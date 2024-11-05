أبوالفضل لـالبورصة: بنيان تخطط للاستحواذ على مبانٍ إدارية جديدة العام المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة بنيان ، التابعة لشركة كومباس كابيتال، للاستحواذ على مبانٍ إدارية جديدة خلال العام المقبل.
قال المهندس شامل أبوالفضل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة“بنيان”، إن الشركة دائمًا ما تنظر إلى الفرص الاستثمارية الجديدة، وتدخل فى مفاوضات بشكل مستمر، ولكن اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ الصفقات هو العنصر الأهم، إلى جانب الفرصة الاستثمارية المثلى.
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أضاف أبو الفضل، فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة قامت مؤخرًا بزيادة رأسمالها من 1.238 مليار جنيه إلى 1.654 مليار جنيه، بقيمة زيادة تتجاوز 416 مليون جنيه. التجهيز للطرح فى البورصة المصرية.. و”أرقام” و”سى آى كابيتال” مستشارين ماليين
وأوضح أن خطة زيادة رأسمال الشركة قائمة من قبل التوجه نحو عملية الطرح العام فى البورصة المصرية التى تقوم الشركة بالتجهيز لها حاليًا من أجل توفير سيولة لازمة للتوسعات المرتقبة.
وتعتزم شركة“بنيان” طرح أسهمها فى البورصة المصرية، فيما قامت الشركة بتعيين“أرقام كابيتال”، و”سى آى كابيتال” مستشارين ماليين لتولى عملية الطرح، إلى جانب“معتوق بسيونى والحناوى” مستشارًا قانونيًا.
وأشار أبوالفضل، إلى أن الشركة تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة للسير فى إجراءات إتمام عملية الطرح العام فى البورصة.
وأكد أن قيد“بنيان” فى البورصة المصرية يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة فى مجال الاستثمار بالعقارات الإدارية والتجارية، بدون الحاجة لشراء مبنى أو محل معين، كما يتيح إمكانية الاستحواذ على مبانى تجارية أو إدارية عبر دمج الأصل مقابل حصول البائع على أسهم فى مبانى الشركة. الشركة تدرس التوسع بقطاع تأجير المخازن اللوجستية
وقال إن الشركة تعتزم توظيف حصيلة زيادة رأس المال فى شراء مساحات ومبانى إدارية جديدة، فضلاً عن خطة توسعية فى شراء أصول لوجستية“مخازن” يتم تأجيرها لشركات ذات ثقل بقطاعات متنوعة.
أضاف أن نموذج عمل“بنيان” يقوم على تمويل العمليات عبر المزج بين التمويل الذاتى والبنكى، وتترواح النسب حسب سعر الفائدة والدخل المتوقع من الإيجار.
وتابع أبو الفضل:“لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المصرية بات اللجوء للاقتراض أمرًا صعبًا مع ارتفاع التكاليف مما يجعل خيار التمويل البنكى ليس النموذج المثالى فى الوقت الحالى، ويجعله خيارًا غير منطقيًا”.
وفى مارس الماضى، قرر البنك المركزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأكد أبوالفضل، أن جميع البنوك المصرية لديها قابلية لإقراض شركة“بنيان” خاصة مع وضوح نموذج العمل، والذى يجعل المبانى الإدارية بمثابة أصل استثمارى قوى. العقارات الأداة الاستثمارية الأعلى فى تحقيق العوائد خلال السنوات الماضية
وقال إن العقار هو الأداة الاستثمارية الأقوى خلال فترات ارتفاع معدل التضخم، خاصة أنه أثبت جدارته خلال الأونة الأخيرة كأداة استثمارية قوية، ولكن مع مراعاة أن الاستثمار العقارى فى مصر من قبل الأفراد ليس الطريقة المثلى للاستثمار.
