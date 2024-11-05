كجوك: الدين الخارجى للخزانة يستقر عند 79 مليار دولار بنهاية سبتمبر - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد كجوك المالية إن قيمة الدين الخارجى لأجهزة الموازنة استقر عند 79 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالى الحالى 2024-2025، رغم أن الحكومة سددت 3 مليارات دولار واقترضت 1.8 مليار دولار فقط.

أوضح أن ارتفاع أسعار العملات العالمية أمام الدولار لم تساعد فى خفض قيمة الدين الخارجى.

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وديون أجهزة الموازنة هى الديون التى تتحملها الخزانة العامة للدولة، ولا تشمل الديون الخارجية على البنك المركزى أو البنوك الحكومية.

وبلغ إجمالى الدين الخارجى لمصر 153 مليار دولار فى يونيو الماضى، متراجعا نحو 15 مليار دولار عن مستواه فى نهاية العام الماضى.

جاء ذلك خلال عرض نتائج الموازنة للربع الأول من العام المالى الحالى على مجلس النواب، والتى كشف خلالها إطلاق استراتيجية كاملة لإدارة الدين بحلول الربع الأخير من العام المالى الجارى، حيث تستهدف خفض عمر ونسبة وقيمة وخدمة الدين مقابل الإيرادات والمصروفات والدخل القومى.

وأضاف أن تلك الاستراتيجية تعمل على مزيد من الوفورات وتوجد مساحة أكبر وأفضل للحماية المجتمعية.

وذكر أن أى حصيلة استثنائية للدولة سوف يتم تخصيص 50% منها لخفض المديونيات، مشيراً إلى أن الحصيلة إذا كانت دولارية سيتم توجيه 50% منها إلى خفض الدين الخارجى، أما إذا كانت بالعملة المحلية فستوجه الـ50% منها نحو تخفيض الدين المحلى.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار يهدف إلى إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجى، فى إطار تعزيز استدامة المالية العامة وإدارة الدين بشكل متكامل، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد الوطني.

وذكر وزير المالية أن إيرادات الدولة من قناة السويس انخفضت بشكل كبير فى فترة الدراسة بنسبة 60% مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق بسبب التوترات الجيوسياسية، حيث بلغ الفاقد أكثر من 50 مليار جنيه نتيجة التوترات الجيوسياسية.

ولفت إلى أن الفائض الأولى كان من الممكن أن يتجاوز 140 مليار جنيه لولا الأحداث فى المنطقة.

وكانت“المالية” نشرت فى أحدث تقرير لها عن وصول الفائض الأولى إلى 90 مليار جنيه فى الفترة من يوليو-سبتمبر من العام الجارى، بما يمثل 0.53% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بـ 21.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.