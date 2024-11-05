استشهاد 35 في قطاع غزة و7 بالضفة الغربية المحتلة بنيران إسرائيلية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصدر‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬وشن‭ ‬غارات‭ ‬قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومسعفون‭ ‬إنها‭ ‬أسقطت‭ ‬35‭ ‬شهيدا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬منذ‭ ‬الليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭. ‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬والمعلومات‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ (‬وفا‭) ‬ووسائل‭ ‬إعلام‭ ‬بغزة‭ ‬أن‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬دمرت‭ ‬منزلين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬استشهاد‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ ‬متأخرة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭.

‬وينفذ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عدوانا‭ ‬جديدا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬منذ‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬إن‭ ‬10‭ ‬آخرين‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬منهم‭ ‬ستة‭ ‬في‭ ‬غارتين‭ ‬جويتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬ودير‭ ‬البلح‭ ‬وأربعة‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الزوايدة‭ ‬بوسط‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حوالي‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬الاثنين‭. ‬

وقال‭ ‬مسعفون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬خمسة‭ ‬آخرين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لمنزل‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬شمالي‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس،‭ ‬ألقت‭ ‬طائرات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬منشورات‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬تأمر‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يغادروا‭ ‬منازلهم‭ ‬وملاجئ‭ ‬مؤقتة‭ ‬تؤوي‭ ‬عائلات‭ ‬نازحة‭ ‬بإخلاء‭ ‬البلدة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭. ‬

وقال‭ ‬فلسطينيون‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬الجديدة‭ ‬والأوامر‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬للسكان‭ ‬بالإخلاء‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إفراغ‭ ‬بلدتين‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬ومخيم‭ ‬للاجئين‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬عازلة‭. ‬

وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬43300‭ ‬فلسطيني‭ ‬استشهدوا‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬وأدت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬تدمير‭ ‬أغلب‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع‭. ‬

وفي‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬إن‭ ‬سبعة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬استشهدوا‭ ‬أمس‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬وضربات‭ ‬جوية‭ ‬نفذها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬شهيدان‭ ‬بقصف‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬قرية‭ ‬الشهداء‭ ‬جنوب‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬وكان‭ ‬محافظ‭ ‬جنين‭ ‬كمال‭ ‬أبو‭ ‬الرب‭ ‬قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬صباحا‭ ‬‮«‬نفذ‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬هجوما‭ ‬بطائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬على‭ ‬مثلث‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬قباطية‭ ‬فجر‭ ‬أمس،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬استشهاد‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬محمد‭ ‬عصعوص‭ (‬40‭ ‬عاما‭) ‬وقريبه‭ ‬شوقي‭ ‬عصعوص‭ (‬38‭ ‬عاما‭)‬‮»‬‭. ‬

وبالتزامن‭ ‬مع‭ ‬العدوان‭ ‬في‭ ‬جنين،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬عن‭ ‬شهيدين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬طمون‭ ‬جنوب‭ ‬محافظة‭ ‬طوباس‭ ‬من‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭. ‬

وقال‭ ‬محافظ‭ ‬طوباس‭ ‬والأغوار‭ ‬الشمالية‭ ‬أحمد‭ ‬أسعد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬بدأت‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬الثانية‭ ‬عشر‭ ‬ليلا،‭ ‬وتم‭ ‬خلالها‭ ‬قصف‭ ‬منزل‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬هاني‭ ‬بني‭ ‬عودة‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬طمون‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬أسعد‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬شهيد‭ ‬آخر‭ ‬انقسم‭ ‬الى‭ ‬أشلاء‭ ‬نتيجة‭ ‬القصف‮»‬‭ ‬وقام‭ ‬الجيش‭ ‬بالتحفظ‭ ‬على‭ ‬الجثمان،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وقالت‭ ‬إن‭ ‬هويته‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تعرف‮»‬‭ ‬بعد‭. ‬

وأشار‭ ‬أسعد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬قام‭ ‬بتجريف‭ ‬عدة‭ ‬طرق‭ ‬داخل‭ ‬مخيم‭ ‬الفارعة‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬طمون‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أعلن‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬طواقمه‭ ‬‮«‬انتشلت‭ ‬جثمان‭ ‬الشهيد‭ ‬هاني‭ ‬بني‭ ‬عودة‭ ‬فجر‭ ‬اليوم‭ (‬الثلاثاء‭) ‬من‭ ‬داخل‭ ‬منزل‭ ‬كانت‭ ‬تحاصره‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‮»‬‭. ‬

بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬وفي‭ ‬حادثة‭ ‬ثالثة‭ ‬منفصلة،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬استشهاد‭ ‬3‭ ‬شهداء‭ ‬جراء‭ ‬عدوان‭ ‬الاحتلال‭ ‬على‭ ‬قباطية‭. ‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬محمود‭ ‬السعدي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬طواقم‭ ‬الهلال‭ ‬‮«‬نقلت‭ ‬شهيدين‭ ‬أطلق‭ ‬عليهما‭ ‬النار‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صدمت‭ ‬مركبة‭ ‬عسكرية‭ ‬مركبتهما‭ ‬لإجبارها‭ ‬على‭ ‬التوقف‮»‬‭.

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وأشار‭ ‬السعدي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشهيد‮»‬‭ ‬الثالث‭ ‬أصيب‭ ‬بطلق‭ ‬ناري‭ ‬وهو‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬منزله‭ ‬‮«‬ما‭ ‬رفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬قباطية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‮»‬‭.‬