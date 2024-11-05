العبوات الطبية تستهدف إضافة 3 خطوط إنتاج بتكلفة 140 مليون جنيه - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: جارٍ التفاوض مع 3 بنوك لتمويل الجزء الأكبر من التكلفة
تعتزم شركة العبوات الطبية إضافة 3 خطوط إنتاج خلال الفترة المقبلة بتكلفة استثمارية قد تصل إلى 140 مليون جنيه، وفق ما قالته مصادر مطلعة بالشركة لـ”البورصة”.
وأضافت المصادر، أن الشركة تجرى مفاوضات متقدمة مع 3 بنوك للحصول على قروض بغرض تمويل الجزء الأكبرمن التكلفة على رأسها البنك الأهلى المصري.
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وأوضحت أن الشركة تسعى لتسديد الدفعات المقدمة عبر النقدية الخاصة بها، والباقى من البنوك تحت مبادرة البنك المركزى بفائدة 15% متناقصة.
وأضافت أن سعر الماكينة الواحدة يتخطى 0.5 مليون يورو، حيث ارتفعت سعر الماكينة فى الفترة الأخيرة بواقع 40%، بالإضافة إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
ورفعت الشركة رأسمالها المصدر والمدفوع مؤخرًا من 69 مليون جنيه إلى 131 مليون جنيه بزيادة قدرها 62 مليون جنيه، موزعة على 310 ملايين سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه للسهم.
وأشارت المصادر، إلى أن الهدف الرئيسى من هذه الزيادة كان إضافة خطوط إنتاج جديدة لتلبية حجم الطلب على منتجاتها.
وضاعفت الشركة أرباحها خلال النصف الأول من العام الحالى بواقع 10.2 مرة لتصل إلى 22.8 مليون جنيه، مقارنة بحوالى 2.24 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام السابق.
وارتفعت المبيعات إلى 62.41 مليون جنيه، مقارنة بـ 21.09 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له، محققة نموا بحوالى 196%.
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