خـتــام دورة الميـكـانـيـكا الـدولــيـة للـدراجـــات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬وبحضور‭ ‬مادن‭ ‬الوزان‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬باللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬‮«‬دورة‭ ‬الميكانيكا‭ ‬الدولية‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‮»‬،‭ ‬التي‭ ‬احتضنتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ونظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭- ‬6‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬سويس‭ ‬بيل‮»‬‭ ‬بمنطقة‭ ‬السيف‭ ‬وسط‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬بلغت‭ ‬16‭ ‬مشاركا‭ ‬يمثلون‭ ‬السعودية،‭ ‬الإمارات،‭ ‬الكويت،‭ ‬تايلاند،‭ ‬سوريا،‭ ‬كازاخستان،‭ ‬الأردن،‭ ‬العراق،‭ ‬الهند‭ ‬والبحرين‭.‬

وسجلت‭ ‬الدورة‭ ‬التي‭ ‬حاضر‭ ‬فيها‭ ‬السويسري‭ ‬إليكس‭ ‬نجاحا‭ ‬متميزا‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬صعيد‭ ‬إداري‭ ‬وفني‭ ‬وتنظيمي،‭ ‬وقد‭ ‬اشتملت‭ ‬محاور‭ ‬الدورة‭ ‬على‭ ‬دراسات‭ ‬تحريرية‭ ‬وتطبيقية‭ ‬وأخرى‭ ‬ميدانية،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬فيه‭ ‬بتفاعل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬الذين‭ ‬عبّروا‭ ‬عن‭ ‬سعادتهم‭ ‬وارتياحهم‭ ‬وشكرهم‭ ‬التام‭ ‬لإقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬المهمة‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬مشوارهم‭ ‬برياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬محطات‭ ‬متطورة‭ ‬جدا‭ ‬إقليميا‭ ‬وعالميا‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬تفضل‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بتوجيه‭ ‬خالص‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬المحاضر‭ ‬إليكس،‭ ‬مقدرا‭ ‬له‭ ‬جهوده‭ ‬البارزة‭ ‬ودروه‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الدورة‭ ‬وإطلاع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬جديد‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬إليها‭ ‬تقنيات‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجة‭ ‬الهوائية،‭ ‬كما‭ ‬تفضل‭ ‬بتقديم‭ ‬خالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬إلى‭ ‬المسئولين‭ ‬في‭ ‬الاتحادين‭ ‬الآسيوي‭ ‬والدولي‭ ‬لثقتهم‭ ‬الغالية‭ ‬في‭ ‬قدرات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭.‬

وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬آخر‭ ‬أثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬البارز‭ ‬للجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للدورة‭ ‬برئاسة‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬الوداعي‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الاتحاد،‭ ‬يوسف‭ ‬جواد‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬جمال‭ ‬شاهين‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬وعيسى‭ ‬أيوب‭ ‬عضو‭ ‬اللجنة‭ ‬الفنية،‭ ‬مشيدا‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬طيب‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬الأثر‭ ‬البالغ‭ ‬في‭ ‬النجاح‭ ‬المشرف‭ ‬للبحرين‭ ‬والذي‭ ‬تحقق‭ ‬وكان‭ ‬له‭ ‬صداه‭ ‬الواسع،‭ ‬وكما‭ ‬هنأ‭ ‬سعادته‭ ‬جميع‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬نجاحهم‭ ‬واكتسابهم‭ ‬لمهارات‭ ‬إدارية‭ ‬وفنية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬عطائهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورهم‭ ‬القيادي‭.‬