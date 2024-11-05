الأهلي يخسر من شباب أهلي دبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي من نظيره شباب أهلي دبي الإماراتي في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ، ضمن دوري غرب آسيا لكرة السلة (واصل) و ذلك بنتيجة ٧٦/٧٣.
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الفترة الأولى ٣٢/٢٠ لصالح الأهلي، والفترة الثانية ٢٠/١٢ لشباب أهلي دبي ،والفترة الثالثة ٢١/١٦ للأهلي ، والفترة الرابعة ٢٠/٨ لصالح شباب أهلي دبي الإماراتي.
وبهذه النتيجة أصبح رصيد الأهلي نقطتين من خسارتين، بينما وصل شباب أهلي دبي إلى نقطته الرابعة متصدرًا المجموعة بالتساوي مع الكويت الكويتي، كما ويلتقي ممثل الوطن في مباراته الثالثة مع فريق البشائر العماني وستكون المباراة على أرض الأخير في الثالث من ديسمبر الشهر المقبل.
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