ضربة موجعة لليابان بعد غياب أويدا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬تلقت‭ ‬اليابان‭ ‬ضربة‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬للتأهل‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬المهاجم‭ ‬أياسي‭ ‬أويدا‭ ‬لنهاية‭ ‬العام‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الفخذ‭ ‬الخلفية‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬فينوورد‭ ‬الهولندي‭.‬

وقال‭ ‬فينوورد‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬أويدا‭ ‬اضطر‭ ‬لمغادرة‭ ‬الملعب‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬إصابته‭ ‬خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬أمام‭ ‬ضيفه‭ ‬أياكس‭ ‬أمستردام‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الهولندي‭ ‬يوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يلعب‭ ‬أياسي‭ ‬أويدا‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬يعاني‭ ‬المهاجم‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬ستبعده‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬حتى‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الشتوية‭ ‬على‭ ‬الأقل‮»‬‭.‬

وسجل‭ ‬الدولي‭ ‬الياباني‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬14‭ ‬هدفا‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭ ‬لكنه‭ ‬سيغيب‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬مباراتي‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬أمام‭ ‬إندونيسيا‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬نوفمبر‭ ‬والصين‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬أخرى‭.‬

وتتصدر‭ ‬اليابان،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬للتأهل‭ ‬للمرة‭ ‬الثامنة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬لكأس‭ ‬العالم،‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬بعشر‭ ‬نقاط‭ ‬متقدمة‭ ‬بفارق‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬أستراليا‭ ‬والسعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬من‭ ‬عشر‭ ‬جولات‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬منتخبين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وكندا‭ ‬والمكسيك‭.‬