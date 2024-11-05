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7 نوفمبر انطلاق الحملة الترويجية لبطولة العالم لرفع الأثقال

11/5/2024 7:19:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تستعد‭ ‬كافة‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬لاستضافة‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬التي‭ ‬تحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬كريمة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬4‭- ‬15‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقابلة‭ ‬لمسرح‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭.‬

لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬باللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬للبطولة‭ ‬وضعت‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لإطلاق‭ ‬الحملة‭ ‬التسويقية‭ ‬برئاسة‭ ‬مي‭ ‬البنخليل‭ ‬وعضوية‭ ‬حسين‭ ‬العفو‭. ‬وأكدت‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬مي‭ ‬البنخليل‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تحظى‭ ‬بمتابعة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬اسحاق‭ ‬إبراهيم‭ ‬اسحاق‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرفع‭ ‬الأثقال‭ ‬الذي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬للجنة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعته‭ ‬المستمرة‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬حافزا‭ ‬كبيرا‭ ‬لكافة‭ ‬أعضاء‭ ‬اللجنة‭.‬

وكشفت‭ ‬مي‭ ‬البنخليل‭ ‬أن‭ ‬الحملة‭ ‬التسويقية‭ ‬في‭ ‬شوارع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ستبدأ‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬وتشمل‭ ‬على‭ ‬اعلانات‭ ‬الشوارع‭ ‬ومواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اختيار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المشاركين‭ ‬للترويج‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حساباتهم‭ ‬في‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬ستساهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الجمهور‭ ‬بشكل‭ ‬واسع‭.‬

وأشارت‭ ‬مي‭ ‬البنخليل‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬تصميم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاعلانات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالبطولة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬اعداد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفيديوهات‭ ‬الترويجية‭ ‬للبطولة‭ ‬والتي‭ ‬سيتم‭ ‬نشرها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المختصين‭ ‬بالتسويق،‭ ‬ودعم‭ ‬مكثف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬السياحة‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬عنصر‭ ‬فعال‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬التسويقية‭. ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬ذلك،‭ ‬تلقت‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬مبادرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أماكن‮»‬‭ ‬وشركة‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬الإعلانات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المواقع‭ ‬والمباني‭.‬

وذكرت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬التسويق‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬اعتمدت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬أدوات‭ ‬للترويج‭ ‬للحدث‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬اعلانات‭ ‬الشوارع‭ ‬والاعلانات‭ ‬الالكترونية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قنوات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬توفير‭ ‬مكتب‭ ‬ترويجي‭ ‬بالمطار‭ ‬للنشرات‭ ‬المطبوعة‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬في‭ ‬الشاشات‭ ‬العملاقة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المطار‭.‬

ونوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إبراز‭ ‬الحدث‭ ‬بشكل‭ ‬لافت،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يؤكد‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ونمو‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الكبرى،‭ ‬متمنية‭ ‬لكافة‭ ‬اللجان‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

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