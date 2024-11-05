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تحدثوا إليهم قدر ما تحبون

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يولد الإنسان إلّا ليموت، عند ولادته يأخذ نفسًا عميقًا يُدعى ((شهيق))، وهو إدخال الهواء للرئتين كي تتمددا فتسري الحياة في بدنه، وآخر ما يفعله هو ((الزفير))، كي يخرج آخر نفس، تنكمش الرئتان ويبرد جسده فيُعلن عن وفاته. لكن كيف تتوقف الحياة! كيف لنا أن نعرف بدنو أجل شخص أو ربما هو يعرف ذلك قبل غيره!
في حال الوفاة الطبيعية، الإنسان لا يموت دفعة واحدة، بل يتوقف عن ممارسة الحياة تدريجيًا، أو ربما تهجره على دفعات، لكل خلية في الجسم ساعة بيولوجية، تنظم عملها وحينما تتوقف هذه الساعة عن العمل تموت الخلايا الواحدة تلو الأخرى ويتوقف القلب. لو اطلعت على شهادة الوفيات ستجد السبب الرئيس، ((هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية وتوقف في القلب))، وهذا ما اكتشفه العلماء منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث عُرّف الموت بأنه توقف الوظائف الحيوية (القلب والتنفس)، ومن هنا نشأت فكرة إنعاش القلب والرئتين واختراع جهاز التنفس الصناعي، وظهرت عام 1952 وحدات العناية المكثفة.
ارتفع معدل الناجين من الموت بفضل الإنعاش القلبي الرئوي والأجهزة الحديثة، ولكن زاد عدد الأموات دماغيًا، الأجهزة قد تنشط القلب وترفع الضغط وتؤدي عمل الرئتين، لكن تعجز أن تحيي الدماغ بعد موته، لكنها تزيد من عدد أيامه على هذه الأرض حتى يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.
لوحظ أن الإنسان يحتضر لفترة ليست بقصيرة قبل أن تحضره الوفاة، يفقد حواسه تباعًا، حتى يتلاشى ويبقى مجرد سيرة بين الناس، أول ما يفقده الإنسان هو الشهية، حيث يفقد الرغبة في الأكل والشرب، لأن الجسم الذي يستعد للرحيل لا يحتاج إلى التغذية نفسها التي كان يحتاجها سابقًا، فخلاياه في طور التوقف، وسيعاني جهازه الهضمي حيث يحتاج وقتًا أطول للهضم، فيعزف عن الطعام والشراب.
حتى الرغبة في الحديث تقل، فتجده قليل الكلام، يميل إلى العزلة، وينسحب اجتماعيًا وتزداد ساعات نومه وأحيانًا تقل درجة وعيه وإدراكه، ويضعف نظره، ما يجعله يغلق عينيه بشكل متكرر أو تبدو عيناه خاملتين، ونظراته زائغة. كلنا يعرف أن حاسة السمع آخر ما يفقده الإنسان، وحسب دراسة أجراها أطباء المخ والأعصاب على مرضى يحتضرون في إحدى دور العجزة بكولومبيا، وجدوا أن استجابة هؤلاء العجزة قبل ساعات من موتهم تعادل استجابة الأصحاء، وذلك من خلال قياس النشاط الكهربائي للدماغ (EEG)، حيث راقب الباحثون استجابات الدماغ للنغمات، ووجدوا أن الأنظمة السمعية للمرضى المحتضرين استجابت بشكل مشابه للأصحاء حتى بعد ساعات من موتهم، وتوصلوا إلى أن دماغ المحتضر يستجيب للنغمات الصوتية أثناء حالة اللاوعي، وأن السمع هو آخر حاسة تدخل في عملية الموت. هذا يجعل من الاحتضار موقفا خاصا، يتسع للاعتذار، كلمات الحب، العفو. تحدثوا إليهم قدر ما تحبون، فإنهم يسمعونكم أكثر من أي وقتٍ مضى.

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