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أستوديوهات الحصن تنافس الشركات الكبرى في العالم

11/5/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أكد وزير الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن أستوديوهات ((الحصن)) (بيج تايم) في الرياض، الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط، متخصصة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتمكن الشركات من العمل بجودة أعلى وتكلفة أقل، توقع مهتمون بالشأن التلفزيوني والسينمائي أن تسهم أستوديوهات ((الحصن))، في إنتاج وتوزيع وتصدير مئات الأعمال الفنية بكل أشكالها سنويًا، وذلك بجودة وإتقان عاليين، موضحين أنه خلال نصف عام يجري تصوير 19 عملًا متنوعًا ما بين أفلام ومسلسلات، وهذه الخطوة جديرة بمنافسة الشركات الكبرى عالميًا، ومؤشر كبير في عالم الإنتاج، تصوير هذه الأعمال دفعة واحدة وخلال فترة زمنية قصيرة، وتعد باكورة أعمال الأستوديوهات.
19 عملًا متنوعًا
يجري حاليًا الإعداد لتصوير 9 أفلام مصرية، و8 أفلام سعودية، ومسلسلين في أستوديوهات الحصن، خلال الـ6 أشهر المقبلة، ومن المزمع تصوير أول الأعمال الفنية في الأستوديوهات في أواخر نوفمبر الجاري، لتصبح السعودية الوجهة الرائدة للإنتاج الإعلامي، وخطوة كبرى في جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز للصناعات الإبداعية، وجذب المواهب والمشاريع من جميع أنحاء العالم، لصناعة وإنتاج القصص.
العصر الذهبي
يشار إلى أن أستوديوهات ((الحصن)) تعد منافسًا قويًا، وهناك 5 شركات كبرى متخصصة في الإنتاج السينمائي في العالم، والأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ هوليوود، وإنتاجًا للأعمال الفنية، وتتجاوز إيرادات أحدها 48 مليار دولار، وأحدها وصل إجمالي الأفلام المنتجة فيها إلى أكثر من 300 فيلم، وتستحوذ باستمرار على حصة كبيرة من إيرادات شباك التذاكر في الأسواق الدولية. ونشأت هذه الشركات الكبرى، من أستوديوهات الأفلام خلال العصر الذهبي لهوليوود، وهي:
01- Walt Disney Pictures في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
02- Warner Bros في ولاية كاليفورنيا.
03- Universal Pictures في ولاية كاليفورنيا.
04- Columbia Pictures في كولفر سيتي الأمريكية.
05- Paramount Pictures في لوس أنجلوس الأمريكية.
مكونات ((الحصن)):
* 7 مباني أستوديوهات على مساحة تصل لـ10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع.
* قرية إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.
* أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات.
* مكاتب للإنتاج السينمائي.
* غرف مونتاج متكاملة.
* بيئة عمل مثالية تحقق أعلى كفاءة للإنتاج.

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