النفط يقلص مكاسبه عند الإغلاق لكنه يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أنهى النفط تعاملات الثلاثاء مرتفعًا، للجلسة الخامسة على التوالي، ليسجل أعلى مستوياته في أسبوعين، بالتزامن مع انخفاض الدولار، وبدعم من التوقعات المتفائلة بشأن العرض والطلب.
وعند التسوية زادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.60% أو 45 سنتًا إلى 75.53 دولار للبرميل، لكن ذلك يشكل انخفاضًا من أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 76.24 دولار.
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فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.70% أو ما يعادل 52 سنتًا إلى 71.99 دولار للبرميل، بعدما لامس 72.67 دولار خلال الجلسة.
وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.45% إلى 103.44 نقطة.
وارتفعت أسعار خام“برنت” القياسي بنسبة 2.7% خلال جلسة الإثنين، بعدما وافق تحالف“أوبك+” على تأجيل قرار زيادة إنتاج النفط لمدة شهر واحد، ليدخل حيز التنفيذ في يناير بدلًا من ديسمبر، حيث من المقرر زيادة الإمدادات بمقدار 180 ألف برميل يوميًا.
وتأتي مكاسب النفط اليوم، في ظل عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ومخاوف من تعميق الاضطرابات في الشرق الأوسط، على خلفية تقارير بشأن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، وتوترات حادة بين السياسيين في إسرائيل.
المصدر:
MENAFN05112024000202011048ID1108855106
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