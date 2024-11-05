منتخب رجال اليد يواجه تونس في ((ودية الكويت))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يلتقي منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مع نظيره المنتخب التونسي في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأربعاء على صالة الشيخ سعد العبدالله، وذلك ضمن مشاركة منتخبنا في بطولة الكويت الودية، خلال الفترة بين 6 حتى 9 من الشهر الجاري، بمشاركة منتخبات، الكويت، تونس، الرأس الأخضر، وذلك خلال فترة التوقف الدولي، وضمن برنامج إعداد منتخبنا للمشاركة في كأس العالم والمقرر إقامته في يناير 2025.
ومن المنتظر أن يلعب منتخبنا الوطني ثلاث مواجهات في هذه المشاركة، حيث سيلعب أول مبارياته أمام المنتخب التونسي، فيما يلاقي المنتخب الكويتي يوم الخميس، على أن يختتم مبارياته أمام الرأس الأخضر يوم السبت القادم.
الجدير بالذكر أن المدرب الآيسلندي أرون استدعى 18 لاعباً لهذه المشاركة وهم: هشام أحمد، علي المدني، حسن السماهيجي، علي العشيري، أحمد رضا، محمد حبيب الناصر، عبدالله الزيمور، محمد حميد، مجتبى الزيمور، علي عيد، جاسم خميس، أحمد المقابي، أحمد جلال، قاسم قمبر، علي رضا، محمد ميرزا سلمان، سيد محمود الفلاحي وجعفر عبدالشهيد.
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