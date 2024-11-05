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مهرجان العلا للاستجمام والاسترخاء يختتم فعالياته

11/5/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) شهدت محافظة العُلا اختتام فعاليات مهرجان العُلا للاستجمام والاسترخاء يوم السبت الماض، وسط حضور مميز لعدد كبير من عشاق الطبيعة وتجارب العافية الملهمة، حيث تجمع المشاركون في قلب واحة العلا على مدار 17 يوماً؛ ليستمتعوا بتجارب مبتكرة تجمع بين الجمال الطبيعي والأنشطة الصحية المتنوعة التي تبعث على الهدوء والسكينة.
وقد استقطب المهرجان العديد من الزوار المهتمين بتجارب الصحة الجسدية والنفسية من مختلف الدول، مقدماً لهم باقة مميزة من التجارب والفعاليات. شملت هذه التجارب جلسات يوغا، وعلاجات جسدية، وجلسات تدليك، وعلاج بالفن، وعلاج بالموسيقي عند غروب الشمس، إلى جانب مجموعة متنوعة من أنشطة الصحة والنقاشات والجلسات الملهمة، بإشراف نخبة من الخبراء العالميين في مجالاتهم.
كما تضمنت فعالية ملاذ الحواس الخمس، إحدى أكثر فعاليات المهرجان شهرةً، مجموعة من التجارب الصحية التي شملت جلسات يوغا وجلسات استرخاء مع موسيقى هادئة لرفع الروح المعنوية، وتحفيز التفكير، والتأمل، والاستشفاء، وتجديد النشاط الجسدي والعقلي.
لاقت الفعالية اهتماماً واسعاً، حيث تم بيع عدد كبير من التذاكر لزوار ملاذ الحواس الخمس، حيث تم بيع جميع تذاكر الدخول اليومي كاملة، فيما شهدت تذاكر الجلسات الفردية إقبالاً متزايداً. شملت هذه الجلسات بعض أروع التجارب والعلاجات الرائجة في مجال العافية، مثل علاج الشعر بإشراف الخبيرة سيول هي بارك، وعلاج الموكسيبوشن بإشراف بيلي زاي، والتدليك الخاص للسيدات من فيزيويور، والتي وصلت جميعها إلى طاقتها الاستيعابية الكاملة.
على الجانب الآخر، أقيم حفل ((أول داي آي دريم)) خلال اليومين الافتتاحيين للمهرجان، وتضمن قوائم موسيقية رائعة قدمها نخبة من منسقي الأغاني العالميين، وسط حضورٍ لافتٍ لعشاق الموسيقى. بينما أُقيمت جلسة العلاج الصوتي في الحِجر يوم 21 أكتوبر، حيث عاش الزوار تجربة فريدة جمعت بين الاهتزازات الطبيعية المهدئة في هذا الموقع التاريخي المُدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.

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