منتخبنا يصطاد نسور قرطاج ويكسب الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: علي ميرزا
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تصدّر منتخبنا الوطني للكرة الطائرة المجموعة الأولى بعد التفوق بثلاثة أشواط مقابل شوطين 25-27، 25-19، 11-25، 25-23، 15-12 في اللقاء الذي شهدته صالة عيسى بن راشد في الرفاع في ظل حضور جماهيري جيد العدد ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة المقامة في المملكة حتى 11 نوفمبر الجاري، ورفع منتخبنا رصيده إلى 8 نقاط من ثلاثة انتصارات، واحتل منتخب تونس المركز الثاني 7 نقاط من فوزين وخسارة، وبهذه النتيجة سيواجه منتخبنا في دور الربع النهائي منتخب الأردن، بينما سيلعب تونس أمام المنتخب السعودي، وستخلد المنتخبات المشاركة اليوم لراحة رسمية.
قدم المنتخبان شوطا أوليا متكافئا رغم الأفضلية التي كان عليها التونسيون مع بداية الشوط 15-11، وأعطى ثنائي المنتخب ناصر عنان ومحمد يعقوب نقطة التعادل 17-17 قبل أن يمنح التونسي محمد يوسف بكرته الهجومية الطائشة التقدم الأول لمنتخبنا 18-17، وكاد جوني أن يقلب الموازين لصالح المنتخب عندما منحه ثلاث نقاط متتالية 24-24 قبل أن تضع هجومية محمد يعقوب الطائشة نهاية للشوط للتونسيين.
وبسط منتخبنا أفضليته على تفاصيل الشوط الثاني الذي أنهاه بنجاح ناصر عنان، إذ عرف إرسال منتخبنا كيف يهزّ استقبال التونسيين بمعية حائط الصد المحكم، ليضطر التونسيون إلى إجراء تغييرات اضطرارية جراء تراجع المردود الفني وفارق النتيجة لصالح المنتخب 21-15.
وتسيّد منتخب تونس مجريات الشوط الثالث منذ البداية بالضغط بالإرسال عن طريق خالد بن سليمان والفاعلية الهجومية التي قدمها ثلاثي أطرافه محمد بن خالد ومحمد بن عثمان وحمزة حفيظ ليذهبوا بعيدا في الفارق 16-6 في ظل ربكة وغياب الحلول الهجومية التي افتقدها المنتخب قبل أن تعطي طائشة سيد هاشم عيسى الشوط لتونس.
وحبس الشوط الرابع أنفاس الحضور جراء الندية وتقارب مستوى الأداء بين المنتخبين رغم الأفضلية لمنتخبنا على مستوى النتيجة 24-22 قبل أن يضع منتخبنا بصمته على الشوط.
ولم يكن الشوط الخامس «الفاصل» أخفّ وطأة من سابقه إذ اضطرّ الحضور على وضع أيديهم على قلوبهم منذ انطلاقته، ونجح علي إبراهيم في إعطاء منتخبنا السبق في التقدم في النصف الأول من الشوط 8-7، وبحائط الصد 13-9 قبل أن يترك محمد عنان بصمته على الشوط والمباراة لصالح منتخبنا.
الهتمي: نتمنى أن نكون طرفا في النهائي
أفاد سعيد الهتمي رئيس وفد المنتخب القطري أنهم يمنون النفس أن يكونوا طرفا في المباراة النهائية من البطولة رغم عملية الإحلال التي شهدها المنتخب على مستوى انتداب عناصر شابة تعوّض غياب بعض العناصر ذات الخبرة.
وأشاد الهتمي بنظام البطولة الذي من شأنه أن يتيح للمنتخبات أداء عدد أكثر من المباريات خاصة على مستوى المنتخبات التي أدخلت عناصر جديدة على تركيبتها.
ويرى بأنّ البطولة ستبدأ فعليا من خلال منافسات الدور الثاني الربع النهائي، إذ ينتظر أن يشهد الدور القادم مستويات رفيعة.
الشكيلي: حققنا الأهم
قال يوسف الشكيلي لاعب مركز 3 في صفوف المنتخب العماني إنّ منتخبه في لقائه أمام المنتخب العراقي قد حقق المهم ممثلا في الفوز الذي كان عمان في حاجة إليه.
وردا على سؤالنا بشأن وجود أسباب نفسية أم فنية وراء الخسارتين اللتين منيا بها منتخبه في الجولتين المنصرمتين نفى الشكيلي ذلك وقال: ليس لديّ معرفة بأسباب الخسارة، ولكن ما أعرفه أنّ اللاعبين يجتهدون في تقديم أقصى ما لديهم خلال المباريات.
صبار: خبرة العمانيين
سرقت منا المباراة
عزا أسامة صبار قائد المنتخب العماني الخسارة الثالثة التي مني بها منتخبه أمام المنتخب العماني في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات إلى خبرة بعض العناصر العمانية، ورغم أنّ المباراة كانت في متناول أيدي عناصر المنتخب العراقي على حدّ تعبيره إلا أنهم فرطوا فيها وضيعوها.
وردا على سؤالنا بشأن أنّ منتخبه قد تضاعفت مسؤوليته عندما سيقابل أحد المنتخبين القطري أو الكويتي في دور ربع النهائي قال كابتن المنتخب العراقي: بدون شك سيكون الموقف صعبا، ولكن يبقى اللقاء رياضيا، وكل الخيارات متاحة، وعلى اللاعبين أن يؤدوا واجبهم، وبقية الأمور تترك لشأنها.
بوفتين: الإرهاق وراء تراجعنا
عزا عبدالله بوفتين قائد المنتخب الكويتي وصانع ألعابه أسباب تراجع مردود منتخبه بعد الشوط الثاني أمام المنتخب القطري إلى عامل الإرهاق جراء خوضهم خمسة أشواط أمام المنتخب السعودي في لقاء الجولة الفائتة، زد على ذلك أنّ هذا لا يقلل من شأن المنافس الذي يعدّ منتخبا قويا، إضافة إلى ذلك هناك عناصر جديدة تفتقر إلى الخبرة قد أدخلت على صفوف المنتخب.
ويرى بوفتين أنّ أمامهم الفرصة لالتقاط الأنفاس والعودة من جديد لاستئناف المنافسة خلال دور الربع النهائي.
السعودية ثالث الثانية
احتلّ منتخب السعودية المركز الثالث في المجموعة الثانية بعد تفوقه على المنتخب الأردني بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-21، 25-23، 25-22، بينما تذيّل المنتخب الأردني مجموعته بحلوله بالمركز الرابع والأخير بعد تلقيه ثلاث خسائر متتالية، ويعد هذا الفوز الأول للسعوديين بعد جولتين خاسرتين أمام منتخبي قطر والكويت.
عمان يتنفس الصعداء على حساب العراق
تنفّس المنتخب العماني الصعداء أخيرا، وتذوّق طعم الانتصار الأول بعد جولتين خاسرتين لحساب المجموعة الأولى من بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة، وكان العمانيون قد تفوقوا على المنتخب العراقي بثلاثة أشواط مقابل شوط 17-25، 25-23، 25-22،25-20 في المواجهة الأخيرة من منافسات دور المجموعات التي جمعتهما أمس في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وبهذه النتيجة احتلّ منتخب عمان المركز الثالث في المجموعة بثلاث نقاط، بينما تذيّل المنتخب العراقي المركز الأخير باحتلاله المركز الرابع.
وضع أسامة صبار قائد المنتخب العراقي نهاية للشوط الأول بحائط صد فردي مثالي أمام ضارب منتخب عمان إسماعيل الحيدي، وكان العراق أكثر فاعلية في الشوط الذي ذهب فيه بعيدا في النتيجة 17-10، 22-15.
وكاد العمانيون أن يفرطوا في شوط كانوا في أمس الحاجة إليه، عندما تقدموا في نتيجة الشوط الثاني 16-11و20-16، جراء تحسن الناحيتين الدفاعية والهجومية، غير أنّ العراقيين جراء التغيير الناجع أدركوا التعادل 22-22 قبل أن يضع العماني إسماعيل الحيدي نهاية للشوط.
واستفاد العمانيون معنويا من حصولهم على الشوط الثاني الذي انعكس على مردودهم في الشوط الثالث الذي دانت الأفضلية فيه لهم 16-12و23-20 رغم الإضافة التي قدمها العراقي حسين شامل بمشاركته، وقدم ثلاثي مركز 3 في منتخبي عمان خالد المقبالي وأحمد التوبي والعراقي إسلام جلاب، وقد وضع سعود المعمري قائد عمان نهاية للشوط مستفيدا من كرة إسقاط لم تكن في محلها من معد العراق حسام هداد.
واصل العمانيون أفضليتهم في الشوط الرابع، ليبصموا على نهايته، وقد حافظ العمانيون على تقدمهم في أكثر من مناسبة 21-15، 23-19.
قطر يبصم على صدارة المجموعة الثانية
استحقّ المنتخب القطري عن جدارة صدارة المجموعة الثانية بعد تحقيق فوزه الثالث على التوالي على حساب منافسه منتخب الكويت بثلاثة أشواط مقابل شوط 25-18، 27-25، 20-25، 25-20 في لقاء الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة المنتخبات العربية 23 للكرة الطائرة الذي أقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، وبناء على نتيجة المباراة تصدّر القطريون مجموعتهم برصيد 9 نقاط، وسيواجهون منتخب العراق صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى ضمن منافسات دور الربع النهائي، بينما سيلعب المنتخب الكويتي الذي حلّ في المركز الثاني جامعا 4 نقاط مع المنتخب العماني صاحب المركز الثالث في المجموعة الأولى.
وإذا كان الشوط الأول قد شهد أفضلية صبّت في صالح المنتخب القطري 21-14، فإنّ المنتخبين قدما شوطا ثانيا متكافئا 17-17 24-24، كان فيه عمر العنزي ومحمد السويد ضاربا مركز4 في صفوف المنتخب الكويتي الخيار الأول لصانع الألعاب عذبي العنزي، بينما كانت الكلمة في صفوف المنتخب القطري لبابي دياجني لاعب مركز3، ليضع الشوط أوزاره لصالح القطريين بعد ملامسة الكويتي عبدالرحمن المطوع الخط خلال تدخله الهجومي.
واختلف الأمر في الشوط الثالث الذي عاد فيه الكويتيون بقوة ليذهبوا بعيدا في فارق النتيجة 19-14، قبل أن يتركوا بصمتهم عليه بفارق خمس نقاط.
وعاد القطريون بسرعة في الشوط الرابع الذي وضع فيه حائط الصد الثنائي نهاية للشوط والمباراة لصالح القطريين.
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