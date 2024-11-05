كيف تفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية؟

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بمجرد‭ ‬إغلاق‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع،‭ ‬أمس،‭ ‬يبدأ‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬عبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنها‭ ‬عملية‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬وقد‭ ‬تستغرق‭ ‬أياما،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬نزاعات‭ ‬وطعون‭ ‬قانونية‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬معرفته‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬ستحدد‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬أو‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬تضم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ست‭ ‬مناطق‭ ‬زمنية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيبدأ‭ ‬إغلاق‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11:00‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬في‭ ‬ولايتَي‭ ‬إنديانا‭ ‬وكنتاكي،‭ ‬ويمتد‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الغرب،‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬ألوشيان‭ ‬في‭ ‬ألاسكا‭.‬

صوّت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬المبكر،‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭.‬

ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬الولايات‭ ‬أن‭ ‬تباشر‭ ‬قبل‭ ‬غيرها‭ ‬بفرز‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع،‭ ‬لكن‭ ‬معظمها‭ ‬سمح‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الاقتراع‭ ‬بإعدادها،‭ ‬أي‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬الشروط،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬ولايات‭ ‬مثل‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬وويسكنسن،‭ ‬وهما‭ ‬ولايتان‭ ‬رئيسيتان،‭ ‬بذلك‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬التصويت‭.‬

في‭ ‬غالبية‭ ‬الولايات،‭ ‬تمر‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬أولا‭ ‬عبر‭ ‬ماسح‭ ‬ضوئي‭ ‬يعطي‭ ‬نتيجة‭ ‬أولية،‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬يدويا‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحتها‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬يصادق‭ ‬مسؤولو‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬الذين‭ ‬يُنتخبون‭ ‬أو‭ ‬يُعيّنون‭ ‬وفقا‭ ‬للقوانين،‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬لتُحوَّل‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬سلطات‭ ‬المقاطعات‭ ‬والولايات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬المحليين‭ ‬الى‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬متقاربة،‭ ‬وهو‭ ‬السيناريو‭ ‬المرجّح‭ ‬للولايات‭ ‬السبع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬عد‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬معرفة‭ ‬موعد‭ ‬إعلان‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬فوز‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التصويت،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬فأُعلن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لعملية‭ ‬التصويت‭.‬

وفي‭ ‬عامَي‭ ‬2008‭ ‬و2012،‭ ‬أُعلن‭ ‬فوز‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الانتخابات‭ ‬عندما‭ ‬واجه‭ ‬جون‭ ‬ماكين‭ ‬2008‭ ‬وميت‭ ‬رومني‭ ‬2012‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬اسم‭ ‬الفائز،‭ ‬وكان‭ ‬حينها‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش،‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬فرز‭ ‬طويلة‭ ‬وطعون‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بتتها‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬رفض‭ ‬مسؤولو‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقاطعات‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬ضرورية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬إجراء‭ ‬شكليا‭ ‬قبل‭ ‬نشرها‭.‬

وهو‭ ‬احتمال‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الولايات‭ ‬الرئيسية‭ ‬حيث‭ ‬الجمهوريون‭ ‬مستعدون‭ ‬أيضا‭ ‬لتقديم‭ ‬طعون‭ ‬قانونية‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭.‬

كذلك‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إجراءات‭ ‬بدأها‭ ‬الطرفان‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬التصويت‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬القواعد‭ ‬الانتخابية،‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬العملية‭.‬

وأشارت‭ ‬حملة‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬ونيفادا،‭ ‬لن‭ ‬تُعرف‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬أيام‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬حذّرت‭ ‬معسكر‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬لزرع‭ ‬الشك‭ ‬والفوضى‮»‬‭ ‬بنزاهة‭ ‬الانتخابات‭.‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إصدار‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الطعون‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬الناخبين‭ ‬الكبار‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬538‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