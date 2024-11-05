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ديوكوفيتش ينسحب من بطولة الماسترز

11/5/2024 7:18:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الصربي‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬24‭ ‬بطولة‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب،‭ ‬انسحابه‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬الماسترز‭ ‬الختامية‭ (‬ايه‭ ‬تي‭ ‬بي‭) ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬تورينو‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و17‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

كتب‭ ‬ابن‭ ‬السابعة‭ ‬والثلاثين‭ ‬والمصنف‭ ‬خامسا‭ ‬عالميا‭ ‬راهنا‭ ‬في‭ ‬حساباته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬مكان‭ ‬الإصابة‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬اتطلع‭ ‬حقا‭ ‬للتواجد‭ ‬هناك،‭ ‬لكن‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬لن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬اللعب‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬أعتذر‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يخططون‭ ‬لرؤيتي‭. ‬أتمنى‭ ‬لجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬بطولة‭ ‬رائعة‭. ‬أراكم‭ ‬قريبا‭!‬‮»‬

وكان‭ ‬الصربي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الى‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لتحديد‭ ‬المتنافسين‭ ‬الثمانية‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬قبل‭ ‬انسحابه‭. ‬

وحسم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف،‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراس،‭ ‬الروسي‭ ‬دانييل‭ ‬مدفيديف‭ ‬والأميركي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتس‭ ‬تأهلهم‭ ‬الى‭ ‬الحدث‭ ‬الختامي‭ ‬للموسم‭ ‬والمقرر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬إيطاليا‭.‬

وطارد‭ ‬أربعة‭ ‬لاعبين‭ ‬آخرين‭ ‬المقاعد‭ ‬الثلاثة‭ ‬المتبقية‭ ‬وهم‭ ‬ديوكوفيتش،‭ ‬النروجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود،‭ ‬الأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬والروسي‭ ‬أندري‭ ‬روبليف‭.‬

ويشارك‭ ‬رود‭ ‬وروبليف‭ ‬هذا‭ ‬الاسبوع‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬متز‭ ‬الفرنسية،‭ ‬ودي‭ ‬مينور‭ ‬في‭ ‬بلغراد‭.‬

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