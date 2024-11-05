Wednesday, 06 November 2024 07:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


2500 طبيب بمؤتمر الطب التجميلي

11/5/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) اختتم مؤتمر الأكاديمية العلمية للطب التجميلي الثالث الذي استضافته الرياض من 1-2 نوفمبر الجاري، أعماله بحضور 2500 طبيب وطبيبة ومختصين من السعودية والدول العربية وأمريكا وأوروبا. وأوضح نائب رئيس المؤتمر الدكتور محمد الخويلد، أن خبراء محليين وعالميين ناقشوا عددًا من الموضوعات المهمة، وخلصوا إلى التوصية بالحرص على اختيار الحالات المناسبة لحقن محفزات الكولاجين. مؤكدًا أن المؤتمر ناقش ضرورة اختيار نوع حقن الاكسوزوم المناسب (وهي محفزات تستخدم عدة استخدامات ومن أهمها الشعر) وذلك بدراسة الفروقات بين أنواعها المختلفة. وذكر الخويلد أنه تمت مناقشة الليزر كخيار حديث لعلاج حب الشباب النشط خصوصاً في الحالات التي توجد لديها موانع من استخدام الأدوية عن طريق الفم. وأكد أن إقامة هذا المؤتمر انطلقت بفكرة من ثلاث سنوات، وتحولت اليوم إلى أكبر مؤتمر في المنطقة في الطب التجميلي. مخرجات عالية وبين أن هذا المؤتمر يشكل مادة أكاديمية موجهة لكافة المجتمع الطبي بشكل عام حيث يختصر كثيرًا من الوقت والجهد ليقدم مخرجات عالية الجودة، ومناقشة كل جديد ومفيد في آخر ما توصل له الطب الحديث في هذا الجانب، مبينًا أن حضور المؤتمر كان فوق المستهدف بكثير وكان متخطيًا حاجز 2500 من الأطباء بخلاف أكثر من 70 عضوًا في اللجان المنظمة، إضافة إلى المتحدثين.
وأضاف الخويلد أن هذا النجاح يعد مفخرة لنا كسعوديين، ويعكس القدرة الفائقة على تنظيم فعاليات بهذا الحجم، الذي نستمده دائمًا من دعم وتوجيه قيادتنا الحكيمة.
واختتم المؤتمر فعالياته بحضور رؤساء مؤتمرات إقليمية قدموا جلسات مثرية عن أبرز الممارسات التجميلية في مختلف التخصصات الجلدية وطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة.
يذكر أن المؤتمر تخلله إقامة ورش عمل عن الحقن التجميلي وشد الوجه بالخيوط والليزر وأجهزة نضارة البشرة، وآخر ما توصل إليه العلم في مشكلات تساقط الشعر.

MENAFN05112024000089011017ID1108855145

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث