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الخالدية يواجه القوة الجوية بدوري أبطال آسيا 2

11/5/2024 7:19:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يواجه‭ ‬فريق‭ ‬الخالدية‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬فريق‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي،‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬آسيا‭ ‬2‭.‬

ويأتي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬فريق‭ ‬التعاون‭ ‬السعودي‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬والخالدية‭ ‬ثانيا‭ ‬بذات‭ ‬الرصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬والقوة‭ ‬الجوية‭ ‬العراقي‭ ‬ثالثا‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وفي‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬ألتين‭ ‬أسير‭ ‬التركمانستاني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رصيد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭.‬

ويدخل‭ ‬الخالدية‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬المهمة‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية،‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة،‭ ‬وقد‭ ‬تقابل‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الذهاب‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وحقق‭ ‬فيها‭ ‬الخالدية‭ ‬انتصاراً‭ ‬ثمينا‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬مستضيفه‭ ‬القوة‭ ‬الجوية‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭.‬

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