أبوالفضل لـالبورصة: بنيان تخطط للاستحواذ على مبانٍ إدارية جديدة العام المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة بنيان ، التابعة لشركة كومباس كابيتال، للاستحواذ على مبانٍ إدارية جديدة خلال العام المقبل.

قال المهندس شامل أبوالفضل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لشركة“بنيان”، إن الشركة دائمًا ما تنظر إلى الفرص الاستثمارية الجديدة، وتدخل فى مفاوضات بشكل مستمر، ولكن اختيار التوقيت المناسب لتنفيذ الصفقات هو العنصر الأهم، إلى جانب الفرصة الاستثمارية المثلى.

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أضاف أبو الفضل، فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة قامت مؤخرًا بزيادة رأسمالها من 1.238 مليار جنيه إلى 1.654 مليار جنيه، بقيمة زيادة تتجاوز 416 مليون جنيه.

وأوضح أن خطة زيادة رأسمال الشركة قائمة من قبل التوجه نحو عملية الطرح العام فى البورصة المصرية التى تقوم الشركة بالتجهيز لها حاليًا من أجل توفير سيولة لازمة للتوسعات المرتقبة.

وتعتزم شركة“بنيان” طرح أسهمها فى البورصة المصرية، فيما قامت الشركة بتعيين“أرقام كابيتال”، و”سى آى كابيتال” مستشارين ماليين لتولى عملية الطرح، إلى جانب“معتوق بسيونى والحناوى” مستشارًا قانونيًا.

وأشار أبوالفضل، إلى أن الشركة تنتظر الموافقات التنظيمية اللازمة للسير فى إجراءات إتمام عملية الطرح العام فى البورصة.

وأكد أن قيد“بنيان” فى البورصة المصرية يتيح للمستثمرين فرصة المشاركة فى مجال الاستثمار بالعقارات الإدارية والتجارية، بدون الحاجة لشراء مبنى أو محل معين، كما يتيح إمكانية الاستحواذ على مبانى تجارية أو إدارية عبر دمج الأصل مقابل حصول البائع على أسهم فى مبانى الشركة.

وقال إن الشركة تعتزم توظيف حصيلة زيادة رأس المال فى شراء مساحات ومبانى إدارية جديدة، فضلاً عن خطة توسعية فى شراء أصول لوجستية“مخازن” يتم تأجيرها لشركات ذات ثقل بقطاعات متنوعة.

أضاف أن نموذج عمل“بنيان” يقوم على تمويل العمليات عبر المزج بين التمويل الذاتى والبنكى، وتترواح النسب حسب سعر الفائدة والدخل المتوقع من الإيجار.

وتابع أبو الفضل:“لكن مع ارتفاع أسعار الفائدة فى السوق المصرية بات اللجوء للاقتراض أمرًا صعبًا مع ارتفاع التكاليف مما يجعل خيار التمويل البنكى ليس النموذج المثالى فى الوقت الحالى، ويجعله خيارًا غير منطقيًا”.

وفى مارس الماضى، قرر البنك المركزى المصرى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.

وأكد أبوالفضل، أن جميع البنوك المصرية لديها قابلية لإقراض شركة“بنيان” خاصة مع وضوح نموذج العمل، والذى يجعل المبانى الإدارية بمثابة أصل استثمارى قوى.

وقال إن العقار هو الأداة الاستثمارية الأقوى خلال فترات ارتفاع معدل التضخم، خاصة أنه أثبت جدارته خلال الأونة الأخيرة كأداة استثمارية قوية، ولكن مع مراعاة أن الاستثمار العقارى فى مصر من قبل الأفراد ليس الطريقة المثلى للاستثمار.

وتابع:“النموذج الأفضل للاستثمار العقارى يجب أن يتم عبر أنشطة متخصصة كشركات الاستثمار العقارى، ولكن ليس بامتلاك الواحدات، حيث يعتبر تملك الوحدات هو التوجه السائد عند المصريين لعدم وجود اختيارات أخرى”.

أضاف أن السنوات العشر الأخيرة أثبتت أن الاستثمار فى العقار يحقق أعلى عائد مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى من ذهب ودولار وودائع بنكية وأسهم.

وقال إنه فى حال قيد أسهم“بنيان” فى البورصة المصرية ستسمح الشركة بتداول الأسهم مما يخلق سيولة فورية لمستثمرى العقارات بأنواعها المختلفة التجارية والإدارية، كما أنها فرصة قوية لدعم البورصة المصرية، بالإضافة إلى جذب فئة جديدة من صغار المستثمرين المهتمين بالقطاع العقارى وليس لديهم القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة، إذ يسمح نظام الشركة للمستثمر بشراء سهم يمثل ملكية جزئية شائعة للعقارات المملوكة وإدارته من قبل متخصصين.

أضاف أن نموذج عمل“بنيان” قائم على شراء المبنى بتكلفة تمثل دفعة واحدة، ومن ثم فإن التغيرات الاقتصادية تنعكس إيجابيًا على أصول الشركة وترفع من قيمتها السوقية، إلى جانب زيادة العوائد المتكررة من تأجير المبانى المستحوذ عليها نتيجة للتضخم مما يعنى نموذج عمل مخاطره محسوبة.

وأوضح أن الشركة تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد على الإيجار، وطبيعة الاستثمار فى العقار تعكس القيمة السوقية للدولار مع الأخذ فى الاعتبار أن الشراء يتم بالجنيه المصرى.

وقال أبو الفضل، إن الشركة تجذب العلامات التجارية الكبرى لتأجير المساحات التجارية، خاصة أن تلك العلامات يكون لها عدد من المعايير كالتواجد فى مبنى إدارى متكامل.

أضاف أن قطاع المبانى التجارية يمتلك فرصة واعدة للنمو فى السوق المصرية، وسيحقق أعلى العوائد الاستثمارية، فيما تدرس الشركة فى الوقت الحالى دخول قطاع تأجير المخازن اللوجستية حيث يتم بحث فرص استثمارية بالقطاع.

وأكد أبو الفضل، أن المعطيات الحالية لأسعار الفائدة فى مصر استثنائية ولا يمكن القياس عليها، ويجب أن يكون للمستثمر رؤية طويلة الأجل.

أوضح أن الحلول التمويلية دائمًا متاحة أمام الشركة، وعلى رأسها توريق الحقوق المستقبلية للعوائد المتكررة من إيجارات المبانى المملوكة لها، ولكن ننتظر الوقت المناسب بعد انخفاض أسعار الفائدة، وقال إن أسعار الفائدة فى طريقها للانخفاض خلال العام المقبل بنسبة تتراوح من 6% إلى 10%.

أضاف أن السوق العقارى المصرى يواجه تحديات منها ارتفاع معدلات التضخم، وتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو عوامل لا تتلائم مع نموذج عمل الشركات العقارية المصرية القائم على البيع“أوف بلان” ما يعنى المزيد من المخاطرة.

وتمتلك شركة“بنيان” حاليًا مجموعة متنوعة من الأصول التجارية فى شرق وغرب القاهرة، وثلثين من إجمالى المساحة القابلة للتأجير للشركة موجهة نحو الأصول الإدارية من الدرجة الأولى بمستأجرين متعددين الجنسيات، والمتبقى أصول تجارية.

وفى يوليو من عام 2018 استحوذت شركة كومباس على شركة بنيان بهدف إنشاء منصة استثمار عقارى تحقق عوائد مرتفعة من خلال الأرباح الرأسمالية والعائد من الإيجار.

تصوير: فاطمة بدار