ترامب: نحرز تقدما جيدا في النتائج

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال المرشح الجمهوري
لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، إنه يحرز تقدما جيدا في النتائج التي
بدأت تظهر بشكل تدريجي في عدد من الولايات.
وتوجه ترامب إلى
أنصاره من الجمهوريين عبر مقطع فيديو نشر على منصة "إكس"، قائلا:
"نحن نحرز تقدما جيدا وإذا كنتم في طوابير الانتظار، ابقو فيها حتى تدلوا
بأصواتكم، لا تسمحو لأي أحد بإبعادكم"، وفق تعبيره.
وبدأت عمليات فرز الأصوات في مراكزالاقتراع التي أغلقت حتى الآن في عدد من
الولايات، ولكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف
للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.
وأدلى ترامب بصوته قرب
منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين "إذا خسرت الانتخابات،
وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي"، حسب تعبيره.
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