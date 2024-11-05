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العلاقات السعودية الأمريكية تتجاوز نتائج الانتخابات

11/5/2024 11:22:56 PM
(MENAFN- Al Watan) لا صوت يعلو هذه الأيام على انتخابات الرئاسة الأمريكية التي يترقب العالم كله نتائجها، ويسود بين الجميع ترقب لمعرفة هوية الساكن الجديد للبيت الأبيض، وذلك من واقع التأثير الهائل الذي تملكه الولايات المتحدة على مسار السياسة الدولية، وما تتمتع به من دور رئيسي وثقل في دوائر صنع القرار العالمي.
فالولايات المتحدة هي الدولة المحورية التي تقود النظام العالمي الجديد، والقاطرة التي تتحكم في مسيرة الاقتصاد، وذلك نتيجة لحجمها الاقتصادي والسياسي والعسكري، فهذه حقيقة لا يمكن إنكارها. لذلك فإن تأثير الانتخابات الأمريكية لا يقتصر على الداخل الأمريكي فقط، بل يشمل كل دول العالم.
إذا نظرنا إلى العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؛ نجد أنها تعود إلى السنوات الأولى لتوحيد المملكة، فقد قامت على أساس المصالح المشتركة، وساعد اكتشاف النفط في جزيرة العرب بكميات هائلة على وضع أساسها المتين. وقد شهدت هذه العلاقات تطوّرا متواصلا طيلة العقود الماضية نتيجة للمكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولتان، وإدراك كل منهما لأهمية التعاون بينهما.
فإذا كانت الولايات المتحدة هي الدولة العظمى فإن السعودية بالمقابل هي قائدة العالمين العربي والإسلامي، والدولة التي تحتضن الحرمين الشريفين والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى كونها أكبر دولة منتجة للنفط، وتحرص على ضمان أسعار عادلة للجميع تحقّق استقرار الاقتصاد العالمي. كما أنها عضو رائد في منظمة أوبك وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وغيرهما من المنظمات الإقليمية، فضلا عن كونها إحدى أسرع الاقتصادات نموا في مجموعة العشرين.
وبينما تدرك المملكة المكانة الفريدة للولايات المتحدة، فإن أمريكا تعي بصورة واضحة أن المحافظة على علاقات قوية مع السعودية وتنميتها تمثّل المفتاح الرئيسي لاستقرار منطقة الشرق الأوسط التي تمثل أهمية قصوى للاقتصاد العالمي، وأنه لا بد من تحقيق التوازن في هذه العلاقات، فالثقل الاقتصادي والجيوسياسي للرياض يحتم على واشنطن أن تأخذ مصالح حليفتها الرئيسية بعين الاعتبار.
ولكن هذا التفاهم لا يعني بالطبع أن البلدين على توافق تام في كل الملفات التي تهم الجانبين، فهناك تباين في وجهات النظر واختلاف في الرؤى بسبب تعرجات السياسة وتضارب المصالح في بعض الأحيان. وقد مرت العلاقة بين البلدين بكثير من التقاطعات، لكن اللافت للنظر هو أن الاختلاف ظل في حدوده الطبيعية في جميع الحالات، وأن البلدين أظهرا حرصا على الثوابت الرئيسية.
وربما يرى البعض أن المملكة عندما تعزّز على سبيل المثال علاقاتها مع الصين أو روسيا أو غيرهما فإن ذلك يعني ممارسة الضغوط أو توجيه رسائل سياسية للولايات المتحدة أو تحولا في السياسات وهذا غير صحيح.
فالرياض تمارس سياسة الانفتاح الإيجابي على كل الدول والمعسكرات والتحالفات، وتحرص على وجود خيارات سياسية ودبلوماسية أخرى عبر تنويع التواصل بقدر الإمكان، وتتمسك بإقامة علاقات مرنة تستطيع بها التحوط ضد عدم الاستقرار الدولي، والاستفادة من نقاط قوتها وأصولها لتحقيق أقصى استفادة. فهي توظّف نفوذها الجيوسياسي المتنامي لخدمة مصالحها على أفضل وجه؛ لذلك تتعامل مع كل القوى الكبرى والصاعدة على حد سواء.
كذلك فإن وجود علاقات متميّزة للسعودية مع كل دول العالم يمكّنها من المساهمة في إيجاد حلول للعديد من الخلافات التي تندلع هنا أو هناك، ويساعد على ضمان الاستقرار العالمي، وهذه حقيقة نعيشها فعلا من واقع الأدوار الإيجابية المتعددة التي قامت بها لنزع فتيل التوتر من كثير من الحالات.
ولكن رغم هذا التنوّع في العلاقات والقبول الكبير الذي تجده المملكة في جميع المحافل السياسية والدبلوماسية، فإن علاقتها مع الولايات المتحدة تظل على قدر كبير من الخصوصية، فهي لم تصمد أمام التقلّبات الصاخبة طيلة العقود الماضية فقط، بل تشهد تطوّرا بصورة متواصلة بلغ حد الشراكة الإستراتيجية.
ومن أهم ما يميّز هذه العلاقة معرفة الطرفين للخطوط الحمراء التي لا ينبغي تجاوزها، إضافة لإدراك واشنطن للمسؤوليات التي تحملها الرياض على المستويين الإقليمي والدولي، لذلك كان هناك حرص متبادل على استمرار هذه العلاقات، وظلت كل قنوات الاتصال مفتوحة، رغم اختلاف الآراء أو المواقف.
وعودة إلى موضوع الانتخابات الرئاسية، فإن هذا الأمر لا يشغل الرياض كثيرا، فالنتيجة في الآخر واحدة، سواء فاز المرشح الجمهوري أو الديمقراطي، فكل منهما سيعمل على تقوية هذه العلاقات الثنائية بما يحقّق المصالح المشتركة بينهما. وستبقى خطوط التواصل مفتوحة بينهما.
ولن يكون متاحا أمام الرئيس الأمريكي الجديد، بغض النظر عن هويته، تجاوز الرياض أو القفز على العلاقات الثنائية، لأن تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن على خلفية التوترات الأمنية والحرب في أوكرانيا وغزة ولبنان يزيد من أهمية الملف الاقتصادي، ويجعل تعزيز التعاون التجاري هو الأولوية المطلقة للولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
وفي ظل ما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية شاملة في مختلف مناطقها على هدي رؤية 2030 فإن ذلك سوف يشكّل عنصر جذب هائل للإدارة الأمريكية الجديدة ويدفعها للعمل على تهدئة بؤر التوتر في العالم ودفع الاقتصاد العالمي للتعافي، فواشنطن أصبحت أكثر إدراكا من أي وقت مضى للقدرات والإمكانيات السعودية.
لذلك فإن إجابة وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، كانت واضحة على السؤال الذي وجهته له الإعلامية بيكي أندرسون، الخميس الماضي، على قناة سي إن إن الأمريكية، عندما سألته عن المرشّح الذي تفضّل السعودية فوزه، فأجاب بأن الشعب الأمريكي حتما سوف يختار ما يراه مناسبا لتطلعاته، وأن السعودية عملت طيلة السنين الماضية مع إدارات جمهورية وديمقراطية بشكل ناجح.

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