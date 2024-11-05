خـتــام دورة الميـكـانـيـكا الـدولــيـة للـدراجـــات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برعاية الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية، وبحضور مادن الوزان المدير الفني باللجنة الأولمبية البحرينية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، أقيم في مساء أمس الأول حفل ختام «دورة الميكانيكا الدولية للدراجات الهوائية المستوى الأول»، التي احتضنتها مملكة البحرين ونظمها الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية خلال الفترة من 1- 6 نوفمبر الجاري في فندق «سويس بيل» بمنطقة السيف وسط مشاركة واسعة بلغت 16 مشاركا يمثلون السعودية، الإمارات، الكويت، تايلاند، سوريا، كازاخستان، الأردن، العراق، الهند والبحرين.
وسجلت الدورة التي حاضر فيها السويسري إليكس نجاحا متميزا على أكثر من صعيد إداري وفني وتنظيمي، وقد اشتملت محاور الدورة على دراسات تحريرية وتطبيقية وأخرى ميدانية، وفي الوقت الذي حظي فيه بتفاعل كبير من المشاركين الذين عبّروا عن سعادتهم وارتياحهم وشكرهم التام لإقامة مثل هذه الدورات المهمة جدا في مشوارهم برياضة الدراجات الهوائية، التي بلغت محطات متطورة جدا إقليميا وعالميا.
ومن جانبه تفضل الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى المحاضر إليكس، مقدرا له جهوده البارزة ودروه الفاعل في إدارة الدورة وإطلاع المشاركين على جديد الجوانب الفنية التي وصلت إليها تقنيات رياضة الدراجة الهوائية، كما تفضل بتقديم خالص شكره وتقديره إلى المسئولين في الاتحادين الآسيوي والدولي لثقتهم الغالية في قدرات مملكة البحرين على احتضان مثل هذه الأحداث الرياضية.
وعلى صعيد آخر أثنى الشيخ الدكتور خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة على الدور البارز للجنة المنظمة للدورة برئاسة سيد شبر الوداعي أمين السر العام في الاتحاد، يوسف جواد عضو مجلس الإدارة، جمال شاهين المدير الفني وعيسى أيوب عضو اللجنة الفنية، مشيدا بكل ما قدموه من جهد طيب كان له الأثر البالغ في النجاح المشرف للبحرين والذي تحقق وكان له صداه الواسع، وكما هنأ سعادته جميع المشاركين على نجاحهم واكتسابهم لمهارات إدارية وفنية جديدة من شأنها أن تسهم في تحسين عطائهم وتعزيز دورهم القيادي.
MENAFN05112024000055011008ID1108854823
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.