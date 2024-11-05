أستوديوهات الحصن تنافس الشركات الكبرى في العالم

(MENAFN
- Al Watan)
فيما أكد وزير
الإعلام السعودي سلمان الدوسري أن أستوديوهات ((الحصن)) (بيج تايم) في الرياض، الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط، متخصصة في الإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وتمكن الشركات من العمل بجودة أعلى وتكلفة أقل، توقع مهتمون بالشأن التلفزيوني والسينمائي أن تسهم أستوديوهات ((الحصن))، في إنتاج وتوزيع وتصدير مئات الأعمال الفنية بكل أشكالها سنويًا، وذلك بجودة وإتقان عاليين، موضحين أنه خلال نصف عام يجري تصوير 19 عملًا متنوعًا ما بين أفلام ومسلسلات، وهذه الخطوة جديرة بمنافسة الشركات الكبرى عالميًا، ومؤشر كبير في عالم الإنتاج، تصوير هذه الأعمال دفعة واحدة وخلال فترة زمنية قصيرة، وتعد باكورة أعمال الأستوديوهات.
19 عملًا متنوعًا
يجري حاليًا الإعداد لتصوير 9 أفلام مصرية، و8 أفلام سعودية، ومسلسلين في أستوديوهات الحصن، خلال الـ6 أشهر المقبلة، ومن المزمع تصوير أول الأعمال الفنية في الأستوديوهات في أواخر نوفمبر الجاري، لتصبح السعودية الوجهة الرائدة للإنتاج الإعلامي، وخطوة كبرى في جهود المملكة لتعزيز مكانتها كمركز للصناعات الإبداعية، وجذب المواهب والمشاريع من جميع أنحاء العالم، لصناعة وإنتاج القصص.
العصر الذهبي
يشار إلى أن أستوديوهات ((الحصن)) تعد منافسًا قويًا، وهناك 5 شركات كبرى متخصصة في الإنتاج السينمائي في العالم، والأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ هوليوود، وإنتاجًا للأعمال الفنية، وتتجاوز إيرادات أحدها 48 مليار دولار، وأحدها وصل إجمالي الأفلام المنتجة فيها إلى أكثر من 300 فيلم، وتستحوذ باستمرار على حصة كبيرة من إيرادات شباك التذاكر في الأسواق الدولية. ونشأت هذه الشركات الكبرى، من أستوديوهات الأفلام خلال العصر الذهبي لهوليوود، وهي:
01- Walt Disney Pictures في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
02- Warner Bros في ولاية كاليفورنيا.
03- Universal Pictures في ولاية كاليفورنيا.
04- Columbia Pictures في كولفر سيتي الأمريكية.
05- Paramount Pictures في لوس أنجلوس الأمريكية.
مكونات ((الحصن)):
* 7 مباني أستوديوهات على مساحة تصل لـ10.500 متر مربع بإجمالي مساحة للمشروع 300 ألف متر مربع.
* قرية إنتاج تحتوي على ورش للنجارة والحدادة وتفصيل الأزياء.
* أجنحة فاخرة لكبار الشخصيات.
* مكاتب للإنتاج السينمائي.
* غرف مونتاج متكاملة.
* بيئة عمل مثالية تحقق أعلى كفاءة للإنتاج.
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