انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف

(MENAFN
- Al Watan)
كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن مشكلة انقطاع التنفس في أثناء النوم تُزيد من مخاطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، ولا سيما بالنسبة للنساء.
شملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعتي ميشيغان وكاليفورنيا بسان فرانسيسكو، 18500 متطوع من البالغين.
وكشفت نتائجها أن المتطوعين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر ممن يعانون مشكلة انقطاع التنفس في أثناء النوم تتزايد مخاطر إصابتهم بالخرف خلال السنوات التالية، وأن احتمالات الإصابة تزيد لدى النساء مقارنة بالرجال.
ولم تكشف الدراسات أسباب الاختلاف بين الرجال والنساء فيما يتعلق باحتمالات الإصابة بالمرض، لكن باحثة من المشاركين في الدراسة أرجعت السبب إلى تغيرات مستوى هرمون الإستروجين في الجسم لدى المرأة بمرحلة انقطاع الطمث، موضحة أن هذه التغيرات قد يكون لها تأثير على المخ.
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