استشهاد 35 في قطاع غزة و7 بالضفة الغربية المحتلة بنيران إسرائيلية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة في شمال قطاع غزة أمس وشن غارات قالت وكالة الأنباء الفلسطينية ومسعفون إنها أسقطت 35 شهيدا على الأقل منذ الليلة قبل الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) ووسائل إعلام بغزة أن غارة جوية دمرت منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة تسببت في استشهاد 20 شخصا على الأقل في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.
وينفذ الجيش الإسرائيلي عدوانا جديدا في المنطقة منذ الخامس من أكتوبر.
وقال مسعفون إن 10 آخرين استشهدوا في القطاع، منهم ستة في غارتين جويتين منفصلتين على مدينة غزة ودير البلح وأربعة في بلدة الزوايدة بوسط قطاع غزة حوالي منتصف ليل الاثنين.
وقال مسعفون في وقت لاحق أمس إن خمسة آخرين على الأقل استشهدوا في قصف إسرائيلي لمنزل في جباليا شمالي مدينة غزة.
وفي وقت لاحق من أمس، ألقت طائرات إسرائيلية منشورات على بيت لاهيا تأمر السكان الذين لم يغادروا منازلهم وملاجئ مؤقتة تؤوي عائلات نازحة بإخلاء البلدة بشكل كامل.
وقال فلسطينيون إن الهجمات الجديدة والأوامر الإسرائيلية للسكان بالإخلاء تهدف إلى إفراغ بلدتين في شمال قطاع غزة ومخيم للاجئين من أجل إنشاء مناطق عازلة.
وتقول السلطات في قطاع غزة إن أكثر من 43300 فلسطيني استشهدوا خلال العدوان المستمر منذ أكثر من عام وأدت أيضا إلى تدمير أغلب مناطق القطاع.
وفي الضفة الغربية المحتلة، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن سبعة على الأقل استشهدوا أمس خلال مداهمة وضربات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «شهيدان بقصف الاحتلال على قرية الشهداء جنوب جنين». وكان محافظ جنين كمال أبو الرب قال لوكالة فرانس برس صباحا «نفذ جيش الاحتلال هجوما بطائرة مسيرة على مثلث الشهداء في بلدة قباطية فجر أمس، ما أدى إلى استشهاد كل من محمد عصعوص (40 عاما) وقريبه شوقي عصعوص (38 عاما)».
وبالتزامن مع العدوان في جنين، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن شهيدين في بلدة طمون جنوب محافظة طوباس من في شمال الضفة الغربية.
وقال محافظ طوباس والأغوار الشمالية أحمد أسعد لوكالة فرانس برس إن «العملية العسكرية الاسرائيلية بدأت بعد الساعة الثانية عشر ليلا، وتم خلالها قصف منزل ما أدى الى استشهاد هاني بني عودة وهو من بلدة طمون».
وقال أسعد «هناك شهيد آخر انقسم الى أشلاء نتيجة القصف» وقام الجيش بالتحفظ على الجثمان، وهو ما أكدته وزارة الصحة الفلسطينية وقالت إن هويته «لم تعرف» بعد.
وأشار أسعد إلى أن الجيش الاسرائيلي قام بتجريف عدة طرق داخل مخيم الفارعة القريب من طمون.
من جانبه، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له أن طواقمه «انتشلت جثمان الشهيد هاني بني عودة فجر اليوم (الثلاثاء) من داخل منزل كانت تحاصره قوات الاحتلال».
بعد ظهر أمس وفي حادثة ثالثة منفصلة، أعلنت وزارة الصحة استشهاد 3 شهداء جراء عدوان الاحتلال على قباطية.
وقال مدير الهلال الأحمر في مدينة جنين محمود السعدي لفرانس برس إن طواقم الهلال «نقلت شهيدين أطلق عليهما النار جيش الاحتلال بعد أن صدمت مركبة عسكرية مركبتهما لإجبارها على التوقف».
وأشار السعدي الى أن «الشهيد» الثالث أصيب بطلق ناري وهو على سطح منزله «ما رفع عدد الشهداء في قباطية الثلاثاء إلى خمسة».
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