أودن تستهدف إطلاق صندوقى استثمار فى الأسهم والدخل الثابت مطلع 2025 - جريدة البورصة

تستهدف شركة أودن للاستثمارات المالية إطلاق صندوقى استثمار مطلع 2025 أحداها للأسهم والآخر للاستثمار بالدخل الثابت، وفقًا لما قاله هاشم السيد رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة”.

وأشار هاشم إلى أن حجم الأصول تحت الإدارة بالشركة بلغ حاليًا نحو 12 مليار جنيه، متنوعة ما بين صناديق استثمارية ومحافظ تحت الإدارة.

موضوعاتالعبوات الطبية تستهدف إضافة 3 خطوط إنتاج بتكلفة 140 مليون جنيه “التجارة” تدعو المجالس التصديرية إلى اجتماع عاجل لبحث برنامج المساندة التصديرية “تنمية المشروعات” يتعاون مع“الجايكا” اليابانية لتطوير المشروعات الصناعية والإنتاجية

وأوضح أن قرار تأسيس الصناديق جاء بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بالسماح للصناديق الخاصة بالاستثمار فى صناديق الاستثمار.

وأعلنت الشركة عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجارى، وارتفعت أرباحها بنسبة 97.9%، لتصل إلى 28 مليون جنيه، مقارنة بربح 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث نحو 42.57 مليون جنيه، مقابل 21.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

ووافقت الشركة فى وقت سابق على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر)، على أن يتم إطلاق الصندوق مع شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.