تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطى بمصر خلال أكتوبر - جريدة البورصة

تحسن أداء القطاع الخاص غير النفطى هامشيًا خلال أكتوبر الماضى، رغم أنه ظل منكمشًا إذ ارتفع مؤشر مديرى المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال” إلى 49 نقطة مقابل 48.8 نقطة فى سبتمبر.

لكنه يظل دون مستوى 50 نقطة الذى يمثل نقطة الحياد الفاصلة بين النمو والانكماش، كما جاءت توقعات الشركات للتوسع خلال الاثنى عشر شهرًا المقبلة لأدنى مستوى فى تاريخ الدراسة.

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وقال التقرير إن الانكماش مدفوع بانخفاض حجم الطلبات الجديدة بشكل أكبر، وتضخم أسعار المبيعات الذي لا يزال أعلى من المتوسط.

فيما أرجع التقرير التحسن الهامشي إلى التوسع الطفيف في مستوى المخزون لدى الشركات وفي معدل التوظيف خلال شهر أكتوبر الذى ارتفع بأسرع وتيرة منذ مايو.

وقال إن ذلك بالإضافة إلى تراجع معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج من أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في سبتمبر، حيث شهدت الشركات انخفاضًا في الضغوط على أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف.

وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إنه من الطبيعي أن يظل المؤشر في منطقة الانكماش، بسبب انخفاض حجم الطلب في الظروف الحالية، نظرًا لارتفاع أسعار جميع القطاعات تقريبًا.

وأرجع“شفيع” زيادة المخزون الى تباطؤ حركة المبيعات وتحوط بعض الشركات ضد مخاطر العملات وارتفاع الأسعار.

وقال ديفد أوين، خبير اقتصادي أول في“ستاندرد أند بورز ماركت جلوبال إنتيليجنس، إن الشركات أفادت بأن ضغوط الأسعار منعت القطاع من العودة إلى نطاق النمو، ولوحظ هذا الانكماش في جميع القطاعات التي شملتها الدراسة، وخاصة في قطاع الإنشاءات، حيث بدا أن ارتفاع تكاليف المواد قد أثّر على النشاط الإجمالي.

وأوضح التقرير أن الكثير من الشركات شهدت انخفاضًا في المبيعات بسبب ضعف ظروف السوق، فضلا عن الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع الأسعار.

وارتفع متوسط أسعار منتجات وخدمات الشركات غير المنتجة للنفط بقوة في شهر أكتوبر، حيث كانت الزيادة أسرع من متوسط السلسلة للشهر الثالث على التوالي، فى ظل زيادة التكاليف رغم أن تضخم مستلزمات الإنتاج كان الأبطأ منذ يوليو.

وتوقع“شفيع” أن يرتفع ويتخطى قيمة المؤشر المستوى المحايد، في حالة هدوء الأوضاع الاقتصادية والاستقرار النسبي، ومنها تراجع مستويات التضخم، وتخفيض سعر الفائدة، ومزيد من الاستقرار في سعر الصرف بحيث لا توجد حوله شائعات تخفيض العملة، وتوافر الدولار، وتزايد حركة البيع والشراء.

وأضاف“أوين” أنه مع تسجيل مؤشر مدراء المشتريات 49 نقطة في شهر أكتوبر، فإن الاقتصاد غير المنتج للنفط في مصر لا يبدو بعيدًا عن النمو مرة أخرى، كما أن تراجع ضغوط التكلفة في الشهر الأخير يعطي بعض الأمل في تراجع الظروف السلبية للاقتصاد.