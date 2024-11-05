النموذجي يباغت الدانة بالهجوم
التاريخ
11/5/2024 11:25:23 PM
(MENAFN
- Al Watan)
ركز مدرب الفتح السعودي ينز غوستافسن، خلال تحضيرات فريقه لمواجهة الخليج، السبت المقبل، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين على الجانب الهجومي، وأخضع مهاجميه لتدريبات خاصة، تتعلق بكيفية إنهاء الهجمة بالشكل الصحيح، كما طبق عدة جمل فنية نفذها لاعبوه عبر مناورة مصغرة، أوقفها عدة مرات لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون.
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