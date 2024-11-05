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ترامب: نحرز تقدما جيدا في النتائج

11/5/2024 11:28:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية، دونالد ترامب، إنه يحرز تقدما جيدا في النتائج التي بدأت تظهر بشكل تدريجي في عدد من الولايات.
وتوجه ترامب إلى أنصاره من الجمهوريين عبر مقطع فيديو نشر على منصة "إكس"، قائلا: "نحن نحرز تقدما جيدا وإذا كنتم في طوابير الانتظار، ابقو فيها حتى تدلوا بأصواتكم، لا تسمحو لأي أحد بإبعادكم"، وفق تعبيره.

وبدأت عمليات فرز الأصوات في مراكزالاقتراع التي أغلقت حتى الآن في عدد من الولايات، ولكن قد يستغرق إعلان الفائز أياما، حيث استمر الناخبون في الاصطفاف للإدلاء بأصواتهم في العديد من الولايات بأنحاء البلاد.

وأدلى ترامب بصوته قرب منزله في بالم بيتش بولاية فلوريدا، وقال للصحفيين "إذا خسرت الانتخابات، وإذا كانت انتخابات عادلة، فسأكون أول المعترفين بخسارتي"، حسب تعبيره.

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