عامان على حرب الرقائق الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) مر عامان منذ أن بادرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بتمرير“قانون الرقائق والعلوم” الذي خصص ميزانية قدرها 52 مليار دولار كدعم مالي لتشجيع شركات أشباه الموصلات على تعزيز قدراتها الإنتاجية داخل الولايات المتحدة.

خلال هذه الفترة، فرضت الولايات المتحدة أيضًا قيوداً واسعة على تصدير التكنولوجيا المتعلقة بتصنيع الرقائق إلى الصين، وكان الهدف من هذه الإجراءات تحقيق الاكتفاء الذاتي الأمريكي في إنتاج الرقائق الدقيقة وإعاقة مساعي الصين لتحقيق نفس الهدف.

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فهل آتت هذه الإجراءات ثمارها؟

تركز الجهود الأمريكية للحد من وصول الصين إلى تقنيات تصنيع الرقائق خاصة الدوائر المتكاملة الأكثر تقدماً، التي تشكل أكثر من 80% من سوق أشباه الموصلات العالمية.

وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة أنواع رئيسية، رقائق منطقية مستخدمة في معالجة البيانات في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي المستخدمة بشكل شائع في أجهزة الكمبيوتر والخوادم، وذاكرة الفلاش، بحسب تقرير نُشر على موقع“بروجكت سنديكيت”.

تنتج الصين الأنواع الثلاثة من هذه الرقائق عبر شركاتها المحلية، حيث تنتج الرقائق المنطقية شركة“إس إم آي سي”، وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي تنتجها شركة“تشانجشين تكنولوجيز”، بينما تنتج“يانجتسي تكنولوجيز” ذاكرة الفلاش.

ورغم أن هذه الشركات ليست في موقع القيادة العالمية للصناعة، إلا أنها أحرزت تقدماً في سد الفجوة التقنية وزيادة حصتها السوقية، ومع ذلك، تستهدف الشركات الصينية الفئة المنخفضة في أسواقها، ما يجعل دخولها الفئات الأعلى أمراً أكثر تعقيداً.

ويعود ذلك إلى ارتفاع تكاليف تصنيع الرقائق المتقدمة وتعقيداتها، فضلاً عن القيود الصارمة التي تفرضها العقوبات الأمريكية، والتي تعيق وصول الشركات الصينية للتكنولوجيا اللازمة لإنتاج أشباه الموصلات المتطورة، لاسيما الرقائق التي يقل حجم عقدها عن 14 نانومتر، وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي ذات العقد الأقل من 18 نانومتر، وذاكرة الفلاش التي تحتوي على أكثر من 128 طبقة.

فعلى سبيل المثال، تُصنع الأنظمة الضوئية المتطورة للأشعة فوق البنفسجية القصوى، والتي تُستخدم لنقل تصاميم الشرائح وتقدر قيمتها بنحو 200 مليون دولار، حصرياً من قبل الشركة الهولندية“إيه إس إم إل”.

وتمتلك شركة“تايوان لأشباه الموصلات” أكثر من 200 جهاز من هذه الأنظمة، إذ يتطلب تصنيع الرقائق المتطورة بحجم 3 نانومتر وحده ما يزيد على 50 جهازاً.

وتمتلك شركة“سامسونج إلكترونيكس” الكورية الجنوبية حوالي 50 جهازاً، أما الصين، فهي محرومة من هذه الأجهزة نتيجة للعقوبات الأمريكية.

وفي حين تتطلب الرقائق المتقدمة من فئتي المنطق وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي (12-14 نانومتر) أنظمة الأشعة فوق البنفسجية القصوى، فإن رقائق ذاكرة الفلاش، التي تتكون من مئات الطبقات المتشابهة، لا تتطلب هذه الأنظمة، وهنا تتنافس الشركات الصينية بقوة مع قادة السوق العالميين مثل“سامسونج”.

في عام 2021، طرحت شركة“يانجتسي تكنولوجيز” ذاكرة فلاش ثلاثية الأبعاد مكونة من 128 طبقة، مما جعلها قادرة على المنافسة مع المنتجات المماثلة في السوق.

وفي أكتوبر 2023، وُجدت أحدث شريحة متقدمة من ذاكرة الفلاش ثلاثية الأبعاد ضمن قرص صلب“إس إس دي” صيني، من إنتاج“يانجتسي تكنولوجيز”، وقد تم إطلاقه بهدوء في يوليو من العام ذاته.

قد تتمكن الصين قريباً من تحقيق تقدم مشابه في سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي، مما سيعزز مساعيها نحو الاكتفاء الذاتي في إنتاج الرقائق الدقيقة.

فإنتاج شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي، وهي نوع متقدم من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي، لا يتطلب بالضرورة تقنيات الأشعة فوق البنفسجية المتطورة، كما أن تصنيعها يعد أسهل مقارنةً بذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي التقليدية التي يقل حجم عقدها عن 10 نانومتر.

وهذا يتيح للصين إمكانية إنتاج رقائق بمدى 17-19 نانومتر دون الحاجة إلى أحدث المعدات، كما تمتلك الصين ميزات متقدمة في تقنيات التغليف، مثل تقنية عبر السيليكون، الضرورية لإنتاج شرائح الذاكرة عالية النطاق الترددي.

تشير التقارير إلى أن الشركات الصينية الرائدة، مثل“كامبريكون تكنولوجيز” و”هواوي”، قد أحرزت بعض التقدم في مجال تصنيع معالجات الذكاء الاصطناعي.

ولتسريع هذه الخطى، تشجع الحكومة الصينية الشركات على الامتناع عن شراء رقائق“إتش 20” من شركة“إنفيديا”، التي صُممت خصيصاً للسوق الصينية كرد على العقوبات الأميركية.

كما تعمل الحكومة الصينية على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الرقائق من خلال حث المصنعين المحليين على الاعتماد على الشركات المحلية لتوفير المعدات الضرورية، وقد أدى هذا إلى تسجيل شركات مثل“ناورا تكنولوجي جروب” و”أدفانسد مايكرو فابريكيشن” زيادات كبيرة في الإيرادات والأرباح.

وارتفع معدل التوطين في معدات ومكونات الرقائق في الصين بشكل ملحوظ، حيث وصل من 21% في عام 2021 إلى أكثر من 40% بنهاية العام الماضي.

من جانبها، استجابت كوريا الجنوبية وتايوان– اللتان تسيطران حالياً على أسواق الرقائق– لهذه التطورات من خلال تعزيز طاقتهما الإنتاجية المحلية، وخاصة في الفئات العالية الجودة، مع الاحتفاظ بقدرات إنتاجية أقل في الخارج.

أما الولايات المتحدة، فلا تزال بعيدة عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الرقائق الدقيقة، ومن غير المرجح أن تحققه قريباً، وينطبق ذلك أيضاً على الصين، خاصةً في ما يتعلق بالرقائق الأكثر تقدماً، إلا أن الصين نجحت في تجاوز عقبات كبرى لتعزيز مكانتها في هذه الصناعة.