وتابع:“النموذج الأفضل للاستثمار العقارى يجب أن يتم عبر أنشطة متخصصة كشركات الاستثمار العقارى، ولكن ليس بامتلاك الواحدات، حيث يعتبر تملك الوحدات هو التوجه السائد عند المصريين لعدم وجود اختيارات أخرى”.
أضاف أن السنوات العشر الأخيرة أثبتت أن الاستثمار فى العقار يحقق أعلى عائد مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى من ذهب ودولار وودائع بنكية وأسهم.
وقال إنه فى حال قيد أسهم“بنيان” فى البورصة المصرية ستسمح الشركة بتداول الأسهم مما يخلق سيولة فورية لمستثمرى العقارات بأنواعها المختلفة التجارية والإدارية، كما أنها فرصة قوية لدعم البورصة المصرية، بالإضافة إلى جذب فئة جديدة من صغار المستثمرين المهتمين بالقطاع العقارى وليس لديهم القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة، إذ يسمح نظام الشركة للمستثمر بشراء سهم يمثل ملكية جزئية شائعة للعقارات المملوكة وإدارته من قبل متخصصين.
أضاف أن نموذج عمل“بنيان” قائم على شراء المبنى بتكلفة تمثل دفعة واحدة، ومن ثم فإن التغيرات الاقتصادية تنعكس إيجابيًا على أصول الشركة وترفع من قيمتها السوقية، إلى جانب زيادة العوائد المتكررة من تأجير المبانى المستحوذ عليها نتيجة للتضخم مما يعنى نموذج عمل مخاطره محسوبة.
وأوضح أن الشركة تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد على الإيجار، وطبيعة الاستثمار فى العقار تعكس القيمة السوقية للدولار مع الأخذ فى الاعتبار أن الشراء يتم بالجنيه المصرى.
وقال أبو الفضل، إن الشركة تجذب العلامات التجارية الكبرى لتأجير المساحات التجارية، خاصة أن تلك العلامات يكون لها عدد من المعايير كالتواجد فى مبنى إدارى متكامل.
أضاف أن قطاع المبانى التجارية يمتلك فرصة واعدة للنمو فى السوق المصرية، وسيحقق أعلى العوائد الاستثمارية، فيما تدرس الشركة فى الوقت الحالى دخول قطاع تأجير المخازن اللوجستية حيث يتم بحث فرص استثمارية بالقطاع. المعطيات الحالية لأسعار الفائدة فى مصر استثنائية ولا يمكن القياس عليها
وأكد أبو الفضل، أن المعطيات الحالية لأسعار الفائدة فى مصر استثنائية ولا يمكن القياس عليها، ويجب أن يكون للمستثمر رؤية طويلة الأجل.
أوضح أن الحلول التمويلية دائمًا متاحة أمام الشركة، وعلى رأسها توريق الحقوق المستقبلية للعوائد المتكررة من إيجارات المبانى المملوكة لها، ولكن ننتظر الوقت المناسب بعد انخفاض أسعار الفائدة، وقال إن أسعار الفائدة فى طريقها للانخفاض خلال العام المقبل بنسبة تتراوح من 6% إلى 10%.
أضاف أن السوق العقارى المصرى يواجه تحديات منها ارتفاع معدلات التضخم، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو عوامل لا تتلائم مع نموذج عمل الشركات العقارية المصرية القائم على البيع“أوف بلان” ما يعنى المزيد من المخاطرة.
وتمتلك شركة“بنيان” حاليًا مجموعة متنوعة من الأصول التجارية فى شرق وغرب القاهرة، وثلثين من إجمالى المساحة القابلة للتأجير للشركة موجهة نحو الأصول الإدارية من الدرجة الأولى بمستأجرين متعددين الجنسيات، والمتبقى أصول تجارية.
وفى يوليو من عام 2018 استحوذت شركة كومباس على شركة بنيان بهدف إنشاء منصة استثمار عقارى تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد من الإيجار.
تصوير: فاطمة بدار
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