تعزيزا لنهج التواصل بين ((طموح)) وأنديتنا الوطنية..بن جلال يبحث أوجه التعاون وسبل الدعم مع وفد نادي النجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعزيزاً لنهج التواصل واستمراراً لرؤى الشراكة التي تعقدها شركة طموح للإدارة الرياضية مع مختلف الأندية الوطنية، استقبل محمد عبداللطيف بن جلال رئيس مجلس الإدارة وفداً من نادي النجمة برئاسة أحمد يوسف عبدالله رئيس مجلس الإدارة، وذلك لبحث أوجه التنسيق والتعاون الثنائي المشترك بما يخدم مصلحة النادي وأهدافه التنافسية في الموسم الرياضي 2024-2025، وذلك بحضور يوسف أحمد الرئيس التنفيذي لشركة «طموح».
ورحّب بن جلال بوفد نادي النجمة، مشيدا بالجهود اللافتة والدور المتميز الذي يضطلع به النادي في مسيرة تطوير كرة القدم المحلية، وسعيه الحثيث لإبراز المواهب الرياضية، مهنّئا مجلس الإدارة برئاسة أحمد يوسف عبدالله بالثقة الممنوحة لهم من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وأكد محمد بن جلال حرص شركة «طموح» على مساندة أندية الدرجتين الممتازة والثانية، وفقاً لتوجيهات القيادة الرياضية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وبما يسهم في دعم الأندية وتمكينها بالصورة الجادة للمنافسة في مختلف مسابقات الكرة المحلية.
وشهد اللقاء التفاهم على البنود العريضة وآلية الدعم التي سيتم اتباعها في الفترة القادمة، بناء على حاجة النادي وأهدافه في الموسم الكروي الجديد، وبما يسهم في بناء منظومة فنية متقدمة، وصولا إلى الهدف الأسمى والمتمثل في تطوير الكرة البحرينية، ورفد الأندية بأبرز اللاعبين القادرين على إحداث النقلة النوعية المطلوبة، التي تمكّنها من مواكبة النهوض الفني على أعلى المستويات.
من جانبهم، عبر ممثلو نادي النجمة عن بالغ شكرهم وتقديرهم العميق للجهود اللافتة التي تبذلها شركة طموح للإدارة الرياضية برئاسة محمد بن جلال، في دعم مسيرة الأندية وتعزيز حضورها التنافسي في كافة المشاركات، ومساندتها بقوة حتى تؤدي رسالتها على الوجه الأمثل، متطلعين إلى الاستفادة الكبيرة من الدعم الواضح الذي تقدمه «طموح» لجميع الأندية من دون استثناء، وبما يمكّن النادي من الاستعداد الإيجابي للموسم الجديد بأفضل طريقة ممكنة.
MENAFN05112024000055011008ID1108854819
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.