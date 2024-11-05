النفط يقلص مكاسبه عند الإغلاق لكنه يسجل أعلى مستوى فى أسبوعين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أنهى النفط تعاملات الثلاثاء مرتفعًا، للجلسة الخامسة على التوالي، ليسجل أعلى مستوياته في أسبوعين، بالتزامن مع انخفاض الدولار، وبدعم من التوقعات المتفائلة بشأن العرض والطلب.

وعند التسوية زادت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير بنسبة 0.60% أو 45 سنتًا إلى 75.53 دولار للبرميل، لكن ذلك يشكل انخفاضًا من أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 76.24 دولار.

موضوعاتبدوى: إطلاق ورقة سياسات تحفيز الاستثمار بقطاع البترول والغاز الأسبوع الجاري الطاقة: قبرص مستعدة لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر “الكهرباء” تبحث التعاون مع“مدكور” فى مواجهة سرقة التيار

فيما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.70% أو ما يعادل 52 سنتًا إلى 71.99 دولار للبرميل، بعدما لامس 72.67 دولار خلال الجلسة.

وانخفض مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.45% إلى 103.44 نقطة.

وارتفعت أسعار خام“برنت” القياسي بنسبة 2.7% خلال جلسة الإثنين، بعدما وافق تحالف“أوبك+” على تأجيل قرار زيادة إنتاج النفط لمدة شهر واحد، ليدخل حيز التنفيذ في يناير بدلًا من ديسمبر، حيث من المقرر زيادة الإمدادات بمقدار 180 ألف برميل يوميًا.

وتأتي مكاسب النفط اليوم، في ظل عدم اليقين بشأن الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، ومخاوف من تعميق الاضطرابات في الشرق الأوسط، على خلفية تقارير بشأن هجوم إيراني محتمل على إسرائيل، وتوترات حادة بين السياسيين في إسرائيل.

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