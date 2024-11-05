العالمي يخزي العين

(MENAFN
- Al Watan)
قفز النصر إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا للنخبة، بتغلبه على ضيفه العين الإماراتي 5 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية الكبرى.
سجل للعالمي إندرسون تاليسكا ((5، 90 +4))، وكريستيانو رونالدو ((31))، ومدافع العين فابيو كاردوسو بالخطأ في مرماه ((37))، وويسلي ((81))، وللعين حارس مرمى النصر بينتو بالخطأ في مرماه ((56))، ليرفع العالمي رصيده إلى 10 نقاط ثالثًا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة للأندية السعودية، وبقي العين على نقطة واحدة في المركز الأخير.
وفي المواجهة الأخرى كسب الريان القطري مضيفه باختاكور الأوزبكي 1/صفر، ليقفز الريان للمركز السابع بـ3 نقاط، وبقي باختاكور على نقطتين في المركز العاشر.
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