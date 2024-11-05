محققون يفتشون مكاتب رابطة الدوري الفرنسي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ ‬ – ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬إن‭ ‬محققين‭ ‬ماليين‭ ‬فتشوا‭ ‬مكاتب‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وصندوق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ (‬سي‭.‬في‭.‬سي‭) ‬كابيتال‭ ‬بارتنرز‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لرويترز‭ ‬‮«‬تجري‭ ‬حاليا‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬مكاتب‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬للمحترفين‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وصندوق‭ (‬سي‭.‬في‭.‬سي‭) ‬للاستثمار‭ ‬المباشر‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬تدخل‭ ‬عمليات‭ ‬التفتيش‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحقيق‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ ‬وتم‭ ‬تسليمه‭ ‬إلى‭ ‬وحدة‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬باريس،‭ ‬بتهمة‭ ‬اختلاس‭ ‬أموال‭ ‬عامة‭ ‬والرشوة‭ ‬المباشرة‭ ‬والسلبية‭ ‬لموظف‭ ‬عمومي‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬2022‭ ‬استحوذت‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمار‭ ‬المباشر‭ (‬سي‭.‬في‭.‬سي‭) ‬كابيتال‭ ‬بارتنرز‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬13‭ ‬بالمئة‭ ‬بقيمة‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليار‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬حقوق‭ ‬البث‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التي‭ ‬أسستها‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬للمحترفين‭ ‬حديثا‭. ‬وذكر‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الفرنسي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أخطاء‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاحترافية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬عقب‭ ‬شكوى‭ ‬قدمتها‭ ‬جمعية‭ (‬أية‭.‬سي‭) ‬في‭ ‬27‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬تزعم‭ ‬فيها‭ ‬وجود‭ ‬اختلاس‭ ‬لأموال‭ ‬عامة‭ ‬في‭ ‬2022تتعلق‭ ‬بتأسيس‭ ‬شركة‭ ‬فرعية‭ ‬تابعة‭ ‬لرابطة‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الفرنسي‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ميشيل‭ ‬سافان‭ ‬الذي‭ ‬ترأس‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬‮«‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعين‭ ‬إثبات‭ ‬المنفعة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‭ ‬لصفقة‭ (‬سي‭.‬في‭.‬سي‭) ‬بالنسبة‭ ‬للأندية،‭ ‬بالنظر‭ ‬للعائد‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬دفعه‭ ‬مدى‭ ‬الحياة،‭ ‬فإن‭ ‬فائدتها‭ ‬لإدارة‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬واضحة‭ ‬وفورية‭ ‬ودون‭ ‬أي‭ ‬اعتبارات‭ ‬مستقبلية‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬ترد‭ ‬رابطة‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬فورا‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬التعليق‭.‬