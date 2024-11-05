7 نوفمبر انطلاق الحملة الترويجية لبطولة العالم لرفع الأثقال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تستعد كافة اللجان العاملة لاستضافة منافسات بطولة العالم لرفع الأثقال التي تحتضنها مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في الفترة 4- 15 ديسمبر المقبل في المنطقة المقابلة لمسرح البحرين الوطني.
لجنة التسويق باللجنة المنظمة للبطولة وضعت الخطوط العريضة لإطلاق الحملة التسويقية برئاسة مي البنخليل وعضوية حسين العفو. وأكدت رئيسة لجنة التسويق مي البنخليل أن اللجنة تحظى بمتابعة مستمرة من اسحاق إبراهيم اسحاق رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال الذي حرص على تقديم كامل الدعم للجنة من خلال متابعته المستمرة التي تشكل حافزا كبيرا لكافة أعضاء اللجنة.
وكشفت مي البنخليل أن الحملة التسويقية في شوارع مملكة البحرين ستبدأ في 7 نوفمبر الجاري وتشمل على اعلانات الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي، كما تم اختيار مجموعة من اللاعبين المشاركين للترويج والإعلان عن البطولة من خلال حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وهي خطوة إيجابية ستساهم في جذب الجمهور بشكل واسع.
وأشارت مي البنخليل أن لجنة التسويق انتهت من تصميم عدد من الاعلانات الخاصة بالبطولة، كما تم اعداد مجموعة من الفيديوهات الترويجية للبطولة والتي سيتم نشرها بالتعاون مع مجموعة من الشركاء المختصين بالتسويق، ودعم مكثف من قبل هيئة السياحة التي ستكون عنصر فعال في الحملة التسويقية. بالإضافة الى ذلك، تلقت لجنة التسويق مبادرة من قبل شركة «أماكن» وشركة مطار البحرين من خلال نشر الإعلانات في بعض المواقع والمباني.
وذكرت رئيس لجنة التسويق أن اللجنة اعتمدت على عدة أدوات للترويج للحدث من بينها اعلانات الشوارع والاعلانات الالكترونية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، بالإضافة الى توفير مكتب ترويجي بالمطار للنشرات المطبوعة ومقاطع الفيديو في الشاشات العملاقة الموجودة في المطار.
ونوهت إلى أن اللجنة تعمل على قدم وساق من أجل إبراز الحدث بشكل لافت، مشيرة إلى أن إقامة البطولة على أرض مملكة البحرين يؤكد ما وصلت إليه المملكة من تطور ونمو في استضافة الأحداث الكبرى، متمنية لكافة اللجان التوفيق والنجاح.
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