اتهام فيدال بالاعتداء الجنسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سانتياغو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قالت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬سانتياغو‭ ‬إن‭ ‬النجم‭ ‬التشيلياني‭ ‬أرتورو‭ ‬فيدال‭ ‬ولاعبين‭ ‬من‭ ‬فريقه‭ ‬كولو‭ ‬كولو‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يخضعون‭ ‬للتحقيق‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭.‬

وقال‭ ‬المكتب‭ ‬إن‭ ‬التحقيق‭ ‬بدأ‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬شكوى‭ ‬ضد‭ ‬اللاعبين،‭ ‬الا‭ ‬انّه‭ ‬لم‭ ‬يوقف‭ ‬أحد‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬عن‭ ‬أسماء‭ ‬زملاء‭ ‬فيدال‭ ‬المتهمين‭ ‬بالقضية‭.‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬تشيلية‭ ‬أنّ‭ ‬الاعتداء‭ ‬المزعوم‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬سانتياغو،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريق‭ ‬كولو‭ ‬كولو‭ ‬يحتفلون‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاد‭ ‬أحد‭ ‬زملائهم‭.‬

وأعلن‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬خيراردو‭ ‬أرافينا‭ ‬أنّ‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬ويوفنتوس‭ ‬وإنتر‭ ‬الإيطاليين‭ ‬السابق‭ ‬أُحضر‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬للشرطة‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬هويته‭.‬

وسجّل‭ ‬فيدال‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬34‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬142‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭.‬

ويأتي‭ ‬التحقيق‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬التشيلي‭ ‬السابق‭ ‬خورخي‭ ‬فالديفيا‭ (‬41‭ ‬عاما‭) ‬قيد‭ ‬الحبس‭ ‬الاحتياطي‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بالاغتصاب‭.‬