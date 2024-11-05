مناورة تجهز فارس الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
كثف القادسية تدريباته لمواجهة الفيحاء غدا، لحساب الجولة العاشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين. وأخضع مدربه الإسباني، ميتشيل جونزاليس، لمران رئيسي طبق خلاله النهج التكتيكي الذي سيخوض به المواجهة المهمة للفريقين، وطبق عددًا من الجمل التكتيكية، التي نفذها لاعبوه خلال مناورة فنية على كامل الملعب.
وركز المدرب الإسباني على الجانب الهجومي، وتنويع اللعب عبر الأطراف والعمق، مع الضغط المتقدم على المنافس.
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