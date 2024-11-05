إندونيسيا تُصعد الإجراءات الحمائية بحظر هواتف أبل وجوجل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أرسل الزعيم الجديد لإندونيسيا رسالة قوية لشركات التكنولوجيا الأجنبية الراغبة في دخول السوق الإندونيسي، رابع أكبر سوق في العالم من حيث عدد السكان، وهذه الرسالة هي الاستثمار محلياً أو خسارة الوصول إلى السوق.

لكن المحللين حذروا من أن هذه الاستراتيجية، التي أسهمت في تحويل الاقتصاد الإندونيسي إلى قوة في مجال السلع الأساسية، قد تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لشركات مثل“أبل” و”جوجل” في ظل اشتداد المنافسة الإقليمية على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

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خلال الأسبوع الماضي، حظرت حكومة برابوو سوبيانتو بيع هواتف“أبل” من طراز“أيفون 16” وهواتف“جوجل” من طراز“بيكسل”، مستندةً إلى عدم استيفاء الشركتين لمتطلبات تصنيع 40% من منتجاتهما باستخدام مواد خام محلية، حسب ما أوضحته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

وقال فبري هندري أنطوني أريف، المتحدث باسم وزارة الصناعة:“نشجع سياسة المحتوى المحلي لتحقيق العدالة لجميع المستثمرين، وكذلك لإضافة قيمة محلية”.

ويأتي هذه الحظر، بعد أسبوع من تولي برابوو منصبه، كمؤشر على أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا قد يتخذ سياسات تجارية تقييدية بشكل أكبر لضمان استثمارات من الشركات الأجنبية.

وحذر النقاد من أن مثل هذه السياسات قد تقلل من جاذبية إندونيسيا، التي تعاني بالفعل من البيروقراطية والفساد، لصالح دول أخرى في المنطقة مثل فيتنام وماليزيا التي توفر بيئة استثمارية أكثر ودية، كما أن هذه القيود تأتي في وقت وضع فيه برابوو خططاً طموحة لرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى 8%.

وقالت ليديا رودي، المدير العام لغرفة التجارة الأمريكية في إندونيسيا:“تؤثر هذه السياسات على القدرة التنافسية لإندونيسيا مقارنةً بالدول الأخرى في جنوب شرق آسيا”.

وأشارت إلى أن تلبية متطلبات المحتوى المحلي قد يكون“أمراً صعباً للغاية” على الشركات الأجنبية لأن المنتجات المحلية ليست متاحة لبعض القطاعات، مثل الإلكترونيات والأدوية والأجهزة الطبية والطاقة المتجددة.

وأضافت أن هذا يشكل عائقاً حقيقياً أمام المستثمرين الأجانب. إذا لم يتمكنوا من استيراد المنتجات أو المواد التي يحتاجون إليها، ولم تكن متاحة في السوق المحلي، فإنهم سيتجهون نحو أسواق أخرى في المنطقة.

لطالما استخدمت إندونيسيا اللوائح التجارية لجذب الاستثمارات الأجنبية والتصنيع المحلي لحماية صناعاتها الداخلية.

وتعد سياسة المحتوى المحلي من أقوى آلياتها، حيث تلزم العديد من الصناعات، بدءاً من الطاقة وحتى الآلات الزراعية، بتوفير نسبة معينة من المنتجات من مصادر محلية. بالنسبة لمحطات الطاقة، تصل النسبة إلى 70%.

وفي هذا العام، خففت إندونيسيا متطلبات المحتوى المحلي لمشاريع محطات الطاقة الشمسية بهدف تسهيل الاستثمار الأجنبي، حيث أوضح وزير الطاقة حينها، أريفين تصريف، أن هذه المتطلبات جعلت المشاريع أكثر تكلفة بالنسبة للشركات الأجنبية، وتعد سياسة الحماية التجارية لإندونيسيا أكثر قوة في قطاع السلع الأساسية.

ففي عام 2019، حظر الرئيس السابق جوكو ويدودو تصدير خام النيكل، مما أجبر الشركات الأجنبية على الاستثمار في منشآت معالجة النيكل المحلية، واستقطبت هذه السياسة استثمارات قياسية في قطاعي الصلب والسيارات الكهربائية اللذين يعتمدان بشكل كبير على النيكل.

رغم أن برابوو وعد بأن تكون إدارته صديقة للاستثمار، إلا أنه لم يعلن عن خطط تفصيلية بعد، لكنه تعهد بمواصلة سياسة ويدودو في“تعزيز القيمة المحلية” لزيادة قيمة صادرات البلاد.