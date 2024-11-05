أودن تستهدف إطلاق صندوقى استثمار فى الأسهم والدخل الثابت مطلع 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 12 مليار جنيه إجمالى حجم الأصول تحت الإدارة حاليًا
تستهدف شركة أودن للاستثمارات المالية إطلاق صندوقى استثمار مطلع 2025 أحداها للأسهم والآخر للاستثمار بالدخل الثابت، وفقًا لما قاله هاشم السيد رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة”.
وأشار هاشم إلى أن حجم الأصول تحت الإدارة بالشركة بلغ حاليًا نحو 12 مليار جنيه، متنوعة ما بين صناديق استثمارية ومحافظ تحت الإدارة.
موضوعات متعلقة
العبوات الطبية تستهدف إضافة 3 خطوط إنتاج بتكلفة 140 مليون جنيه “التجارة” تدعو المجالس التصديرية إلى اجتماع عاجل لبحث برنامج المساندة التصديرية “تنمية المشروعات” يتعاون مع“الجايكا” اليابانية لتطوير المشروعات الصناعية والإنتاجية
وأوضح أن قرار تأسيس الصناديق جاء بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بالسماح للصناديق الخاصة بالاستثمار فى صناديق الاستثمار.
وأعلنت الشركة عن نتائج أعمالها للربع الثالث من العام الجارى، وارتفعت أرباحها بنسبة 97.9%، لتصل إلى 28 مليون جنيه، مقارنة بربح 14.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث نحو 42.57 مليون جنيه، مقابل 21.97 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.
ووافقت الشركة فى وقت سابق على تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية (صندوق ملكية خاصة رأسمال المخاطر)، على أن يتم إطلاق الصندوق مع شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات.
MENAFN05112024000202011048ID1108855112
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.