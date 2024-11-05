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العالمي يخزي العين

11/5/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) قفز النصر إلى المركز الثالث في المجموعة الثانية ((غرب القارة))، لدوري أبطال آسيا للنخبة، بتغلبه على ضيفه العين الإماراتي 5 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك، لحساب الجولة الرابعة للبطولة القارية الكبرى.
سجل للعالمي إندرسون تاليسكا ((5، 90 +4))، وكريستيانو رونالدو ((31))، ومدافع العين فابيو كاردوسو بالخطأ في مرماه ((37))، وويسلي ((81))، وللعين حارس مرمى النصر بينتو بالخطأ في مرماه ((56))، ليرفع العالمي رصيده إلى 10 نقاط ثالثًا، لتكون المراكز الثلاثة الأولى في المجموعة للأندية السعودية، وبقي العين على نقطة واحدة في المركز الأخير.
وفي المواجهة الأخرى كسب الريان القطري مضيفه باختاكور الأوزبكي 1/صفر، ليقفز الريان للمركز السابع بـ3 نقاط، وبقي باختاكور على نقطتين في المركز العاشر.

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