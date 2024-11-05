2500 طبيب بمؤتمر الطب التجميلي

(MENAFN
- Al Watan)
اختتم مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي الثالث الذي استضافته الرياض من 1-2 نوفمبر الجاري، أعماله بحضور 2500 طبيب وطبيبة ومختصين من السعودية والدول العربية وأمريكا وأوروبا. وأوضح نائب رئيس المؤتمر الدكتور محمد الخويلد، أن خبراء محليين وعالميين ناقشوا عددًا من الموضوعات المهمة، وخلصوا إلى التوصية بالحرص على اختيار الحالات المناسبة لحقن محفزات الكولاجين. مؤكدًا أن المؤتمر ناقش ضرورة اختيار نوع حقن الاكسوزوم المناسب (وهي محفزات تستخدم عدة استخدامات ومن أهمها الشعر) وذلك بدراسة الفروقات بين أنواعها المختلفة. وذكر الخويلد أنه تمت مناقشة الليزر كخيار حديث لعلاج حب الشباب النشط خصوصاً في الحالات التي توجد لديها موانع من استخدام الأدوية عن طريق الفم. وأكد أن إقامة هذا المؤتمر انطلقت بفكرة من ثلاث سنوات، وتحولت اليوم إلى أكبر مؤتمر في المنطقة في الطب التجميلي. مخرجات عالية وبين أن هذا المؤتمر يشكل مادة أكاديمية موجهة لكافة المجتمع الطبي بشكل عام حيث يختصر كثيرًا من الوقت والجهد ليقدم مخرجات عالية الجودة، ومناقشة كل جديد ومفيد في آخر ما توصل له الطب الحديث في هذا الجانب، مبينًا أن حضور المؤتمر كان فوق المستهدف بكثير وكان متخطيًا حاجز 2500 من الأطباء بخلاف أكثر من 70 عضوًا في اللجان المنظمة، إضافة إلى المتحدثين.
وأضاف الخويلد أن هذا النجاح يعد مفخرة لنا كسعوديين، ويعكس القدرة الفائقة على تنظيم فعاليات بهذا الحجم، الذي نستمده دائمًا من دعم وتوجيه قيادتنا الحكيمة.
واختتم المؤتمر فعالياته بحضور رؤساء مؤتمرات إقليمية قدموا جلسات مثرية عن أبرز الممارسات التجميلية في مختلف التخصصات الجلدية وطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.
يذكر أن المؤتمر تخلله إقامة ورش عمل عن الحقن التجميلي وشد الوجه بالخيوط والليزر وأجهزة نضارة البشرة، وآخر ما توصل إليه العلم في مشكلات تساقط الشعر.
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