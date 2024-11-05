بنيان تدرس إصدار توريق حقوق مستقبلية.. وتترقب خفض أسعار الفائدة - جريدة البورصة

تدرس شركة بنيان للتجارة والتنمية- التابعة لـ”كومباس كابتيال” حلولاً تمويلية مختلفة ومن بينها توريق الحقوق المستقبلية، ولكن تلك الحلول مرهونة بانخفاض أسعار الفائدة، وفق ما قاله شامل أبوالفضل رئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة.

وأضاف أبوالفضل لـ”البورصة”، أن شركته دائما تترقب الوقت المناسب بعد انخفاض أسعار الفائدة، وقال إن أسعار الفائدة فى طريقها للانخفاض خلال العام المقبل بنسبة تتراوح من 6% إلى 10%.

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وأكد أبوالفضل، أن المعطيات الحالية لأسعار الفائدة فى مصر استثنائية ولا يمكن القياس عليها، ويجب أن يكون للمستثمر رؤية طويلة الأجل.

وفى مارس الماضى، قرر البنك المركزى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

أضاف أن نموذج عمل“بنيان” يقوم على تمويل العمليات عبر المزج بين التمويل الذاتى والبنكى، وتتراوح النسب حسب سعر الفائدة والدخل المتوقع من الإيجار.

وأكد أبوالفضل، أن جميع البنوك المصرية لديها قابلية لإقراض شركة“بنيان” خاصة مع وضوح نموذج العمل، والذى يجعل المبانى الإدارية بمثابة أصل استثمارى قوى.