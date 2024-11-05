الرفاع يكسب نقاط العربي القطري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد جواد
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
حقق فريق الرفاع الأول لكرة القدم فوزا ثمينا من أمام العربي القطري بنتيجة هدفين من دون رد، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على استاد مدينة خليفة الرياضية، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال الخليج للأندية.
وأحرز هدفي الرفاع اللاعب عباس العصفور عند الدقيقة (42)، ومحمد الحلاق عند الدقيقة (58).
وبهذا الفوز رفع الرفاع رصيده إلى 3 نقاط ليحتل المركز الثاني بالمجموعة، بينما تجمد رصيد العربي عند نقطة وحيدة تبقيه بالمركز الأخير.
وفي اللقاء الآخر فاز فريق الاتفاق السعودي على القادسية الكويتي بنتيجة بهدف من دون مقابل، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين خرج القادسية بنقطة وحيدة بالمركز الثالث.
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