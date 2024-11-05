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انطلاق المؤتمر الرابع للأمراض المناعية

11/5/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم والجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد، والجمعية السعودية للجهاز الهضمي، والجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية، انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع للأمراض المناعية بالتعاون مع شركة "آبفي"، الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج الأدوية البيولوجية بجدة. وتضمن الملتقى محاضرات وورش عمل قدمها متحدثون سعوديون وعالميون بارزون، وتم مناقشة العديد من المواضيع الطبية. ويعد ملتقى المناعة تجمعًا علميًا سنويًا كبيرًا يضم أطباء الروماتيزم والجلدية وأمراض الجهاز الهضمي والصيادلة الإكلينيكيين، حيث تم إلقاء العديد من المحاضرات الطبية وتقديم أوراق بحثية وتنظيم ورش عمل تناولت أحدث التوصيات لأمراض المناعة الذاتية.
وأشارت رئيسة الجمعية السعودية لأمراض الروماتيزم الدكتورة حنان الريس، ، عن امتنانها لهذا التجمع الطبي الكبير والذي يهدف في المقام الأول إلى تخفيف العبء الواقع على عاتق جميع أولئك الذين يعانون من الأمراض المناعية بكافة أشكالها، كما ناقشت مرض التهاب الفقار المحوري والتهاب المفاصل الصدفي وأوجه التشابه والاختلاف وإمكانية التداخل المحتمل بينهما، ومن ناحية أخرى استعرضت إمكانية السيطرة الشاملة على الأمراض الروماتيزمية في وجود الأدوية الحديثة وأهمية تحليل التكلفة والفاعلية للأدوية في المملكة العربية السعودية.
وناقش رئيس الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد الدكتور عبد الله العقيل استراتيجيات التغلب على عبء مرض الصدفية والذي يعتبر من الأمراض المناعية التي تمثل معاناة كبيرة للمرضى، وكذلك أشار إلى أهمية الارتقاء بمعايير الرعاية في مجال التهاب الجلد التأتبي، من البحث إلى الممارسة واستعرض التحديثات السريرية في علاج التهاب الجلد التأتبي، كما شارك في ورشة عمل لالتهاب الجلد التأتبي وورشة عمل لتحسين الإدارة السريرية للمرضى. ومن جانب آخر أكد على ضرورة عمل حملات توعوية مستمرة للمرضى وتقديم الدعم الطبي والمعنوي لهم للتوعية بأعراض ومشاكل الأمراض وتثقيفهم حول طرق إدارة هذه الحالات من منظور طبي ونفسي.
وعبر رئيس الجمعية السعودية لأمراض الجهاز الهضمي البروفيسور ماجد الماضي ، عن سعادته بالتجمع العلمي والطبي الكبير للعام الرابع على التوالي بالمملكة وأشاد بجودة البرنامج العلمي. وفي محاضرته عن مرض التهاب الأمعاء، ناقش آخر المستجدات في إدارة هذه الحالات والدور الذي لا غنى عنه للذكاء الاصطناعي في تحول الرعاية الصحية، كما أقيمت على هامش المنتدى ورش عمل لتطوير معايير الرعاية لتحقيق الأهداف في علاج أمراض الأمعاء الالتهابية.
وأكد مؤسس و رئيس الجمعية السعودية للصيدلة الإكلينيكية البروفيسور أحمد الجديع، على الأهمية الكبيرة لمثل هذه المؤتمرات العلمية لأنها توفر فرصة لتبادل الخبرات والبقاء على اطلاع بأحدث التطورات الطبية، وتعزيز التعاون بين الأطباء والباحثين، ومناقشة أفضل السبل لإدارة الأمراض الالتهابية المناعية.
وأشاد المدير العام للمقر الإقليمي لشركة آبفي في السعودية الدكتور أشرف داود، ، بالتنظيم المتميز للمؤتمر واحتوائه على محاضرات علمية ومناقشات طبية تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى وتقديم أفضل الحلول العلاجية وتحقيق حياة صحية أفضل، ولذلك تلتزم آبفي دائمًا بدعم المجتمع العلمي وتقديم أحدث التطورات في مجالات أمراض المناعة الذاتية وغيرها من الأمراض في المملكة العربية السعودية للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
كما أكد المدير الطبي لشركة آبفي السعودية، الدكتور علي أنور على اهتمام الشركة بالبحث والتطوير، فضلاً عن استثمارها الكبير في الأبحاث السريرية وتوليد الأدلة لتحديد فعالية وسلامة الأدوية. وقد ساعد ذلك شركة آبفي على التوصل إلى علاجات جديدة ومبتكرة للعديد من الأمراض. وتواصل مراكز البحث والتطوير التابعة لشركة آبفي إنشاء واستكشاف أهداف ووسائل جديدة لمعالجة الأمراض المختلفة وتلبية الاحتياجات الحالية غير الملباة حاليا.

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