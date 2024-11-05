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تعزيزا لنهج التواصل بين ((طموح)) وأنديتنا الوطنية..بن جلال يبحث أوجه التعاون وسبل الدعم مع وفد نادي النجمة

11/5/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعزيزاً‭ ‬لنهج‭ ‬التواصل‭ ‬واستمراراً‭ ‬لرؤى‭ ‬الشراكة‭ ‬التي‭ ‬تعقدها‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية،‭ ‬استقبل‭ ‬محمد‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وذلك‭ ‬لبحث‭ ‬أوجه‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬المشترك‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬النادي‭ ‬وأهدافه‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024‭-‬2025،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬يوسف‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭.‬

ورحّب‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬بوفد‭ ‬نادي‭ ‬النجمة،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬والدور‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬تطوير‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬المحلية،‭ ‬وسعيه‭ ‬الحثيث‭ ‬لإبراز‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية،‭ ‬مهنّئا‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬يوسف‭ ‬عبدالله‭ ‬بالثقة‭ ‬الممنوحة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وأكد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال‭ ‬حرص‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬على‭ ‬مساندة‭ ‬أندية‭ ‬الدرجتين‭ ‬الممتازة‭ ‬والثانية،‭ ‬وفقاً‭ ‬لتوجيهات‭ ‬القيادة‭ ‬الرياضية‭ ‬برئاسة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الأندية‭ ‬وتمكينها‭ ‬بالصورة‭ ‬الجادة‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مسابقات‭ ‬الكرة‭ ‬المحلية‭.‬

وشهد‭ ‬اللقاء‭ ‬التفاهم‭ ‬على‭ ‬البنود‭ ‬العريضة‭ ‬وآلية‭ ‬الدعم‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬اتباعها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬حاجة‭ ‬النادي‭ ‬وأهدافه‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الكروي‭ ‬الجديد،‭ ‬وبما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬فنية‭ ‬متقدمة،‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬والمتمثل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ورفد‭ ‬الأندية‭ ‬بأبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬القادرين‭ ‬على‭ ‬إحداث‭ ‬النقلة‭ ‬النوعية‭ ‬المطلوبة،‭ ‬التي‭ ‬تمكّنها‭ ‬من‭ ‬مواكبة‭ ‬النهوض‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬المستويات‭.‬

من‭ ‬جانبهم،‭ ‬عبر‭ ‬ممثلو‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬العميق‭ ‬للجهود‭ ‬اللافتة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬شركة‭ ‬طموح‭ ‬للإدارة‭ ‬الرياضية‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬جلال،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬مسيرة‭ ‬الأندية‭ ‬وتعزيز‭ ‬حضورها‭ ‬التنافسي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المشاركات،‭ ‬ومساندتها‭ ‬بقوة‭ ‬حتى‭ ‬تؤدي‭ ‬رسالتها‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬الأمثل،‭ ‬متطلعين‭ ‬إلى‭ ‬الاستفادة‭ ‬الكبيرة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الواضح‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬‮«‬طموح‮»‬‭ ‬لجميع‭ ‬الأندية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬وبما‭ ‬يمكّن‭ ‬النادي‭ ‬من‭ ‬الاستعداد‭ ‬الإيجابي‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬بأفضل‭ ‬طريقة‭ ‬ممكنة‭.‬

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