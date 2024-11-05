اتهام فيدال بالاعتداء الجنسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
سانتياغو – (أ ف ب): قالت النيابة العامة في سانتياغو إن النجم التشيلياني أرتورو فيدال ولاعبين من فريقه كولو كولو من الدوري المحلي لكرة القدم يخضعون للتحقيق بتهمة الاعتداء الجنسي.
وقال المكتب إن التحقيق بدأ بعد تقديم شكوى ضد اللاعبين، الا انّه لم يوقف أحد حتى الآن.
ولم يكشف عن أسماء زملاء فيدال المتهمين بالقضية.
وذكرت وسائل إعلام تشيلية أنّ الاعتداء المزعوم وقع في الساعات الأولى من صباح الاثنين في ملهى ليلي في سانتياغو، حيث كانت مجموعة من لاعبي فريق كولو كولو يحتفلون بعيد ميلاد أحد زملائهم.
وأعلن قائد الشرطة خيراردو أرافينا أنّ لاعب وسط برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني ويوفنتوس وإنتر الإيطاليين السابق أُحضر إلى مركز للشرطة للتحقق من هويته.
وسجّل فيدال (37 عاما) 34 هدفا في 142 مباراة مع منتخب بلاده.
ويأتي التحقيق بعد أيام من وضع اللاعب الدولي التشيلي السابق خورخي فالديفيا (41 عاما) قيد الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالاغتصاب.
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