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مناورة تجهز فارس الشرقية

11/5/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al Watan) كثف القادسية تدريباته لمواجهة الفيحاء غدا، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأخضع مدربه الإسباني، ميتشيل جونزاليس، لمران رئيسي طبق خلاله النهج التكتيكي الذي سيخوض به المواجهة المهمة للفريقين، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية، التي نفذها لاعبوه خلال مناورة فنية على كامل الملعب.
وركز المدرب الإسباني على الجانب الهجومي، وتنويع اللعب عبر الأطراف والعمق، مع الضغط المتقدم على المنافس.

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