كيف يُمكن الخروج من دائرة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك؟ - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) نواجه في هذه الآونة سلسلةً من الأزمات المتداخلة والمترابطة التي تؤثر على الحياة وسبل كسب العيش في كل مكان تقريباً.

وأدت الآثار المُجمعة التي أفرزها بطء النمو الاقتصادي، وتصاعد الصراع والهشاشة، واستمرار عدم المساواة، وحدة ظواهر الطقس السيئة إلى إرسال موجات صادمة في جميع أنحاء العالم.

موضوعاتنجوزي إيويالا ومختار ديوب يكتبان: خارطة طريق لتحرير فوائد التجارة العالمية جيفري فرانكل يكتب:“المؤسسات الشاملة” أساس رخاء الأمم آن أو كروجر تكتب: هل يمكن أن تحقق الهند حلم التحول إلى متقدم؟

وتظهر الاقتصادات مرتفعة الدخل، علامات على الصمود، ولكن التوقعات بالنسبة للاقتصادات منخفضة الدخل والبلدان الهشة لاتزال مقلقة للغاية.

وقبل 10 سنوات فقط، كان لدينا سبب للمزيد من التفاؤل، فقد كان هناك تقدم كبير في التنمية المستدامة فيما بين عامي 1990 و2015، وتم انتشال أكثر من مليار نسمة من براثن الفقر المدقع.

وكان هذا إنجازاً هائلاً، مدفوعاً في المقام الأول بالنمو الاقتصادي القوي الذي حققته الصين والهند، كما أدى إلى تقريب مستويات الدخل في الاقتصادات الأكثر والأقل ثراءً.

ومع ذلك، فإن ما بدا وكأنه طريق واضح للقضاء التام على الفقر قد تلاشى منذ ذلك الحين، إذ يظهر تقرير جديد أن معدلات الفقر العالمية عادت الآن فقط إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتشير التوقعات إلى أن السنوات القادمة ستشهد مساراً كئيباً في أفضل الأحوال.

ويعيش ما يقرب من نصف سكان العالم- حوالي 3.5 مليارات نسمة- على أقل من 6.85 دولارات في اليوم، وهو خط الفقر في الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.

وعلى مستوى أكثر حدة من مستويات الفقر، يعيش نحو 700 مليون نسمة على أقل من 2.15 دولار في اليوم، وهو خط الفقر في البلدان منخفضة الدخل، وقد أصبح الفقر المدقع يتركز بشكل متزايد في أفريقيا جنوب الصحراء أو البلدان المتأثرة بأوضاع الصراع والهشاشة.

إذا استمر العمل بالوتيرة الحالية، فقد يستغرق القضاء على الفقر على نطاق واسع أكثر من قرن من الزمان، مما يؤدي إلى حرمان أجيالٍ من الناس من فرص الحياة الأفضل والكرامة والأمل في المستقبل.

بيد أننا نعلم أن الفقر يتجاوز بمراحل مجردَ النقص في المال أو الدخل، حيث يعاني ملايين الناس اليوم أيضاً من الحرمان من أساسيات الحياة مثل التغذية الكافية، والرعاية الصحية، والتعليم، والأمن، والمأوى.

ولاتزال أوجه عدم المساواة في الدخل والفرص مرتفعة في العديد من البلدان، لاسيما في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء، مما يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحسين الأحوال المعيشية للناس.

وحتى عندما تشهد البلدان نمواً اقتصاديا قوياً، فإنه لا يترجم دائماً إلى فرص للفئات الأشد فقراً أو المعرضين لخطر الوقوع في هوة الفقر.

يتعين علينا، بوصفنا مجتمعاً عالمياً، أن نعمل بجهد أكبر وبشكل أوثق وبإلحاح أكثر للحد من الفقر وتحسين الرخاء.

وتُعد الحلول الجريئة والعمل الدولي المنسق أمراً بالغ الأهمية إذا كان لنا أن نخرج من الأزمات المتعددة اليوم نحو عالم أكثر عدلاً وأماناً وازدهاراً.

وللمضي قدماً، يجب أن نعزز النمو الشامل والقدرة على الصمود، إذ يمكن الحد من الفقر بوتيرة أسرع بكثير عندما تخلق البلدان فرص عمل أكثر وأفضل، وعندما تساعد الناس على الحصول على المزيد من الأصول على المدى الطويل.

