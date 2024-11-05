انطلاق المؤتمر الرابع للأمراض المناعية

(MENAFN
- Al Watan)
تحت رعاية الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم والجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، والجمعية السعودية للجهاز الهضمي، والجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع للأمراض المناعية بالتعاون مع شركة "آبفي"، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج الأدوية البيولوجية بجدة. وتضمن الملتقى محاضرات وورش عمل قدمها متحدثون سعوديون وعالميون بارزون، وتم مناقشة العديد من المواضيع الطبية. ويعد ملتقى
المناعة تجمعًا علميًا سنويًا كبيرًا يضم أطباء الروماتيزم والجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والصيادلة الإكلينيكيين، حيث تم إلقاء العديد من المحاضرات الطبية وتقديم أوراق بحثية وتنظيم ورش عمل تناولت أحدث التوصيات لأمراض المناعة الذاتية.
وأشارت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس، ، عن امتنانها لهذا التجمع الطبي الكبير والذي يهدف في المقام الأول إلى تخفيف العبء الواقع على عاتق جميع أولئك الذين يعانون من الأمراض المناعية بكافة أشكالها، كما ناقشت مرض التهاب الفقار المحوري والتهاب المفاصل الصدفي وأوجه التشابه والاختلاف وإمكانية التداخل المحتمل بينهما، ومن ناحية أخرى استعرضت إمكانية السيطرة الشاملة على الأمراض الروماتيزمية في وجود الأدوية الحديثة وأهمية تحليل التكلفة والفاعلية للأدوية في المملكة العربية السعودية.
وناقش رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد الدكتور عبد الله العقيل استراتيجيات التغلب على عبء مرض الصدفية والذي يعتبر من الأمراض المناعية التي تمثل معاناة كبيرة للمرضى، وكذلك أشار إلى أهمية الارتقاء بمعايير الرعاية في مجال التهاب الجلد التأتبي، من البحث إلى الممارسة واستعرض التحديثات السريرية في علاج التهاب الجلد التأتبي، كما شارك في ورشة عمل لالتهاب الجلد التأتبي وورشة عمل لتحسين الإدارة السريرية للمرضى. ومن جانب آخر أكد على ضرورة عمل حملات توعوية مستمرة للمرضى وتقديم الدعم الطبي والمعنوي لهم للتوعية بأعراض ومشاكل الأمراض وتثقيفهم حول طرق إدارة هذه الحالات من منظور طبي ونفسي.
وعبر رئيس الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي البروفيسور ماجد الماضي ، عن سعادته بالتجمع العلمي والطبي الكبير للعام الرابع على التوالي بالمملكة وأشاد بجودة البرنامج العلمي. وفي محاضرته عن مرض التهاب الأمعاء، ناقش آخر المستجدات في إدارة هذه الحالات والدور الذي لا غنى عنه للذكاء الاصطناعي في تحول الرعاية الصحية، كما أقيمت على هامش المنتدى ورش عمل لتطوير معايير الرعاية لتحقيق الأهداف في علاج أمراض الأمعاء الالتهابية.
وأكد مؤسس و رئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية البروفيسور أحمد الجديع، على الأهمية الكبيرة لمثل هذه المؤتمرات العلمية لأنها توفر فرصة لتبادل الخبرات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات الطبية، وتعزيز التعاون بين الأطباء والباحثين، ومناقشة أفضل السبل لإدارة الأمراض الالتهابية المناعية.
وأشاد المدير العام للمقر الإقليمي لشركة آبفي في السعودية الدكتور أشرف داود، ، بالتنظيم المتميز للمؤتمر واحتوائه على محاضرات علمية ومناقشات طبية تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى وتقديم أفضل الحلول العلاجية وتحقيق حياة صحية أفضل، ولذلك تلتزم آبفي دائمًا بدعم المجتمع العلمي وتقديم أحدث التطورات في مجالات أمراض المناعة الذاتية وغيرها من الأمراض في المملكة العربية السعودية للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
كما أكد المدير الطبي لشركة آبفي السعودية، الدكتور علي أنور على اهتمام الشركة بالبحث والتطوير، فضلاً عن استثمارها الكبير في الأبحاث السريرية وتوليد الأدلة لتحديد فعالية وسلامة الأدوية. وقد ساعد ذلك شركة آبفي على التوصل إلى علاجات جديدة ومبتكرة للعديد من الأمراض. وتواصل مراكز البحث والتطوير التابعة لشركة آبفي إنشاء واستكشاف أهداف ووسائل جديدة لمعالجة الأمراض المختلفة وتلبية الاحتياجات الحالية غير الملباة حاليا.
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