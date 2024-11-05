4 شركات تفوز بتوريد 290 ألف طن قمح لـ((السلع التموينية)) من 3 مناشئ - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصدر: السلع التموينية تلقت 35 عرضًا من 12 شركة
فازت 4 شركات بتوريد 290 ألف طن قمح من 3 مناشئ مختلفة هي بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا، بنظام تسهيلات الموردين تصل إلى 270 يومًا، وستتم الشحنات على فترتين: الأولى من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، والثانية من 6 حتى 15 ديسمبر 2024.
قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ((البورصة))، إن الشركات الفائزة تشمل شركة“بيلد كوم” وستورد 50 ألف طن قمح بلغاري بسعر 261 دولارًا للطن، وسعر نولون 12 دولارًا، كما فازت شركة“ال دي سي” بتوريد 120 ألف طن قمح أوكراني على شحنتين، بسعر 252.5 دولار للطن، وسعر نولون 22.75 دولار للطن. وفازت شركة“فيتيرا” بتوريد 60 ألف طن قمح روماني بسعر 260.66 دولار للطن، و14.64 دولار للنولون، وأخيرًا فازت شركة“أولام” بتوريد 60 ألف طن قمح روماني بنفس سعر القمح والنولون.
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وأشار تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن واردات مصر من القمح لموسم 2024-2025 قد تصل إلى 12.5 مليون طن، بزيادة بنسبة 11.4% عن التقديرات السابقة، نتيجة لزيادة توفر العملات الأجنبية، مما سيسهم في تسهيل عمليات الاستيراد.
وأوضح التقرير، أن زيادة الواردات تعكس احتياجات مصر في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الطلب بسبب النمو السكاني المستمر.
وأوضح المصدر، أن عدد العروض التي تقدمت للممارسة بلغ 35 عرضًا من 12 شركة، من بينها“بونجي”،“كريل كروب”،“كارجل”،“إيه إم إس”،“مي سولاريس”،“جرين استار”،“أستون أجرو”، من مناشئ“فرنسا، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا، وأوكرانيا”، مشيرًا إلى أن أعلى سعر كان للقمح الفرنسي، حيث بلغ 275 دولارًا للطن مقدمًا من شركة“بونجي”.
قال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في تصريحات سابقة لـ((البورصة))، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية استوردت 2.8 مليون طن قمح من خمس مناشئ منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المناشئ تشمل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وبلغاريا وفرنسا.
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