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الرفاع يكسب نقاط العربي القطري

11/5/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

حقق‭ ‬فريق‭ ‬الرفاع‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬فوزا‭ ‬ثمينا‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬هدفين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬أبطال‭ ‬الخليج‭ ‬للأندية‭.‬

وأحرز‭ ‬هدفي‭ ‬الرفاع‭ ‬اللاعب‭ ‬عباس‭ ‬العصفور‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬42‭)‬،‭ ‬ومحمد‭ ‬الحلاق‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ (‬58‭).‬

وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬رفع‭ ‬الرفاع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬ليحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬بينما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬العربي‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬تبقيه‭ ‬بالمركز‭ ‬الأخير‭.‬

وفي‭ ‬اللقاء‭ ‬الآخر‭ ‬فاز‭ ‬فريق‭ ‬الاتفاق‭ ‬السعودي‭ ‬على‭ ‬القادسية‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬ليتصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬خرج‭ ‬القادسية‭ ‬بنقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬بالمركز‭ ‬الثالث‭.‬

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