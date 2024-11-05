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انقطاع نفس النائم يُزيد الخرف

11/5/2024 11:22:55 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت دراسة أجريت في الولايات المتحدة أن مشكلة انقطاع التنفس في أثناء النوم تُزيد من مخاطر الإصابة بالخرف مع تقدم العمر، ولا سيما بالنسبة للنساء.
شملت الدراسة، التي أجراها باحثون من جامعتي ميشيغان وكاليفورنيا بسان فرانسيسكو، 18500 متطوع من البالغين.
وكشفت نتائجها أن المتطوعين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر ممن يعانون مشكلة انقطاع التنفس في أثناء النوم تتزايد مخاطر إصابتهم بالخرف خلال السنوات التالية، وأن احتمالات الإصابة تزيد لدى النساء مقارنة بالرجال.
ولم تكشف الدراسات أسباب الاختلاف بين الرجال والنساء فيما يتعلق باحتمالات الإصابة بالمرض، لكن باحثة من المشاركين في الدراسة أرجعت السبب إلى تغيرات مستوى هرمون الإستروجين في الجسم لدى المرأة بمرحلة انقطاع الطمث، موضحة أن هذه التغيرات قد يكون لها تأثير على المخ.

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