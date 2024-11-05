منتخبنا يصطاد نسور قرطاج ويكسب الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي ميرزا الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصدّر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬التفوق‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوطين‭ ‬25‭-‬27،‭ ‬25‭-‬19،‭ ‬11-25،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬15‭-‬12‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬حضور‭ ‬جماهيري‭ ‬جيد‭ ‬العدد‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لبطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬حتى‭ ‬11‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ورفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات،‭ ‬واحتل‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوزين‭ ‬وخسارة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬سيواجه‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭ ‬منتخب‭ ‬الأردن،‭ ‬بينما‭ ‬سيلعب‭ ‬تونس‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي،‭ ‬وستخلد‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬اليوم‭ ‬لراحة‭ ‬رسمية‭.‬

قدم‭ ‬المنتخبان‭ ‬شوطا‭ ‬أوليا‭ ‬متكافئا‭ ‬رغم‭ ‬الأفضلية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬عليها‭ ‬التونسيون‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬الشوط‭ ‬15‭-‬11،‭ ‬وأعطى‭ ‬ثنائي‭ ‬المنتخب‭ ‬ناصر‭ ‬عنان‭ ‬ومحمد‭ ‬يعقوب‭ ‬نقطة‭ ‬التعادل‭ ‬17‭-‬17‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬التونسي‭ ‬محمد‭ ‬يوسف‭ ‬بكرته‭ ‬الهجومية‭ ‬الطائشة‭ ‬التقدم‭ ‬الأول‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬18‭-‬17،‭ ‬وكاد‭ ‬جوني‭ ‬أن‭ ‬يقلب‭ ‬الموازين‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬عندما‭ ‬منحه‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬متتالية‭ ‬24‭-‬24‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬هجومية‭ ‬محمد‭ ‬يعقوب‭ ‬الطائشة‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬للتونسيين‭.‬

وبسط‭ ‬منتخبنا‭ ‬أفضليته‭ ‬على‭ ‬تفاصيل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬أنهاه‭ ‬بنجاح‭ ‬ناصر‭ ‬عنان،‭ ‬إذ‭ ‬عرف‭ ‬إرسال‭ ‬منتخبنا‭ ‬كيف‭ ‬يهزّ‭ ‬استقبال‭ ‬التونسيين‭ ‬بمعية‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬المحكم،‭ ‬ليضطر‭ ‬التونسيون‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬تغييرات‭ ‬اضطرارية‭ ‬جراء‭ ‬تراجع‭ ‬المردود‭ ‬الفني‭ ‬وفارق‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬21‭-‬15‭.‬

وتسيّد‭ ‬منتخب‭ ‬تونس‭ ‬مجريات‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬بالضغط‭ ‬بالإرسال‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬سليمان‭ ‬والفاعلية‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬ثلاثي‭ ‬أطرافه‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خالد‭ ‬ومحمد‭ ‬بن‭ ‬عثمان‭ ‬وحمزة‭ ‬حفيظ‭ ‬ليذهبوا‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬الفارق‭ ‬16‭-‬6‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬ربكة‭ ‬وغياب‭ ‬الحلول‭ ‬الهجومية‭ ‬التي‭ ‬افتقدها‭ ‬المنتخب‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تعطي‭ ‬طائشة‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭ ‬الشوط‭ ‬لتونس‭.‬

وحبس‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬أنفاس‭ ‬الحضور‭ ‬جراء‭ ‬الندية‭ ‬وتقارب‭ ‬مستوى‭ ‬الأداء‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬رغم‭ ‬الأفضلية‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬النتيجة‭ ‬24-22‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬منتخبنا‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬الشوط‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬‮«‬الفاصل‮»‬‭ ‬أخفّ‭ ‬وطأة‭ ‬من‭ ‬سابقه‭ ‬إذ‭ ‬اضطرّ‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬أيديهم‭ ‬على‭ ‬قلوبهم‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقته،‭ ‬ونجح‭ ‬علي‭ ‬إبراهيم‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬منتخبنا‭ ‬السبق‭ ‬في‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشوط‭ ‬8‭-‬7،‭ ‬وبحائط‭ ‬الصد‭ ‬13‭-‬9‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يترك‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالح‭ ‬منتخبنا‭.‬





الهتمي: نتمنى أن نكون طرفا في النهائي

أفاد‭ ‬سعيد‭ ‬الهتمي‭ ‬رئيس‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬أنهم‭ ‬يمنون‭ ‬النفس‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬طرفا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬رغم‭ ‬عملية‭ ‬الإحلال‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬المنتخب‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬انتداب‭ ‬عناصر‭ ‬شابة‭ ‬تعوّض‭ ‬غياب‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬ذات‭ ‬الخبرة‭.‬

وأشاد‭ ‬الهتمي‭ ‬بنظام‭ ‬البطولة‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬للمنتخبات‭ ‬أداء‭ ‬عدد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬التي‭ ‬أدخلت‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‭ ‬على‭ ‬تركيبتها‭.‬

ويرى‭ ‬بأنّ‭ ‬البطولة‭ ‬ستبدأ‭ ‬فعليا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الثاني‭ ‬الربع‭ ‬النهائي،‭ ‬إذ‭ ‬ينتظر‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬الدور‭ ‬القادم‭ ‬مستويات‭ ‬رفيعة‭.‬





الشكيلي: حققنا الأهم

قال‭ ‬يوسف‭ ‬الشكيلي‭ ‬لاعب‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬إنّ‭ ‬منتخبه‭ ‬في‭ ‬لقائه‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬حقق‭ ‬المهم‭ ‬ممثلا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عمان‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إليه‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬وجود‭ ‬أسباب‭ ‬نفسية‭ ‬أم‭ ‬فنية‭ ‬وراء‭ ‬الخسارتين‭ ‬اللتين‭ ‬منيا‭ ‬بها‭ ‬منتخبه‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬المنصرمتين‭ ‬نفى‭ ‬الشكيلي‭ ‬ذلك‭ ‬وقال‭: ‬ليس‭ ‬لديّ‭ ‬معرفة‭ ‬بأسباب‭ ‬الخسارة،‭ ‬ولكن‭ ‬ما‭ ‬أعرفه‭ ‬أنّ‭ ‬اللاعبين‭ ‬يجتهدون‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أقصى‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬خلال‭ ‬المباريات‭.‬





صبار: خبرة العمانيين

سرقت منا المباراة

عزا‭ ‬أسامة‭ ‬صبار‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬منتخبه‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬إلى‭ ‬خبرة‭ ‬بعض‭ ‬العناصر‭ ‬العمانية،‭ ‬ورغم‭ ‬أنّ‭ ‬المباراة‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬أيدي‭ ‬عناصر‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬على‭ ‬حدّ‭ ‬تعبيره‭ ‬إلا‭ ‬أنهم‭ ‬فرطوا‭ ‬فيها‭ ‬وضيعوها‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬أنّ‭ ‬منتخبه‭ ‬قد‭ ‬تضاعفت‭ ‬مسؤوليته‭ ‬عندما‭ ‬سيقابل‭ ‬أحد‭ ‬المنتخبين‭ ‬القطري‭ ‬أو‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬قال‭ ‬كابتن‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭: ‬بدون‭ ‬شك‭ ‬سيكون‭ ‬الموقف‭ ‬صعبا،‭ ‬ولكن‭ ‬يبقى‭ ‬اللقاء‭ ‬رياضيا،‭ ‬وكل‭ ‬الخيارات‭ ‬متاحة،‭ ‬وعلى‭ ‬اللاعبين‭ ‬أن‭ ‬يؤدوا‭ ‬واجبهم،‭ ‬وبقية‭ ‬الأمور‭ ‬تترك‭ ‬لشأنها‭.‬





بوفتين: الإرهاق وراء تراجعنا

عزا‭ ‬عبدالله‭ ‬بوفتين‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬وصانع‭ ‬ألعابه‭ ‬أسباب‭ ‬تراجع‭ ‬مردود‭ ‬منتخبه‭ ‬بعد‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬إلى‭ ‬عامل‭ ‬الإرهاق‭ ‬جراء‭ ‬خوضهم‭ ‬خمسة‭ ‬أشواط‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الفائتة،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬المنافس‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬منتخبا‭ ‬قويا،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬هناك‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الخبرة‭ ‬قد‭ ‬أدخلت‭ ‬على‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭.‬

ويرى‭ ‬بوفتين‭ ‬أنّ‭ ‬أمامهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لالتقاط‭ ‬الأنفاس‭ ‬والعودة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬لاستئناف‭ ‬المنافسة‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي‭.‬





السعودية ثالث الثانية

احتلّ‭ ‬منتخب‭ ‬السعودية‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬21،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬بينما‭ ‬تذيّل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬مجموعته‭ ‬بحلوله‭ ‬بالمركز‭ ‬الرابع‭ ‬والأخير‭ ‬بعد‭ ‬تلقيه‭ ‬ثلاث‭ ‬خسائر‭ ‬متتالية،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬الأول‭ ‬للسعوديين‭ ‬بعد‭ ‬جولتين‭ ‬خاسرتين‭ ‬أمام‭ ‬منتخبي‭ ‬قطر‭ ‬والكويت‭.‬

عمان يتنفس الصعداء على حساب العراق

تنفّس‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬الصعداء‭ ‬أخيرا،‭ ‬وتذوّق‭ ‬طعم‭ ‬الانتصار‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬جولتين‭ ‬خاسرتين‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬وكان‭ ‬العمانيون‭ ‬قد‭ ‬تفوقوا‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬17‭-‬25،‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬25‭-‬22،25‭-‬20‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬احتلّ‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تذيّل‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬باحتلاله‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وضع‭ ‬أسامة‭ ‬صبار‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬الأول‭ ‬بحائط‭ ‬صد‭ ‬فردي‭ ‬مثالي‭ ‬أمام‭ ‬ضارب‭ ‬منتخب‭ ‬عمان‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحيدي،‭ ‬وكان‭ ‬العراق‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الذي‭ ‬ذهب‭ ‬فيه‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬17‭-‬10،‭ ‬22‭-‬15‭.‬

وكاد‭ ‬العمانيون‭ ‬أن‭ ‬يفرطوا‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬كانوا‭ ‬في‭ ‬أمس‭ ‬الحاجة‭ ‬إليه،‭ ‬عندما‭ ‬تقدموا‭ ‬في‭ ‬نتيجة‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬16‭-‬11و20‭-‬16،‭ ‬جراء‭ ‬تحسن‭ ‬الناحيتين‭ ‬الدفاعية‭ ‬والهجومية،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬العراقيين‭ ‬جراء‭ ‬التغيير‭ ‬الناجع‭ ‬أدركوا‭ ‬التعادل‭ ‬22‭-‬22‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬العماني‭ ‬إسماعيل‭ ‬الحيدي‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭.‬

واستفاد‭ ‬العمانيون‭ ‬معنويا‭ ‬من‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬انعكس‭ ‬على‭ ‬مردودهم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬دانت‭ ‬الأفضلية‭ ‬فيه‭ ‬لهم‭ ‬16‭-‬12و23‭-‬20‭ ‬رغم‭ ‬الإضافة‭ ‬التي‭ ‬قدمها‭ ‬العراقي‭ ‬حسين‭ ‬شامل‭ ‬بمشاركته،‭ ‬وقدم‭ ‬ثلاثي‭ ‬مركز‭ ‬3‭ ‬في‭ ‬منتخبي‭ ‬عمان‭ ‬خالد‭ ‬المقبالي‭ ‬وأحمد‭ ‬التوبي‭ ‬والعراقي‭ ‬إسلام‭ ‬جلاب،‭ ‬وقد‭ ‬وضع‭ ‬سعود‭ ‬المعمري‭ ‬قائد‭ ‬عمان‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬كرة‭ ‬إسقاط‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬في‭ ‬محلها‭ ‬من‭ ‬معد‭ ‬العراق‭ ‬حسام‭ ‬هداد‭.‬

واصل‭ ‬العمانيون‭ ‬أفضليتهم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع،‭ ‬ليبصموا‭ ‬على‭ ‬نهايته،‭ ‬وقد‭ ‬حافظ‭ ‬العمانيون‭ ‬على‭ ‬تقدمهم‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مناسبة‭ ‬21‭-‬15،‭ ‬23-19‭.‬

قطر يبصم على صدارة المجموعة الثانية

استحقّ‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬عن‭ ‬جدارة‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬منتخب‭ ‬الكويت‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬شوط‭ ‬25‭-‬18،‭ ‬27‭-‬25،‭ ‬20‭-‬25،‭ ‬25-20‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬23‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬تصدّر‭ ‬القطريون‭ ‬مجموعتهم‭ ‬برصيد‭ ‬9‭ ‬نقاط،‭ ‬وسيواجهون‭ ‬منتخب‭ ‬العراق‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دور‭ ‬الربع‭ ‬النهائي،‭ ‬بينما‭ ‬سيلعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬جامعا‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭.‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬شهد‭ ‬أفضلية‭ ‬صبّت‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬21‭-‬14،‭ ‬فإنّ‭ ‬المنتخبين‭ ‬قدما‭ ‬شوطا‭ ‬ثانيا‭ ‬متكافئا‭ ‬17‭-‬17‭ ‬24‭-‬24،‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬عمر‭ ‬العنزي‭ ‬ومحمد‭ ‬السويد‭ ‬ضاربا‭ ‬مركز4‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬لصانع‭ ‬الألعاب‭ ‬عذبي‭ ‬العنزي،‭ ‬بينما‭ ‬كانت‭ ‬الكلمة‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬لبابي‭ ‬دياجني‭ ‬لاعب‭ ‬مركز3،‭ ‬ليضع‭ ‬الشوط‭ ‬أوزاره‭ ‬لصالح‭ ‬القطريين‭ ‬بعد‭ ‬ملامسة‭ ‬الكويتي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬المطوع‭ ‬الخط‭ ‬خلال‭ ‬تدخله‭ ‬الهجومي‭. ‬

واختلف‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬الذي‭ ‬عاد‭ ‬فيه‭ ‬الكويتيون‭ ‬بقوة‭ ‬ليذهبوا‭ ‬بعيدا‭ ‬في‭ ‬فارق‭ ‬النتيجة‭ ‬19-14،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتركوا‭ ‬بصمتهم‭ ‬عليه‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭.‬

وعاد‭ ‬القطريون‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬فيه‭ ‬حائط‭ ‬الصد‭ ‬الثنائي‭ ‬نهاية‭ ‬للشوط‭ ‬والمباراة‭ ‬لصالح‭ ‬القطريين‭.‬