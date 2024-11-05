أموريم: غوارديولا الأفضل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لشبونة – (أ ف ب): قال روبن أموريم مدرب سبورتينغ البرتغالي الذي سيتولى قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي بدءا من الأسبوع المقبل، قبل استضافة مانشستر سيتي بطل انكلترا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إن المدرب الإسباني بيب غوارديولا هو «أفضل مدرب في العالم». وفيما تحدث كمدرب لسبورتينغ، قال أموريم لقناة «سبورت تي في» إن سيتي لديه «أفضل فريق في العالم وأفضل مدرب في العالم».
وبعد خسارته الثقيلة أمام سيتيزنس 0-5 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال عام 2022، أقر أموريم آنذاك أنّ مدرب الفريق المنافس كان الأفضل، قبل أن يعيد التأكيد الاثنين أنّ الفارق الذي يفصله عن غوارديولا لم يتغيّر.
وقال خلال المؤتمر الصحافي «أشعر بأنني مدرب أفضل. لكن لسوء الحظ، أشعر أن بيب غوارديولا أصبح أيضا مدربا أفضل، وبالتالي فإن الفجوة هي نفسها».
وأضاف المدرب البالغ من العمر 39 عاما والذي عُيّن الجمعة مدربا لمانشستر يونايتد، حيث سيتولى منصبه الاثنين المقبل خلفا للهولندي المقال إريك تن هاغ «من الواضح أن بيب غوارديولا كان مصدر إلهام للكثيرين منا كمدربين وغيرهم».
وردّ غوارديولا لدى وصوله للقاء الصحافيين المجاملة التي خصّه بها أموريم، منوها بعمل الاخير على رأس سبورتينغ منذ سنوات عدّة. وأشار غوارديولا «لقد فازوا بالبطولة للمرة الأولى منذ 20 عاما، وهذا يوضح مدى جودة العمل الذي قام به». وتابع «لقد غيروا اللاعبين ولكن لديهم نفس المدرب ونفس العقلية».
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