاريس.
وبعد أن تقدم ترامب
بشكل لافت في أولى الولايات التي بدأ فيها فرز الأصوات، قلصت هاريس الفارق وتمكنت
من التقدم في 8 ولايات؛ هي إيلينوي وديلوير ونيوجيرسي وماساشوسيتس وكونيتيكت
وماريلاند وفيرمونت ومقاطعة كولومبيا.
في المقابل، يتقدم ترامب في الولايات التالية: ألاباما وأركنساو وفلوريدا
وإنديانا وكنتاكي وميسوري وأوكلاهوما وكارولينا الجنوبية وتينيسي ووست فرجينيا.
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