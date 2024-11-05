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لايلز خارج قائمة المرشحين

11/5/2024 7:18:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬100‭ ‬متر‭ ‬الأمريكي‭ ‬نواه‭ ‬لايلز‭ ‬أحد‭ ‬مرشحَين‭ ‬نهائيَين‭ ‬للفوز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬رياضي‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬لهذا‭ ‬العام،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭. ‬

ونال‭ ‬لايلز‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬السباقات‭ ‬سخونة‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭ ‬بفارق‭ ‬5‭ ‬بالألف‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬الجامايكي‭ ‬كيشاين‭ ‬تومسون‭. ‬

لكنّ‭ ‬لايلز‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المرشحين‭ ‬النهائيين‭ ‬بل‭ ‬البطل‭ ‬الاولمبي‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬200م‭ ‬البوتسواني‭ ‬ليتزيلي‭ ‬تيبوغو‭ ‬وبطل‭ ‬سباق‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬متر‭ ‬النروجي‭ ‬جاكوب‭ ‬إنغيبريغتسن‭. ‬

وسعى‭ ‬الأمريكي‭ ‬للفوز‭ ‬بسباقي‭ ‬100‭ ‬و200م‭ ‬في‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬لكنه‭ ‬اكتفى‭ ‬بالميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬لسباق‭ ‬200م‭ ‬خلف‭ ‬تيبوغو‭ ‬وزميله‭ ‬الأمريكي‭ ‬كيني‭ ‬بيدناريك‭. ‬وكشف‭ ‬لايلز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أنه‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬200م‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصابته‭ ‬بفيروس‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬

وقال‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬إنّ‭ ‬أول‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ (‬مضمار،‭ ‬ميدان‭ ‬وخارج‭ ‬الملعب‭) ‬اختيروا‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬جولة‭ ‬أولى‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬تضمنت‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬العالمي،‭ ‬ومسؤولين‭ ‬وكبار‭ ‬الشخصيات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالرياضة‭ ‬المعروفة‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬عائلة‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬العالمية‮»‬،‭ ‬وتصويتا‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬

وفي‭ ‬إضافة‭ ‬جديدة‭ ‬الى‭ ‬جوائز‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬ستجرى‭ ‬جولة‭ ‬نهائية‭ ‬من‭ ‬التصويت‭ ‬الجماهيري‭ ‬من‭ ‬الإثنين‭ ‬ولغاية‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬لتحديد‭ ‬الفائز‭ ‬النهائي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬عداء‭ ‬هذا‭ ‬العام‭. ‬


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