ولا يوفر العمل الثابت دخلاً لتغطية أساسيات الحياة فحسب، بل يوفر أيضاً فرصاً لتسلق السلم الاجتماعي والاقتصادي.

ومن المهم بالقدر نفسه التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، حيث يتعرض شخص واحد تقريباً من كل 5 أشخاص لخطر شديد من التهديدات المرتبطة بالمناخ على مستوى العالم، مما يعني أنه من المحتمل أن يتعرضوا لصدمة مناخية حادة في حياتهم مما يجعلهم يعانون بشدة للتعافي منها.

وفي حين تختلف أولويات السياسات باختلاف البلدان والمناطق، فإن الجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ تعد ضرورية، وبشكل أكثر تحديداً، ينبغي للبلدان منخفضة الدخل أن تعزز الاستثمار في رأس المال البشري والمادي والمالي، كما أنها بحاجة إلى خلق فرص العمل، وتحقيق معدلات نمو أعلى بحيث يكون شاملاً للجميع أيضاً من أجل تحقيق أقصى درجات التأثير على الحد من الفقر.

وفي حين تسهم البلدان منخفضة الدخل بالنسبة الأقل في انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، فهي مطالبة أيضاً بالعمل على تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات المناخية.

وتحتاج البلدان متوسطة الدخل إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة الإنتاجية للأسر الأشد فقراً عن طريق الاستثمار في قطاعات التعليم والبنية التحتية والخدمات الأساسية.

ومن ناحية أخرى، لا يمكننا تجاهل انبعاثات غازات الدفيئة في هذه البلدان؛ ومن دون اتخاذ أي إجراء، فإنها سوف تتزايد في العقود المقبلة، حتى تتجاوز في نهاية المطاف انبعاثات البلدان الأكثر ثراء.

وسيتعين على هذه البلدان أيضاً أن تضمن أن النمو يترتب عليه التخفيف من مواطن الضعف، وأنه أقل كثافة في استخدام الكربون، ولاتزال البلدان مرتفعة الدخل والشريحة العليا من البلدان المتوسطة الدخل تسهم بأعلى مستويات انبعاثات الكربون، ورغم توقع تراجع هذه الانبعاثات، فإن معدل التقدم الحالي ليس سريعا بما يكفي للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

ويتعين على هذه البلدان أن تعمل على التعجيل بالتحول إلى اقتصادات منخفضة الكربون، وأن تعمل في الوقت نفسه على إدارة ما يرتبط بهذا التحول من تكاليف محتملة على المدى القصير.

ومن أجل إحراز تقدم حقيقي في التصدي لهذه التحديات المترابطة، فإننا بحاجة أيضاً إلى أساسٍ متين من الشواهد والأدلة.

ففي حين أن توافر البيانات آخذ في التحسن في العديد من البلدان، يجب أن يكون هناك استثمار أكبر في هذا المجال لإنتاج معلوماتٍ أكثر موثوقية وإحكاماً في توقيتها، لا سيما في البلدان الأشد فقراً.

وينبغي نشر هذه المعلومات للجمهور لإتاحة رصد أفضل لآثار السياسات والارتقاء بمستوى تصميمها.

ولن نحقق الكثير دون زيادة كبيرة في تمويل أنشطة التنمية المستدامة، فالعديد من البلدان النامية تفتقر إلى إمكانية الحصول على التمويل ميسور التكلفة وتواجه أعباء ديون مرتفعة، مما يعوق قدرتها على الاستثمار في المجالات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، وكلها ركائز أساسية لجهود الحد من الفقر بشكل مستدام.

ويُعد التمويل ضرورياً لتمكين البلدان منخفضة الدخل من تحقيق أهدافها الإنمائية، كما يمكن للمؤسسات متعددة الأطراف أن تستفيد من هذا التمويل لتأمين المزيد من الموارد.

فعلى سبيل المثال، تسعى المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي، التي تقدم مساندتها إلى البلدان الأشد فقراً والأكثر تعرضاً للمخاطر، حالياً إلى تجديد مواردها حتى تتمكن من مواصلة تقديم المساندة الحيوية للبلدان التي في أشد الحاجة إليها.

ورغم تعثر التقدم، لايزال هناك أمل، حيث توجد مسارات للمضي قدماً بإمكانها تسريع وتيرة الحد من الفقر، وتعزيز الرخاء المشترك، وحماية كوكبنا، ويعتمد المستقبل على احتفاظنا بالأمل وأيضاً على اتخاذ إجراءات مشتركة وعاجلة.

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