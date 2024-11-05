4 شركات تفوز بتوريد 290 ألف طن قمح لـ((السلع التموينية)) من 3 مناشئ - جريدة البورصة

فازت 4 شركات بتوريد 290 ألف طن قمح من 3 مناشئ مختلفة هي بلغاريا ورومانيا وأوكرانيا، بنظام تسهيلات الموردين تصل إلى 270 يومًا، وستتم الشحنات على فترتين: الأولى من 25 نوفمبر حتى 5 ديسمبر، والثانية من 6 حتى 15 ديسمبر 2024.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية لـ((البورصة))، إن الشركات الفائزة تشمل شركة“بيلد كوم” وستورد 50 ألف طن قمح بلغاري بسعر 261 دولارًا للطن، وسعر نولون 12 دولارًا، كما فازت شركة“ال دي سي” بتوريد 120 ألف طن قمح أوكراني على شحنتين، بسعر 252.5 دولار للطن، وسعر نولون 22.75 دولار للطن. وفازت شركة“فيتيرا” بتوريد 60 ألف طن قمح روماني بسعر 260.66 دولار للطن، و14.64 دولار للنولون، وأخيرًا فازت شركة“أولام” بتوريد 60 ألف طن قمح روماني بنفس سعر القمح والنولون.

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وأشار تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن واردات مصر من القمح لموسم 2024-2025 قد تصل إلى 12.5 مليون طن، بزيادة بنسبة 11.4% عن التقديرات السابقة، نتيجة لزيادة توفر العملات الأجنبية، مما سيسهم في تسهيل عمليات الاستيراد.

وأوضح التقرير، أن زيادة الواردات تعكس احتياجات مصر في ظل تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع معدلات الطلب بسبب النمو السكاني المستمر.

وأوضح المصدر، أن عدد العروض التي تقدمت للممارسة بلغ 35 عرضًا من 12 شركة، من بينها“بونجي”،“كريل كروب”،“كارجل”،“إيه إم إس”،“مي سولاريس”،“جرين استار”،“أستون أجرو”، من مناشئ“فرنسا، ورومانيا، وبلغاريا، وروسيا، وأوكرانيا”، مشيرًا إلى أن أعلى سعر كان للقمح الفرنسي، حيث بلغ 275 دولارًا للطن مقدمًا من شركة“بونجي”.

قال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، في تصريحات سابقة لـ((البورصة))، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية استوردت 2.8 مليون طن قمح من خمس مناشئ منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن، مشيرًا إلى أن المناشئ تشمل روسيا ورومانيا وأوكرانيا وبلغاريا وفرنسا.