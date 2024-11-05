الأهلي يخسر من شباب أهلي دبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬حسين‭ ‬فتح‭ ‬الله الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬،‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬واصل‭) ‬و‭ ‬ذلك‭ ‬بنتيجة‭ ‬‮٧٦‬‭/‬‮٧٣‬‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأشواط‭ ‬كالتالي‭: ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬‮٣٢‬‭/‬‮٢٠‬‭ ‬لصالح‭ ‬الأهلي،‭ ‬والفترة‭ ‬الثانية‭ ‬‮٢٠‬‭/‬‮١٢‬‭ ‬لشباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬،والفترة‭ ‬الثالثة‭ ‬‮٢١‬‭/‬‮١٦‬‭ ‬للأهلي‭ ‬،‭ ‬والفترة‭ ‬الرابعة‭ ‬‮٢٠‬‭/‬‮٨‬‭ ‬لصالح‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتي‭.‬

وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الأهلي‭ ‬نقطتين‭ ‬من‭ ‬خسارتين،‭ ‬بينما‭ ‬وصل‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬إلى‭ ‬نقطته‭ ‬الرابعة‭ ‬متصدرًا‭ ‬المجموعة‭ ‬بالتساوي‭ ‬مع‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي،‭ ‬كما‭ ‬ويلتقي‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الثالثة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬البشائر‭ ‬العماني‭ ‬وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