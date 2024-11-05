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النموذجي يباغت الدانة بالهجوم

11/5/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) ركز مدرب الفتح السعودي ينز غوستافسن، خلال تحضيرات فريقه لمواجهة الخليج، السبت المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين على الجانب الهجومي، وأخضع مهاجميه لتدريبات خاصة، تتعلق بكيفية إنهاء الهجمة بالشكل الصحيح، كما طبق عدة جمل فنية نفذها لاعبوه عبر مناورة مصغرة، أوقفها عدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.

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