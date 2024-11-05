Wednesday, 06 November 2024 03:38 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كيف تفرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية؟

11/5/2024 7:19:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بمجرد‭ ‬إغلاق‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع،‭ ‬أمس،‭ ‬يبدأ‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬عبر‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكنها‭ ‬عملية‭ ‬تختلف‭ ‬من‭ ‬ولاية‭ ‬إلى‭ ‬أخرى‭ ‬وقد‭ ‬تستغرق‭ ‬أياما،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬حدوث‭ ‬نزاعات‭ ‬وطعون‭ ‬قانونية‭.‬

في‭ ‬ما‭ ‬يأتي‭ ‬أبرز‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬معرفته‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬ستحدد‭ ‬الفائز‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الأمريكية،‭ ‬الديمقراطية‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬أو‭ ‬الجمهوري‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭. ‬تضم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ست‭ ‬مناطق‭ ‬زمنية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيبدأ‭ ‬إغلاق‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬11:00‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬في‭ ‬ولايتَي‭ ‬إنديانا‭ ‬وكنتاكي،‭ ‬ويمتد‭ ‬حتى‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬صباحا‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الغرب،‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬ألوشيان‭ ‬في‭ ‬ألاسكا‭.‬

صوّت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬مليون‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬التصويت‭ ‬المبكر،‭ ‬عبر‭ ‬البريد‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭.‬

ولا‭ ‬تستطيع‭ ‬الولايات‭ ‬أن‭ ‬تباشر‭ ‬قبل‭ ‬غيرها‭ ‬بفرز‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع،‭ ‬لكن‭ ‬معظمها‭ ‬سمح‭ ‬لمسؤولي‭ ‬الاقتراع‭ ‬بإعدادها،‭ ‬أي‭ ‬التحقق‭ ‬من‭ ‬استيفائها‭ ‬الشروط،‭ ‬بهدف‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬الفرز‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬ولايات‭ ‬مثل‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬وويسكنسن،‭ ‬وهما‭ ‬ولايتان‭ ‬رئيسيتان،‭ ‬بذلك‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬التصويت‭.‬

في‭ ‬غالبية‭ ‬الولايات،‭ ‬تمر‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬أولا‭ ‬عبر‭ ‬ماسح‭ ‬ضوئي‭ ‬يعطي‭ ‬نتيجة‭ ‬أولية،‭ ‬قبل‭ ‬إعادة‭ ‬فرز‭ ‬الأصوات‭ ‬يدويا‭ ‬للتأكد‭ ‬من‭ ‬صحتها‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬يصادق‭ ‬مسؤولو‭ ‬مراكز‭ ‬الاقتراع‭ ‬الذين‭ ‬يُنتخبون‭ ‬أو‭ ‬يُعيّنون‭ ‬وفقا‭ ‬للقوانين،‭ ‬على‭ ‬النتيجة‭ ‬لتُحوَّل‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬سلطات‭ ‬المقاطعات‭ ‬والولايات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬المحليين‭ ‬الى‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭.‬

وإذا‭ ‬كانت‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬متقاربة،‭ ‬وهو‭ ‬السيناريو‭ ‬المرجّح‭ ‬للولايات‭ ‬السبع‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الانتخابات،‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬عد‭ ‬بطاقات‭ ‬الاقتراع‭ ‬مرة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭.‬

ولا‭ ‬يمكن‭ ‬معرفة‭ ‬موعد‭ ‬إعلان‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬أعلنت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬فوز‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬التصويت،‭ ‬أما‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬فأُعلن‭ ‬فوز‭ ‬ترامب‭ ‬على‭ ‬هيلاري‭ ‬كلينتون‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لعملية‭ ‬التصويت‭.‬

وفي‭ ‬عامَي‭ ‬2008‭ ‬و2012،‭ ‬أُعلن‭ ‬فوز‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الانتخابات‭ ‬عندما‭ ‬واجه‭ ‬جون‭ ‬ماكين‭ ‬2008‭ ‬وميت‭ ‬رومني‭ ‬2012‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬اسم‭ ‬الفائز،‭ ‬وكان‭ ‬حينها‭ ‬جورج‭ ‬دبليو‭ ‬بوش،‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬ديسمبر،‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬على‭ ‬الانتخابات،‭ ‬وبعد‭ ‬عملية‭ ‬إعادة‭ ‬فرز‭ ‬طويلة‭ ‬وطعون‭ ‬متعددة‭ ‬في‭ ‬فلوريدا،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بتتها‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭.‬

في‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬ثم‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬منتصف‭ ‬الولاية‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬رفض‭ ‬مسؤولو‭ ‬التصويت‭ ‬في‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المقاطعات‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬النتائج،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬ضرورية‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬تكون‭ ‬إجراء‭ ‬شكليا‭ ‬قبل‭ ‬نشرها‭.‬

وهو‭ ‬احتمال‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الولايات‭ ‬الرئيسية‭ ‬حيث‭ ‬الجمهوريون‭ ‬مستعدون‭ ‬أيضا‭ ‬لتقديم‭ ‬طعون‭ ‬قانونية‭ ‬قد‭ ‬تصل‭ ‬مجددا‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭.‬

كذلك‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إجراءات‭ ‬بدأها‭ ‬الطرفان‭ ‬حتى‭ ‬قبل‭ ‬يوم‭ ‬التصويت‭ ‬للطعن‭ ‬في‭ ‬القواعد‭ ‬الانتخابية،‭ ‬إلى‭ ‬تعقيد‭ ‬العملية‭.‬

وأشارت‭ ‬حملة‭ ‬كامالا‭ ‬هاريس‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬النهائية،‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬ونيفادا،‭ ‬لن‭ ‬تُعرف‭ ‬قبل‭ ‬‮«‬أيام‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬حذّرت‭ ‬معسكر‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬محاولة‭ ‬‮«‬لزرع‭ ‬الشك‭ ‬والفوضى‮»‬‭ ‬بنزاهة‭ ‬الانتخابات‭.‬

وينص‭ ‬القانون‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬إصدار‭ ‬الأحكام‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الطعون‭ ‬قبل‭ ‬اجتماع‭ ‬الناخبين‭ ‬الكبار‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬538‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬ديسمبر‭.‬

ويفترض‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬المصادقة‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬التصويت‭ ‬أمام‭ ‬الكونغرس‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

MENAFN05112024000055011008ID1108854826

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث