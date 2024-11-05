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أموريم: غوارديولا الأفضل

11/5/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لشبونة‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬روبن‭ ‬أموريم‭ ‬مدرب‭ ‬سبورتينغ‭ ‬البرتغالي‭ ‬الذي‭ ‬سيتولى‭ ‬قيادة‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬قبل‭ ‬استضافة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬بطل‭ ‬انكلترا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬هو‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬وفيما‭ ‬تحدث‭ ‬كمدرب‭ ‬لسبورتينغ،‭ ‬قال‭ ‬أموريم‭ ‬لقناة‭ ‬‮«‬سبورت‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬إن‭ ‬سيتي‭ ‬لديه‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬خسارته‭ ‬الثقيلة‭ ‬أمام‭ ‬سيتيزنس‭ ‬0‭-‬5‭ ‬في‭ ‬ذهاب‭ ‬ثمن‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬أقر‭ ‬أموريم‭ ‬آنذاك‭ ‬أنّ‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬المنافس‭ ‬كان‭ ‬الأفضل،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬التأكيد‭ ‬الاثنين‭ ‬أنّ‭ ‬الفارق‭ ‬الذي‭ ‬يفصله‭ ‬عن‭ ‬غوارديولا‭ ‬لم‭ ‬يتغيّر‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬‮«‬أشعر‭ ‬بأنني‭ ‬مدرب‭ ‬أفضل‭. ‬لكن‭ ‬لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬أشعر‭ ‬أن‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬أصبح‭ ‬أيضا‭ ‬مدربا‭ ‬أفضل،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فإن‭ ‬الفجوة‭ ‬هي‭ ‬نفسها‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬39‭ ‬عاما‭ ‬والذي‭ ‬عُيّن‭ ‬الجمعة‭ ‬مدربا‭ ‬لمانشستر‭ ‬يونايتد،‭ ‬حيث‭ ‬سيتولى‭ ‬منصبه‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭ ‬خلفا‭ ‬للهولندي‭ ‬المقال‭ ‬إريك‭ ‬تن‭ ‬هاغ‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا‭ ‬كان‭ ‬مصدر‭ ‬إلهام‭ ‬للكثيرين‭ ‬منا‭ ‬كمدربين‭ ‬وغيرهم‮»‬‭.‬

وردّ‭ ‬غوارديولا‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬للقاء‭ ‬الصحافيين‭ ‬المجاملة‭ ‬التي‭ ‬خصّه‭ ‬بها‭ ‬أموريم،‭ ‬منوها‭ ‬بعمل‭ ‬الاخير‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬سبورتينغ‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدّة‭. ‬وأشار‭ ‬غوارديولا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬فازوا‭ ‬بالبطولة‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬20‭ ‬عاما،‭ ‬وهذا‭ ‬يوضح‭ ‬مدى‭ ‬جودة‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬قام‭ ‬به‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬غيروا‭ ‬اللاعبين‭ ‬ولكن‭ ‬لديهم‭ ‬نفس‭ ‬المدرب‭ ‬ونفس‭ ‬العقلية‮»‬‭.‬

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