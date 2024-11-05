محققون يفتشون مكاتب رابطة الدوري الفرنسي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس – (رويترز): قال مصدر قضائي إن محققين ماليين فتشوا مكاتب رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين لكرة القدم وصندوق الاستثمار المباشر (سي.في.سي) كابيتال بارتنرز أمس الثلاثاء.
وقال المصدر لرويترز «تجري حاليا عمليات البحث في مكاتب رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين لكرة القدم وصندوق (سي.في.سي) للاستثمار المباشر».
وأضاف: «تدخل عمليات التفتيش في إطار تحقيق بدأ في 16 يوليو 2024 وتم تسليمه إلى وحدة الأبحاث في باريس، بتهمة اختلاس أموال عامة والرشوة المباشرة والسلبية لموظف عمومي والحصول على فوائد غير مشروعة». وفي 2022 استحوذت صندوق الاستثمار المباشر (سي.في.سي) كابيتال بارتنرز على حصة 13 بالمئة بقيمة 1.5 مليار يورو في شركة حقوق البث لوسائل الإعلام التي أسستها رابطة الدوري الفرنسي للمحترفين حديثا. وذكر تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي الأسبوع الماضي أن «أخطاء وقعت في الأعوام الأخيرة في إدارة كرة القدم الفرنسية الاحترافية».
وأضاف المصدر أمس «تأتي هذه الإجراءات عقب شكوى قدمتها جمعية (أية.سي) في 27 نوفمبر 2023، والتي تزعم فيها وجود اختلاس لأموال عامة في 2022تتعلق بتأسيس شركة فرعية تابعة لرابطة دوري الدرجة الأولى الفرنسي».
وقال ميشيل سافان الذي ترأس تقرير مجلس الشيوخ «بينما لا يزال يتعين إثبات المنفعة على المدى الطويل لصفقة (سي.في.سي) بالنسبة للأندية، بالنظر للعائد الذي سيتم دفعه مدى الحياة، فإن فائدتها لإدارة رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم واضحة وفورية ودون أي اعتبارات مستقبلية». ولم ترد رابطة الدوري الفرنسي فورا على طلب التعليق.
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