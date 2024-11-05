Wednesday, 06 November 2024 07:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


خطرات حول النظرة الشرعية

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) ترتبط النظرة الشرعية أو النظرة إلى المرأة المخطوبة قبل عقد النكاح بثقافة المجتمع وأحيانا تختلف من فئة مجتمعية إلى أخرى يحملون الثقافة نفسها، حسب ما تعارفوا عليه في عاداتهم وتقاليدهم. فمرحلة الخطبة في المجتمعات العربية المعاصرة أصبحت ترضخ لجملة من البروتوكولات الاجتماعية التي قد تكون أحيانا جارحة لمشاعر الفتاة المخطوبة. وأحد هذه العادات والتقاليد الاجتماعية ما يعرف بالنظرة الشرعية. وإطلاق وصف ((نظرة شرعية)) لا يعني بالضرورة أن يكون لها أصل شرعي في الحقيقة.
الصورة النمطية للنظرة قبل الزواج في كثير من المجتمعات العربية، وكما رأيناها في مشاهد متكررة في السينما والتلفزيون. عندما تدخل الفتاة المخطوبة على الزوج المحتمل حاملة كأس العصير. تجلس الفتاة مرتبكة وتجيب على أسئلة الخاطب بخجل. بعد تبادل الكلمات السريعة والمقتضبة بين أطراف الخطوبة، يرد الخاطب بعد يوم أو يومين، ومن الوارد أن يكون القرار النهائي هو رفض الفتاة. ومن هنا تأتي إشكالية ما يعرف بالنظرة قبل الزواج، فمن الطبيعي أن قرار الرفض بعد رؤية المخطوبة سيتسبب بأذى نفسي ومعنوي للفتاة، وقد يتكرر هذا الأذى مع تكرر حالات الخطبة، ومن هنا يكمن الشك في مدى شرعية هذه العادة الاجتماعية.
يعتقد كثير من أطراف الزواج: الأب والأم والرجل الخاطب، أن النظرة ستساهم في ترسيخ علاقة الزواج وتزيده قوة ومتانة وتقلص من فرص الطلاق في المستقبل، فالخاطب يريد أن يزيل الغموض عن تجربته الحياتية ويقيس كل خطواته بدقة كي يتجنب أي خطوات غير مدروسة بعناية، وهناك علاقة طويلة الأمد تنتظر الزوجين، والأهل يرغبون أن ترتقي تجربة أبنائهم في الزواج إلى النموذج المثالي، ومع ذلك فهناك حالات طلاق لا تقل عن حالات الطلاق في المجتمعات التي ترفض فكرة النظر إلى المخطوبة قبل الزواج. ولا توجد إحصائية يمكن الاعتماد عليها تثبت أن ما يسمى بالنظرة قبل الزواج ساهمت في تقليص حالات الطلاق.
ومن أهم الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، حديث جابر بن عبدالله ويقول فيه: ((قال رسول الله: (إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى نكاحها فليفعل). قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها)). يبدو من حديث جابر أن المقصود من النظرة الشرعية هو النظر خلسة إلى المخطوبة أو النظر إليها دون علمها، وهذه الطريقة تختلف جملة وتفصيلا عن طريقة النظر إلى المخطوبة في المجتمعات العربية المعاصرة وما تتضمن من تقاليد وبروتوكولات تجعلها أشبه باجتماع عمل أو مقابلة شخصية.
هل اتخاذ أي خطوات استباقية من الطرفين -الزوج والزوجة- لمعرفة كل ما يخص شريك الحياة المستقبلي كافية لضمان زواج مستقر يدوم لسنين طويلة؟ طبعا هناك عوامل أخرى نفسية واجتماعية تخص طبيعة كلا من الرجل والمرأة، هذه الطبيعة التي لا يتحكم فيها الزوج أو الزوجة ولا أهل الزوجين، يمكن أن تساهم في ترسيخ العلاقة الزوجية ضد عوامل الزمن وروتين الحياة، وبعدما تسقط كل الأقنعة وتنكشف طبيعة الزوجين أمام واقع الحياة والكفاح في سبيل توفير الحياة الكريمة لأفراد الأسرة. تناقش جيسيكا ماكسويل الباحثة في جامعة ولاية فلوريدا في دراسة بعنوان ((قناع الحب والسذاجة الجنسية)) أجرتها مع مجموعة من الباحثين وتقول فيها: ((على الرغم من حقيقة أن 40 % من الزيجات في الولايات المتحدة تنتهي بالطلاق، يثق الناس في أن زواجهم لن يلقى المصير نفسه، حتى أن الكثير من الناس يتلون قسم الإخلاص بثقة في عرسهم الثاني أو الثالث، والمفترض أن يكونوا قد تعلموا من التجربة. كيف لشخص يتزوج للمرة الثالثة أن يصدق حقا أنه وشريكه سيبقيان معا حتى يفرق بينهما الموت)). وكما نعرف أن عقد الزواج في الثقافة الأمريكية لا يتم إلا بعد علاقة طويلة تسبق الزواج، يتعرف خلالها الزوجان على بعضهما تعارفا يكشف جل التفاصيل الخاصة بالشريكين. ومع ذلك هناك حالات طلاق تصل إلى 40 % وهي نسبة عالية جدا.
وكما نفهم من عنوان الدراسة ((قناع الحب والسذاجة الجنسية)) يمكن أن تكون السذاجة الفطرية لدى الرجل والمرأة عاملا مهما في نجاح الزواج حتى دون نظرة تسبق الزواج وتعارف والتزامات قانونية ودينية. فالأزواج ينظرون إلى زوجاتهم بطريقة مثالية ويتجاهلون العيوب أو يتغاضون عنها والعكس صحيح، والزوج لا يقيم زوجته تقييما موضوعيا فهي تبدو في عينيه جميلة وأروع مما يعتقده الآخرون. هذه النظرة غير العقلانية للزوجة التي تجعلها أجمل مما تبدو في الحقيقة وتصفها الباحثة بالسذاجة كفيلة بالحفاظ على روابط زوجية متينة، وتحقق فرصا أكبر لالتزام طويل الأمد. فالسذاجة كما تعتقد المؤلفة صفة أساسية وعامة في الجنس البشري، وترى أنها مفيدة أحيانا للتجمع البشري وتحديدا في علاقة الزواج التي يفترض أن تكون علاقة طويلة الأمد.
هذه النظرة غير العقلانية أو الساذجة لشريك الحياة، يمكن أن تفسر نجاح حالات الزواج في المجتمعات التي ترفض -جملة وتفصيلا- فكرة رؤية الزوجة أو أي علاقة تعارف تسبق عقد الزواج الرسمي. فهي مرتبطة بعوامل نفسية غير واعية لا تخضع لتقاليد الزواج المعتادة اليوم. الزواج تفسره العبارة الدارجة عند عامة الناس: ((الزواج قسمة ونصيب)).

MENAFN05112024000089011017ID1108855134

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث