الخالدية يواجه القوة الجوية بدوري أبطال آسيا 2

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يواجه فريق الخالدية الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء فريق القوة الجوية العراقي، عند الساعة السابعة مساءً على استاد البحرين الوطني، ضمن مباريات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2.
ويأتي في صدارة المجموعة فريق التعاون السعودي برصيد 6 نقاط، والخالدية ثانيا بذات الرصيد 6 نقاط، والقوة الجوية العراقي ثالثا برصيد 6 نقاط، وفي المركز الأخير ألتين أسير التركمانستاني من دون رصيد من النقاط.
ويدخل الخالدية هذه المواجهة المهمة بمعنويات عالية، بعد سلسلة من النتائج الجيدة في المباريات السابقة، وقد تقابل الفريقان في مباراة الذهاب في شهر أكتوبر الماضي، وحقق فيها الخالدية انتصاراً ثمينا على حساب مستضيفه القوة الجوية بنتيجة هدفين مقابل هدف.
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