ملايين الدولارات وممر آمن.. موقع عبري ينشر تفاصيل عرض قدمه نتنياهو لحركة حماس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬عرض‭ ‬تقديم‭ ‬‮«‬ملايين‭ ‬الدولارات‭ ‬وممر‭ ‬آمن‭ ‬لإطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬لدى‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬‮«‬القناة‭ ‬12‮»‬‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬في‭ ‬إطار‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تأمين‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬الذين‭ ‬تحتجزهم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬أعرب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬لعرض‭ ‬عدة‭ ‬ملايين‭ ‬من‭ ‬الدولارات‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬رهينة‭ ‬يطلقون‭ ‬سراحها‮»‬‭.‬

ونقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬تايمز‭ ‬أوف‭ ‬إسرائيل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬التقرير‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬مستعد‭ ‬أيضا‭ ‬لضمان‭ ‬مرور‭ ‬آمن‭ ‬خارج‭ ‬غزة‭ ‬للذين‭ ‬يطلقون‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نتنياهو‭ ‬أصدر‭ ‬توجيهات‭ ‬بشأن‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاورات‭ ‬أمنية‭ ‬الليلة‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬ناقش‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تكتسب‭ ‬زخما‮»‬‭.‬

وهاجم‭ ‬زعيم‭ ‬المعارضة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬يائير‭ ‬لابيد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬قائلا‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬يرسل‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬المعركة‭ ‬ويبيع‭ ‬دماءهم‭ ‬بثمن‭ ‬بخس‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬التسريبات‭ ‬الكاذبة‭ ‬والمزورة‭ ‬هو‭ ‬نسف‭ ‬صفقة‭ ‬الرهائن‭.‬

وأكدت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬أن‭ ‬فضيحة‭ ‬التسريبات‭ ‬في‭ ‬مكتب‭ ‬نتنياهو‭ ‬استخدمت‭ ‬كذرائع‭ ‬لأخذ‭ ‬قرارات‭ ‬أو‭ ‬تبريرها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الحرب‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬جرى‭ ‬كان‭ ‬مخططا‭ ‬له‭ ‬مسبقا‭.‬

كما‭ ‬جددت‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬حماس‮»‬‭ ‬تأكيد‭ ‬‮«‬موقفها‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بإيجابية‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مقترحات‭ ‬وأفكار‭ ‬تضمن‭ ‬وقف‭ ‬العدوان‭ ‬والانسحاب‭ ‬من‭ ‬غزة،‭ ‬وعودة‭ ‬النازحين‭ ‬وكسر‭ ‬الحصار‭ ‬وإعادة‭ ‬الإعمار،‭ ‬وإنجاز‭ ‬صفقة‭ ‬تبادل‭ ‬حقيقية‮»‬‭.‬