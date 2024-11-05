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إيدو يستقيل من منصبه

11/5/2024 7:18:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قدّم‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لأرسنال‭ ‬الانجليزي‭ ‬البرازيلي‭ ‬إيدو‭ ‬استقالته‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬الإثنين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬‮«‬مطاردة‭ ‬تحدٍ‭ ‬مختلف‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قاد‭ ‬عملية‭ ‬إحياء‭ ‬المدفعجية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭. ‬وكان‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬أرسنال‭ ‬المتوجة‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬للمرة‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2003‭-‬2004،‭ ‬قد‭ ‬عُيّن‭ ‬أول‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬للنادي‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬ولعب‭ ‬ابن‭ ‬الـ‭ ‬46‭ ‬عاما‭ ‬دورا‭ ‬بارزا‭ ‬في‭ ‬تعيين‭ ‬المدرب‭ ‬الحالي‭ ‬الإسباني‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬بعد‭ ‬عام‭ ‬من‭ ‬وصوله‭.‬

وتشير‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البرازيلي‭ ‬قد‭ ‬يتولى‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬اليوناني‭ ‬إيفانغيلوس‭ ‬ماريناكيس،‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬ناديي‭ ‬نوتنغهام‭ ‬فورست‭ ‬الانجليزي‭ ‬وأولمبياكوس‭ ‬اليوناني‭. ‬

وقال‭ ‬إيدو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬لأرسنال‭ ‬‮«‬كان‭ ‬هذا‭ ‬قرارا‭ ‬صعبا‭ ‬للغاية‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أحببت‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬الرائعين‭ ‬في‭ ‬فرق‭ ‬الرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬والأكاديمية،‭ ‬وخصوصا‭ ‬ميكل،‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬صديقا‭ ‬رائعا‭. ‬الآن‭ ‬حان‭ ‬الوقت‭ ‬لخوض‭ ‬تحدٍ‭ ‬مختلف‭. ‬سيبقى‭ ‬أرسنال‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬قلبي‭. ‬أتمنى‭ ‬للنادي‭ ‬وأنصاره‭ ‬كل‭ ‬الخير‭ ‬وكل‭ ‬التوفيق‮»‬‭.‬

وانضم‭ ‬إيدو‭ ‬الى‭ ‬النادي‭ ‬اللندني‭ ‬قبل‭ ‬5‭ ‬اعوام‭ ‬بعد‭ ‬تجربتين‭ ‬له‭ ‬كمدير‭ ‬رياضي‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬كورنثيانز‭ ‬البرازيلي‭ ‬والمنتخب‭ ‬البرازيلي‭.‬

وأشرف‭ ‬إيدو‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬تجديد‭ ‬الدماء‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬فريق‭ ‬شمال‭ ‬لندن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رحيل‭ ‬الألماني‭ ‬مسعود‭ ‬أوزيل‭ ‬والغابوني‭ ‬بيار‭-‬إيميريك‭ ‬أوباميانغ‭ ‬مقابل‭ ‬وصول‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬أرتيتا‭.‬

لكنّ‭ ‬ارسنال‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يبحث‭ ‬عن‭ ‬معانقة‭ ‬الألقاب‭ ‬منذ‭ ‬إحراز‭ ‬كأس‭ ‬إنجلترا‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬إذ‭ ‬احتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬الموسمين‭ ‬الأخيرين‭ ‬من‭ ‬البرميرليغ‭.‬

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