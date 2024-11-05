افتتاح ملتقى القطاع التعاوني بالمنطقة الشرقية

(MENAFN
- Al Watan)
رعى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، الثلاثاء، ملتقى
القطاع التعاوني في المنطقة الشرقية بنسخته الثالثة، ضمن سلسلة الملتقيات التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة، في مقر غرقة الشرقية.
وافتتح نائب أمير المنطقة الشرقية معرض
القطاع التعاوني، واطلع على مشروعات التعاونيات وعيّنات من منتجاتها وأعمالها في المنطقة الشرقية، إضافة إلى الجهات المشاركة وما تقدمه من خدمات للتعاونيات وأبرز الجهود المبذولة في تنمية القطاع التعاوني.
وألقى مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن بن علي العنقري كلمة رحب خلالها بنائب أمير المنطقة والحضور، مشيدًا بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم وتطوير للقطاع التعاوني ودورها في دعم التعاونيات وتمكينهم، مشيرًا إلى أن هذه التعاونيات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومساهمتها في الناتج المحلي وخلقها للوظائف التي ترفع من جودة الحياة في مناطق المملكة.
واستعرض العنقري أبرز منجزات الإدارة العامة للجمعيات التعاونية، ونمو القطاع التعاوني ومراحل تطويره، والتوجهات الإستراتيجية للقطاع التعاوني، وأبرز ملامح الإستراتيجية، وتطلعات الوزارة المستقبلية للقطاع، إلى جانب دور الإدارة العامة للجمعيات التعاونية والجهات الشريكة في تطوير القطاع التعاوني وتمكين التعاونيات.
واشتمل الملتقى على منطقة العيادات الاستشارية، التي تضم عددًا من الخبراء المتخصصين في القطاع التعاوني؛ لإتاحة الفرصة أمام الجمعيات التعاونية بطرح استفساراتهم للإجابة عنها، واكتساب المعرفة اللازمة في القطاع.
MENAFN05112024000089011017ID1108855136
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.