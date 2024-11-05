60 مليون جنيه حصيلة ضريبة الملاهى خلال موسم الصيف بالساحل الشمالى - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت حصيلة الضريبة على الملاهى 60 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى منتصف سبتمبر بالساحل الشمالى، بحسب مصادر حكومية.
وقالت المصادر لـ”البورصة” إن ضريبة الملاهى يدفعها جمهور المسارح، ومدن الملاهى، والحفلات، والسينما، والأندية الليلية وغيرها من محال الفرجة بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية.
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ولفتت إلى أن دور مستغلى تلك الأماكن يقتصر على التوسط فى تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة.
وأوضحت أن أسعار ضريبة الملاهى تنقسم إلى 5 فئات، الفئة الأولى 5% من مقابل الدخول إلى عروض الأفلام المصرية، وعروض الأوبرا والباليه، والسيرك، والفئة الثانية 10% من مقابل الدخول إلى عروض دور المسرح، وحدائق الملاهى، والحفلات العامة فى النوادى، والفئة الثالثة 20% من مقابل الدخول إلى عروض الأفلام الأجنبية، والسباقات من السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل، والفئة الرابعة 25% من مقابل الدخول إلى الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات، والفئة الخامسة 30% من مقابل الدخول إلى حفلات الديسكو والحفلات الراقصة.
وتستهدف وزارة المالية 7.9 مليار جنيه ضريبة عن المبانى، ومليار جنيه ضريبة ملاه خلال العام المالى الحالى.
وتعمل مصلحة الضرائب العقارية على تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية التى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع فى العمل بنظام التحصيل الإلكترونى.
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