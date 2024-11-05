سيارات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية تنتقل لوكيل جديد - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: الوكيل الجديد أحد أقطاب الصناعة ويخطط لتجميعها محليًا
علمت ((البورصة)) من مصادر فى سوق السيارات أن العلامة التجارية لسيارات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية انتقلت إلى وكالة أحد أقطاب صناعة السيارات فى مصر، الذى يعتزم تجميعها محليًا فى مصانعه بمدينة السادات.
وكانت ((دونج فينج فورثينج)) الصينية تابعة لوكالة شركة ((RTC أوتو (الرخاء)))، حيث أكد مصدر من داخل الشركة لـ((البورصة))، أن الوكالة انتقلت بالفعل إلى وكيل جديد.
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وأضافت أن الشركة الصينية تأمل فى تحسين شبكة توزيع السيارات وزيادة عدد مراكز الصيانة والخدمات ما بعد البيع فى الأسواق التى تعمل بها.
يُذكر أن شركة ((دونج فينج)) بدأت نشاطها فى السوق المحلى فى يونيو 2022 وحققت نجاحات مع بعض طرازاتها، خاصةً فى فئات السيارات الاقتصادية والكروس أوفر.
وأشارت المصادر إلى أن الوكيل الجديد، المتوقع الإعلان عن اسمه قريبًا، سيعمل على إنتاج مجموعة من الطرازات الحديثة تشمل السيارات الرياضية الـSUV، وسيارات الدفع الرباعى، والسيارات العائلية، والسيارات الكهربائية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي.
وأضافت المصادر، أن الوكيل الجديد يُعد من أقطاب الصناعة ويمتلك حقوق وكالة العديد من العلامات التجارية فى السوق المصرى، ويقوم بتجميع عدة طرازات للعلامات التى يملك حق وكالتها فى مصر.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة كبيرة لمحفظة الوكيل الجديد من السيارات التى يتولى تجميعها وبيعها، مما يعكس التزامه بتقديم سيارات عالية الجودة ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، كما أن تصنيع وتجميع السيارات محليًا يساعد فى تقليل تكلفة استيراد السيارات والمكونات، مما يُحسن الميزان التجارى ويعزز الاستقلال الاقتصادى.
وتوقع أن تشمل السيارات التى سيتم تجميعها طرازات مزودة بأحدث أنظمة الأمان والتكنولوجيا المتطورة، إضافةً إلى كفاءة استهلاك الوقود التى تتميز بها طرازات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية.
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