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منتخب رجال اليد يواجه تونس في ((ودية الكويت))

11/5/2024 7:19:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يلتقي‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬الشيخ‭ ‬سعد‭ ‬العبدالله،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مشاركة‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الكويت‭ ‬الودية،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬6‭ ‬حتى‭ ‬9‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري،‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتخبات،‭ ‬الكويت،‭ ‬تونس،‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الدولي،‭ ‬وضمن‭ ‬برنامج‭ ‬إعداد‭ ‬منتخبنا‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2025‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬ثلاث‭ ‬مواجهات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة،‭ ‬حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬أول‭ ‬مبارياته‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي،‭ ‬فيما‭ ‬يلاقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يختتم‭ ‬مبارياته‭ ‬أمام‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬الآيسلندي‭ ‬أرون‭ ‬استدعى‭ ‬18‭ ‬لاعباً‭ ‬لهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬وهم‭: ‬هشام‭ ‬أحمد،‭ ‬علي‭ ‬المدني،‭ ‬حسن‭ ‬السماهيجي،‭ ‬علي‭ ‬العشيري،‭ ‬أحمد‭ ‬رضا،‭ ‬محمد‭ ‬حبيب‭ ‬الناصر،‭ ‬عبدالله‭ ‬الزيمور،‭ ‬محمد‭ ‬حميد،‭ ‬مجتبى‭ ‬الزيمور،‭ ‬علي‭ ‬عيد،‭ ‬جاسم‭ ‬خميس،‭ ‬أحمد‭ ‬المقابي،‭ ‬أحمد‭ ‬جلال،‭ ‬قاسم‭ ‬قمبر،‭ ‬علي‭ ‬رضا،‭ ‬محمد‭ ‬ميرزا‭ ‬سلمان،‭ ‬سيد‭ ‬محمود‭ ‬الفلاحي‭ ‬وجعفر‭ ‬عبدالشهيد‭.‬

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