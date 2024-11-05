بنيان تدرس إصدار توريق حقوق مستقبلية.. وتترقب خفض أسعار الفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أبوالفضل: نتوقع خفضًا فى الفائدة يتراوح بين 6 و10% العام المقبل
تدرس شركة بنيان للتجارة والتنمية- التابعة لـ”كومباس كابتيال” حلولاً تمويلية مختلفة ومن بينها توريق الحقوق المستقبلية، ولكن تلك الحلول مرهونة بانخفاض أسعار الفائدة، وفق ما قاله شامل أبوالفضل رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.
وأضاف أبوالفضل لـ”البورصة”، أن شركته دائما تترقب الوقت المناسب بعد انخفاض أسعار الفائدة، وقال إن أسعار الفائدة فى طريقها للانخفاض خلال العام المقبل بنسبة تتراوح من 6% إلى 10%.
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وأكد أبوالفضل، أن المعطيات الحالية لأسعار الفائدة فى مصر استثنائية ولا يمكن القياس عليها، ويجب أن يكون للمستثمر رؤية طويلة الأجل.
وفى مارس الماضى، قرر البنك المركزى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
أضاف أن نموذج عمل“بنيان” يقوم على تمويل العمليات عبر المزج بين التمويل الذاتى والبنكى، وتتراوح النسب حسب سعر الفائدة والدخل المتوقع من الإيجار.
وأكد أبوالفضل، أن جميع البنوك المصرية لديها قابلية لإقراض شركة“بنيان” خاصة مع وضوح نموذج العمل، والذى يجعل المبانى الإدارية بمثابة أصل استثمارى قوى.
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