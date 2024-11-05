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افتتاح ملتقى القطاع التعاوني بالمنطقة الشرقية

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، الثلاثاء، ملتقى القطاع التعاوني في المنطقة الشرقية بنسخته الثالثة، ضمن سلسلة الملتقيات التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة، في مقر غرقة الشرقية.
وافتتح نائب أمير المنطقة الشرقية معرض القطاع التعاوني، واطلع على مشروعات التعاونيات وعيّنات من منتجاتها وأعمالها في المنطقة الشرقية، إضافة إلى الجهات المشاركة وما تقدمه من خدمات للتعاونيات وأبرز الجهود المبذولة في تنمية القطاع التعاوني.
وألقى مدير عام الإدارة العامة للجمعيات التعاونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية معن بن علي العنقري كلمة رحب خلالها بنائب أمير المنطقة والحضور، مشيدًا بما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم وتطوير للقطاع التعاوني ودورها في دعم التعاونيات وتمكينهم، مشيرًا إلى أن هذه التعاونيات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، ومساهمتها في الناتج المحلي وخلقها للوظائف التي ترفع من جودة الحياة في مناطق المملكة.
واستعرض العنقري أبرز منجزات الإدارة العامة للجمعيات التعاونية، ونمو القطاع التعاوني ومراحل تطويره، والتوجهات الإستراتيجية للقطاع التعاوني، وأبرز ملامح الإستراتيجية، وتطلعات الوزارة المستقبلية للقطاع، إلى جانب دور الإدارة العامة للجمعيات التعاونية والجهات الشريكة في تطوير القطاع التعاوني وتمكين التعاونيات.
واشتمل الملتقى على منطقة العيادات الاستشارية، التي تضم عددًا من الخبراء المتخصصين في القطاع التعاوني؛ لإتاحة الفرصة أمام الجمعيات التعاونية بطرح استفساراتهم للإجابة عنها، واكتساب المعرفة اللازمة في القطاع.

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