التجارة تدعو المجالس التصديرية إلى اجتماع عاجل لبحث برنامج المساندة التصديرية - جريدة البورصة

قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة لـ”البورصة” إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دعت المجالس التصديرية إلى اجتماع عاجل بعد ما أثارت أنباء متداولة عن خفض المساندة التصديرية لعدد من القطاعات غضبهم.

وقال أبوالمكارم إن المساس بالنسب التصديرية يعرقل الوصول إلى الصادرات المستهدفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

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وردًا على سؤال“البورصة” حول بدء صندوق تنمية الصادرات العمل بالبرنامج الجديد، أجاب مسئول حكومى رفيع المستوى قائلا: إن الصندوق حتى الآن لا يزال يعمل بالبرنامج القديم، وما يُتداول بين المصدرين يتعارض مع سياسة الحكومة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار بنهاية 2030.

وتضمنت الوثيقة المتداولة بين الشركات تخفيض المساندة التصديرية للحاصلات الزراعية من 8 إلى 2.4%، والصناعات الغذائية من 10 إلى 3%، بالإضافة إلى صرف مساندة تصديرية للنقل إلى أفريقيا بنسبة 25% من تكلفة النقل بحد أقصى 350 جنيها للطن.

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن المجالس التصديرية أخطرت بالتعديلات الجديدة بخفض المساندة التصديرية بنسبة 70% تقريبًا، لينخفض دعم الصادرات الزراعية من 8% إلى 2.4% بأثر رجعى من شهر مارس الماضي، بجانب خفض المساندة على النولون لإفريقيا والأسواق الجديدة.

لفت“عيسى”، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إلى أن خفض المساندة التصديرية سيؤثر على العديد من الشركات المصدرة، لأن الكثير من الشركات سعرت منتجاتها التصديرية وفقا لنسبة الدعم التى حددتها الحكومة.

أوضح، أنه تمت تسوية جميع المستحقات المتأخرة ووعدت الحكومة المصدرين بسرعة سدادها، والسداد فيما بعد خلال فترة أقصاها 90 يومًا.

قال أحمد كجوك وزير المالية، إن الحكومة أتاحت 7 مليارات جنيه لدعم المصدرين خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.

أضاف“كجوك”، أن وزارة المالية بالتعاون مع الاستثمار وباقى المجموعة الاقتصادية والأطراف المعنية بصدد الإعلان عن برنامج جديد لمساندة المصدرين خلال الفترة المقبلة.