سيارات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية تنتقل لوكيل جديد - جريدة البورصة

علمت ((البورصة)) من مصادر فى سوق السيارات أن العلامة التجارية لسيارات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية انتقلت إلى وكالة أحد أقطاب صناعة السيارات فى مصر، الذى يعتزم تجميعها محليًا فى مصانعه بمدينة السادات.

وكانت ((دونج فينج فورثينج)) الصينية تابعة لوكالة شركة ((RTC أوتو (الرخاء)))، حيث أكد مصدر من داخل الشركة لـ((البورصة))، أن الوكالة انتقلت بالفعل إلى وكيل جديد.

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وأضافت أن الشركة الصينية تأمل فى تحسين شبكة توزيع السيارات وزيادة عدد مراكز الصيانة والخدمات ما بعد البيع فى الأسواق التى تعمل بها.

يُذكر أن شركة ((دونج فينج)) بدأت نشاطها فى السوق المحلى فى يونيو 2022 وحققت نجاحات مع بعض طرازاتها، خاصةً فى فئات السيارات الاقتصادية والكروس أوفر.

وأشارت المصادر إلى أن الوكيل الجديد، المتوقع الإعلان عن اسمه قريبًا، سيعمل على إنتاج مجموعة من الطرازات الحديثة تشمل السيارات الرياضية الـSUV، وسيارات الدفع الرباعى، والسيارات العائلية، والسيارات الكهربائية، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلي.

وأضافت المصادر، أن الوكيل الجديد يُعد من أقطاب الصناعة ويمتلك حقوق وكالة العديد من العلامات التجارية فى السوق المصرى، ويقوم بتجميع عدة طرازات للعلامات التى يملك حق وكالتها فى مصر.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة كبيرة لمحفظة الوكيل الجديد من السيارات التى يتولى تجميعها وبيعها، مما يعكس التزامه بتقديم سيارات عالية الجودة ومواكبة أحدث التقنيات العالمية، كما أن تصنيع وتجميع السيارات محليًا يساعد فى تقليل تكلفة استيراد السيارات والمكونات، مما يُحسن الميزان التجارى ويعزز الاستقلال الاقتصادى.

وتوقع أن تشمل السيارات التى سيتم تجميعها طرازات مزودة بأحدث أنظمة الأمان والتكنولوجيا المتطورة، إضافةً إلى كفاءة استهلاك الوقود التى تتميز بها طرازات ((دونج فينج فورثينج)) الصينية.