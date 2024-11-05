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إيران تحكم على ثلاثة أشخاص بالإعدام بتهمة قتل عالم نووي

11/5/2024 7:19:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

طهران‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حكمت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بالإعدام‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬قتل‭ ‬العالم‭ ‬النووي‭ ‬محسن‭ ‬فخري‭ ‬زاده‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬أصغر‭ ‬جيهانغير‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬تمت‭ ‬الإجراءات‭ ‬القضائية‭ ‬لهؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬أرومية،‭ ‬وحكم‭ ‬عليهم‭ ‬بالإعدام‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولية،‭ ‬والقضية‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الاستئناف‮»‬‭. ‬

قتل‭ ‬محسن‭ ‬فخري‭ ‬زاده‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬قرب‭ ‬طهران‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬على‭ ‬موكبه‭. ‬واتهمت‭ ‬إيران‭ ‬إسرائيل‭ ‬بإصدار‭ ‬الأمر‭ ‬بالهجوم‭ ‬الذي‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬إنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذه‭ ‬باستخدام‭ ‬قنبلة‭ ‬ومدفع‭ ‬رشاش‭ ‬يتم‭ ‬التحكم‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬بعد‭. ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬إسرائيل‭ ‬أبدا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭. ‬وقال‭ ‬جيهانغير‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬التحقيق،‭ ‬اتهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬ثمانية‭ ‬تم‭ ‬اعتقالهم‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬أذربيجان‭ ‬الغربية‭ ‬بالتجسس‭ ‬لصالح‭ ‬نظام‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المتهمين‭ ‬الثلاثة‭ ‬‮«‬يشتبه‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬قيامهم‭ ‬بنقل‭ ‬مواد‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬لاغتيال‭ ‬الشهيد‭ ‬فخري‭ ‬زاده‭ ‬تحت‭ ‬غطاء‭ ‬تهريب‭ ‬مشروبات‭ ‬روحية‮»‬‭. ‬اتهم‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬2022‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بـ«الإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬و«التخابر‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاغتيال‭ ‬هذه،‭ ‬كما‭ ‬أعلن‭ ‬آنذاك‭ ‬مسعود‭ ‬ستايشي‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭. ‬وكان‭ ‬محسن‭ ‬فخري‭ ‬زاده‭ ‬يخضع‭ ‬لعقوبات‭ ‬أمريكية‭ ‬لدوره‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭. ‬في‭ ‬2018،‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬فخري‭ ‬زاده‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬مدير‭ ‬برنامج‭ ‬نووي‭ ‬عسكري‭ ‬سري،‭ ‬لطالما‭ ‬نفت‭ ‬إيران‭ ‬وجوده‭. ‬

وإلى‭ ‬ذلك‭ ‬قالت‭ ‬إيران‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬المواطن‭ ‬الإيراني‭ ‬الألماني‭ ‬جمشيد‭ ‬شارمهد‭ ‬الذي‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬بالإعدام‭ ‬بتهم‭ ‬الإرهاب،‭ ‬توفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينفّذ‭ ‬الحكم‭ ‬بحقه‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬أصغر‭ ‬جيهانغير‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬حُكم‭ ‬على‭ ‬جمشيد‭ ‬شارمهد‭ ‬بالإعدام،‭ ‬وكان‭ ‬إعدامه‭ ‬وشيكا،‭ ‬لكنه‭ ‬توفي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُنفَّذ‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬28‭ ‬أكتوبر،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬إعدام‭ ‬شارمهد‭ ‬الحامل‭ ‬الجنسية‭ ‬الألمانية،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬بأزمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مع‭ ‬برلين‭ ‬التي‭ ‬أمرت‭ ‬بإغلاق‭ ‬القنصليات‭ ‬الإيرانية‭ ‬الثلاث‭ ‬في‭ ‬ألمانيا‭. ‬

وكانت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬قد‭ ‬أصدرت‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023‭ ‬حكما‭ ‬بالإعدام‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬شارمهد‭ ‬لإدانته‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬الإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬والضلوع‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬استهدف‭ ‬مسجدا‭ ‬في‭ ‬شيراز‭ (‬جنوب‭) ‬في‭ ‬أبريل‭ ‬2008‭ ‬أوقع‭ ‬14‭ ‬قتيلا‭ ‬ونحو‭ ‬300‭ ‬جريح‭. ‬

وردّت‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬ندّدت‭ ‬بالحكم‭ ‬‮«‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬بتاتا‮»‬‭ ‬بطرد‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬إيرانيين‭ ‬يعملان‭ ‬في‭ ‬برلين‭. ‬واتّخذت‭ ‬إيران‭ ‬تدبيرا‭ ‬مماثلا‭ ‬في‭ ‬حقّ‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬ألمانيين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬طهران‭. ‬ولا‭ ‬تعترف‭ ‬إيران‭ ‬بالجنسية‭ ‬المزدوجة‭ ‬لمواطنيها‭. ‬ويعتبر‭ ‬‮«‬الإفساد‭ ‬في‭ ‬الأرض‮»‬‭ ‬أخطر‭ ‬تهمة‭ ‬بموجب‭ ‬قانون‭ ‬العقوبات‭ ‬الإيراني‭ ‬ويحكم‭ ‬عادة‭ ‬على‭ ‬مرتكبيه‭ ‬بالإعدام‭. ‬وقال‭ ‬أصغر‭ ‬جيهانغير‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬لو‭ ‬ارتكب‭ ‬أجنبي‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬في‭ ‬إيران،‭ ‬لكان‭ ‬من‭ ‬حقّنا‭ ‬أن‭ ‬ننظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬وفقا‭ ‬للتشريعات‮»‬‭. ‬

ولد‭ ‬جمشيد‭ ‬شارمهد‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬وهاجر‭ ‬إلى‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الثمانينات‭ ‬وانتقل‭ ‬للعيش‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬سنة‭ ‬2003‭. ‬وقد‭ ‬عُرف‭ ‬خصوصا‭ ‬بتصريحاته‭ ‬المناوئة‭ ‬للنظام‭ ‬الإيراني‭ ‬على‭ ‬القنوات‭ ‬الفضائية‭ ‬الناطقة‭ ‬بالفارسية‭. ‬

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