لايلز خارج قائمة المرشحين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): لن يكون البطل الأولمبي في سباق 100 متر الأمريكي نواه لايلز أحد مرشحَين نهائيَين للفوز بجائزة أفضل رياضي على مضمار ألعاب القوى لهذا العام، بحسب ما كشف الاتحاد الدولي.
ونال لايلز الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس في أغسطس الماضي، في واحد من أكثر السباقات سخونة في التاريخ بفارق 5 بالألف من الثانية من الثانية عن الجامايكي كيشاين تومسون.
لكنّ لايلز لم يكن ضمن قائمة المرشحين النهائيين بل البطل الاولمبي في سباق 200م البوتسواني ليتزيلي تيبوغو وبطل سباق 5 آلاف متر النروجي جاكوب إنغيبريغتسن.
وسعى الأمريكي للفوز بسباقي 100 و200م في الالعاب الاولمبية الأخيرة، لكنه اكتفى بالميدالية البرونزية لسباق 200م خلف تيبوغو وزميله الأمريكي كيني بيدناريك. وكشف لايلز في وقت لاحق أنه شارك في سباق 200م على الرغم من إصابته بفيروس كوفيد-19.
وقال الاتحاد الدولي إنّ أول اثنين من كل فئة (مضمار، ميدان وخارج الملعب) اختيروا بناء على جولة أولى من التصويت تضمنت أعضاء مجلس ألعاب القوى العالمي، ومسؤولين وكبار الشخصيات المرتبطة بالرياضة المعروفة باسم «عائلة ألعاب القوى العالمية»، وتصويتا عاما على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي إضافة جديدة الى جوائز هذا العام، ستجرى جولة نهائية من التصويت الجماهيري من الإثنين ولغاية العاشر من هذا الشهر، لتحديد الفائز النهائي بجائزة أفضل عداء هذا العام.
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