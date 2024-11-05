60 مليون جنيه حصيلة ضريبة الملاهى خلال موسم الصيف بالساحل الشمالى - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة الضريبة على الملاهى 60 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى منتصف سبتمبر بالساحل الشمالى، بحسب مصادر حكومية.

وقالت المصادر لـ”البورصة” إن ضريبة الملاهى يدفعها جمهور المسارح، ومدن الملاهى، والحفلات، والسينما، والأندية الليلية وغيرها من محال الفرجة بنسب موحدة بمختلف الأماكن بجميع أنحاء الجمهورية.

موضوعات“كجوك”: الدين الخارجى للخزانة يستقر عند 79 مليار دولار بنهاية سبتمبر تباطؤ انكماش القطاع الخاص غير النفطى بمصر خلال أكتوبر “بنيان” تدرس إصدار توريق حقوق مستقبلية.. وتترقب خفض أسعار الفائدة

ولفتت إلى أن دور مستغلى تلك الأماكن يقتصر على التوسط فى تحصيل تلك الضريبة وتوريدها للجهة المختصة.

وأوضحت أن أسعار ضريبة الملاهى تنقسم إلى 5 فئات، الفئة الأولى 5% من مقابل الدخول إلى عروض الأفلام المصرية، وعروض الأوبرا والباليه، والسيرك، والفئة الثانية 10% من مقابل الدخول إلى عروض دور المسرح، وحدائق الملاهى، والحفلات العامة فى النوادى، والفئة الثالثة 20% من مقابل الدخول إلى عروض الأفلام الأجنبية، والسباقات من السيارات والقوارب والطيران وسباق الخيل، والفئة الرابعة 25% من مقابل الدخول إلى الأندية الليلية أو الكازينوهات أو الفنادق أو العوامات، والفئة الخامسة 30% من مقابل الدخول إلى حفلات الديسكو والحفلات الراقصة.

وتستهدف وزارة المالية 7.9 مليار جنيه ضريبة عن المبانى، ومليار جنيه ضريبة ملاه خلال العام المالى الحالى.

وتعمل مصلحة الضرائب العقارية على تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية التى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع فى العمل بنظام التحصيل الإلكترونى.