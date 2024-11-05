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خبراء يؤيدون دراسة الطب باللغة العربية

11/5/2024 11:25:10 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أبانت محاضرة علمية حملت عنوان ((الطب بالعربية)) في جمعية أدباء الأحساء أن دراسة علمية متخصصة، أوضحت أن نسبة المصطلحات العلمية في كتب الطب مع استثناء التكرار 3.3%، ومن ثَم قدرة اللغة العربية على استيعاب كل المصطلحات الطبية، وأن ذلك يدعم ويؤيد تدريس الطب بـ))العربية)) أسوة بدول أجنبية متعددة، تدرس الطب بلغاتها ((المحلية)) على رغم قلة أعداد سكانها، مقارنة بإجمالي أعداد سكان الدول العربية، الذي يتجاوز في وقتنا الحالي 470 مليون نسمة ((عربي))، فيما يبلغ سكان إحدى تلك الدول التي تدرس الطب بلغتها المحلية لا يتجاوز 5 ملايين نسمة.
مهجنة باللغتين
أوضح البروفيسور زهير السباعي أن هناك أفضلية بنسبة 70 % عند قراءة العربي لمقالة باللغة العربية من ناحيتي السرعة والاستيعاب، مقارنة بقراءة للمقالة ذاتها ((مترجمة)) باللغة الإنجليزية، وأن من بين محفزات تعليم الطب بالعربي ((وفرة)) الكتب في ذلك، وهو يمتلك كتابًا متخصصًا في تعليم الطب باللغة العربية، وتمت طباعته 5 مرات، لافتًا إلى أن طلاب الطب العرب، يدرسون ذلك بطريقة مهجنة، تتضمن مفردات باللغتين الإنجليزية والعربية، مؤكدًا أنه كان يتحدث باللغة العربية خلال تدريسه في كلية الطب، من خلال ((الحوار)) مع الطلاب.
600 ألف جذر لغوي
قال البروفيسور عبدالله العبد القادر، إن البيانات الإحصائية تشير إلى أن اللغة الإنجليزية تحتوي على 600 ألف جذر لغوي، بينما اللغة العربية أكثر من 12 مليون جذر لغوي، وأن تعليم الطب بالعربي، بات خيارًا علميًا واجتماعيًا واستراتيجيًا، مبينًا أن عدد الأطباء الذين يتقنون الإنجليزية، ويقفون في المؤتمرات العالمية فئة قليلة جدًا.
25 ضعفًا
ذكر الدكتور محمد إياد العكاري أن عدد كلمات اللغة العربية أكثر بـ25 ضعفًا عن اللغة الإنجليزية، أما الفرنسية والألمانية فتعداد كلمات كل منهما 100 ألف كلمة، والإسبانية 93 ألف كلمة. وأكدت الدكتورة فاطمة الكلثم ((أكاديمية- كلية الآداب))، قدرة ومكانة اللغة العربية، على حمل علوم اللغات الأخرى، متسائلة: عند تدريسنا الطب باللغة العربية، هل سيجيد الطلاب اللغة الإنجليزية للتواصل مع العالم للوصول إلى مستجدات العلوم الطبية؟ وكيف نجعل اللغة الإنجليزية حية عند طلاب الطب عند تدريسهم الطب باللغة العربية؟
أكثر وضوحًا
أكد البروفيسور نبيل القرشي أن الطب باللغة العربية بات ضرورة، وأن المفردات ((العلمية)) العربية أكثر وضوحًا من المفردات اللاتينية، وأيضًا هناك ضرورة ملحة لذلك، في مبدأ الرعاية التي تعتمد على المريض، والتي تؤكد مشاركة الطبيب مريضه في حالته، لذا من الضرورة تهيئة الطبيب لاكتساب اللغة العربية للتحدث مع المريض بشكل جيد في رحلته العلاجية، وتعزيز جودة الرعاية الصحية المقدمة.

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