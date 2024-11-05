العبوات الطبية تستهدف إضافة 3 خطوط إنتاج بتكلفة 140 مليون جنيه - جريدة البورصة

تعتزم شركة العبوات الطبية إضافة 3 خطوط إنتاج خلال الفترة المقبلة بتكلفة استثمارية قد تصل إلى 140 مليون جنيه، وفق ما قالته مصادر مطلعة بالشركة لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن الشركة تجرى مفاوضات متقدمة مع 3 بنوك للحصول على قروض بغرض تمويل الجزء الأكبرمن التكلفة على رأسها البنك الأهلى المصري.

موضوعات“أودن” تستهدف إطلاق صندوقى استثمار فى الأسهم والدخل الثابت مطلع 2025 “التجارة” تدعو المجالس التصديرية إلى اجتماع عاجل لبحث برنامج المساندة التصديرية “تنمية المشروعات” يتعاون مع“الجايكا” اليابانية لتطوير المشروعات الصناعية والإنتاجية

وأوضحت أن الشركة تسعى لتسديد الدفعات المقدمة عبر النقدية الخاصة بها، والباقى من البنوك تحت مبادرة البنك المركزى بفائدة 15% متناقصة.

وأضافت أن سعر الماكينة الواحدة يتخطى 0.5 مليون يورو، حيث ارتفعت سعر الماكينة فى الفترة الأخيرة بواقع 40%، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.

ورفعت الشركة رأسمالها المصدر والمدفوع مؤخرًا من 69 مليون جنيه إلى 131 مليون جنيه بزيادة قدرها 62 مليون جنيه، موزعة على 310 ملايين سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم.

وأشارت المصادر، إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الزيادة كان إضافة خطوط إنتاج جديدة لتلبية حجم الطلب على منتجاتها.

وضاعفت الشركة أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالى بواقع 10.2 مرة لتصل إلى 22.8 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 2.24 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام السابق.

وارتفعت المبيعات إلى 62.41 مليون جنيه، مقارنة بـ 21.09 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، محققة نموا بحوالى 196%.