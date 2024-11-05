ضربة موجعة لليابان بعد غياب أويدا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
(رويترز): تلقت اليابان ضربة قوية في سعيها للتأهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 بعد غياب المهاجم أياسي أويدا لنهاية العام إثر إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال مشاركته مع فريقه فينوورد الهولندي.
وقال فينوورد في بيان إن أويدا اضطر لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول بعد إصابته خلال الخسارة 2-صفر أمام ضيفه أياكس أمستردام في الدوري الهولندي يوم الأربعاء الماضي.
وأضاف البيان «لن يلعب أياسي أويدا حتى نهاية العام الحالي. يعاني المهاجم من إصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب حتى فترة التوقف الشتوية على الأقل».
وسجل الدولي الياباني (26 عاما) 14 هدفا في 18 مباراة مع منتخب بلاده على مدار العامين الماضيين لكنه سيغيب الآن عن مباراتي تصفيات كأس العالم أمام إندونيسيا في 15 نوفمبر والصين بعد أربعة أيام أخرى.
وتتصدر اليابان، التي تسعى للتأهل للمرة الثامنة على التوالي لكأس العالم، المجموعة الثالثة في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية بعشر نقاط متقدمة بفارق خمس نقاط عن أستراليا والسعودية والبحرين بعد أربع من عشر جولات.
ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
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